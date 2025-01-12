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В МЧС рассказали, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута

В МЧС рассказали, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута - РИА Новости, 12.01.2025

В МЧС рассказали, где сложилась самая сложная обстановка с разливом мазута

Хуже всего ситуация с разливом мазута в районе порта Тамань в Краснодарском крае, где потерпели крушение танкеры, заявил глава МЧС Александр Куренков на... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T15:03:00+03:00

2025-01-12T15:03:00+03:00

2025-01-12T16:20:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

краснодарский край

россия

александр куренков (мчс)

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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АНАПА, 12 янв — РИА Новости. Хуже всего ситуация с разливом мазута в районе порта Тамань в Краснодарском крае, где потерпели крушение танкеры, заявил глава МЧС Александр Куренков на совещании в Анапе. "Осмотр мест проведения работ показал, что самая сложная обстановка сложилась вблизи порта Тамань, где в море продолжает вытекать мазут из поврежденной части танкера "Волгонефть-239", — сказал он.Министр подчеркнул, что нужно как можно скорее устранить течь и откачать мазут из кормовой части танкера. Все необходимые для этого ресурсы будут выделяться без бюрократии, заверил Куренков.Утром глава МЧС прибыл в Анапу вместе с членами федерального оперативного штаба, созданного по поручению президента Владимира Путина, и проверил ход работ по ликвидации ЧС.Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на месте разлива мазута из кормы танкера "Волгонефть-239" устанавливают дублирующие боновые заграждения. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

тамань (станица)

краснодарский край

россия

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Глава МЧС и губернатор Краснодарского края на месте ЧП с танкером "Волгонефть-239" у порта Тамань Севший на мель у порта Тамань танкер "Волгонефть-239" планируют защитить от влияния штормов, чтобы не допустить нового разлива мазута, сообщил глава МЧС Куренков. В воскресенье он и губернатор Краснодарского края проверили ход работ на месте ЧП. «Основная задача - это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Этим я и намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории», - отметил Куренков. 2025-01-12T15:03 true PT0M53S

Реабилитация птиц в краевом центре "Пеликан" на Ставрополье Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан". 2025-01-12T15:03 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, тамань (станица), краснодарский край, россия, александр куренков (мчс), вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе