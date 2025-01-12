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Куренков предупредил о возможной опасности при ликвидации утечки мазута

Куренков предупредил о возможной опасности при ликвидации утечки мазута - РИА Новости, 12.01.2025

Куренков предупредил о возможной опасности при ликвидации утечки мазута

Глава МЧС России Александр Куренков на оперативном совещании в Анапе предупредил о возможных опасных ситуациях, которые могут возникнуть при ликвидации утечки... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:30:00+03:00

2025-01-12T15:30:00+03:00

2025-01-12T16:31:00+03:00

происшествия

россия

анапа

тамань (станица)

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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АНАПА, 12 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков на оперативном совещании в Анапе предупредил о возможных опасных ситуациях, которые могут возникнуть при ликвидации утечки мазута из поврежденного танкера "Волгонефть-239" в районе порта Тамань. "Обращаю ваше внимание на важность соблюдения техники безопасности при выполнении работ, учитывая высокую вероятность опасных ситуаций, в том числе таких как сход горных пород, горючесть и токсичность мазута", - сказал он. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

россия

анапа

тамань (станица)

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Куренков о ходе работ в районе утечки мазута с танкера "Волгонефть-239" Глава МЧС России проверил ход работ в районе утечки мазута с танкера «Волгонефть-239». В городском округе Анапа Александр Куренков проинспектировал организацию и проведение работ в районе поселка Волна. 2025-01-12T15:30 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, анапа, тамань (станица), александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе