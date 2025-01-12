https://ria.ru/20250112/kofe-1993159937.html

"Все заблуждаются". Ученые установили безопасное время для приема кофе

"Все заблуждаются". Ученые установили безопасное время для приема кофе - РИА Новости, 12.01.2025

"Все заблуждаются". Ученые установили безопасное время для приема кофе

Ученые тоже любят кофе — не только пить, но и изучать. Пытаются понять: напиток скорее вреден или скорее полезен? Однако многочисленные исследования дают... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:00:00+03:00

2025-01-12T08:00:00+03:00

2025-01-12T08:03:00+03:00

наука

медицина

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Ученые тоже любят кофе — не только пить, но и изучать. Пытаются понять: напиток скорее вреден или скорее полезен? Однако многочисленные исследования дают противоречивые результаты. Новая работа специалистов предлагает необычный ответ на этот вопрос.Кто рискует сильнееРоссия стремительно переходит на кофе — пять лет назад он обогнал по популярности чай. Страна входит в первую шестерку по объему потребляемых ароматных зерен. И продолжает наращивать этот показатель быстрее всех в мире: за 2022-2023 урожайный сезон — более чем на семь процентов. Кофе становится неотъемлемой частью образа жизни современного горожанина. В ряде других культур это произошло уже давно.Однако точных данных о том, как напиток сказывается на здоровье человека, до сих пор нет. Новая работа обращает внимание на малоизученный аспект: как кофе влияет на организм человека в зависимости от времени употребления.Группа американских ученых аккумулировала данные из масштабного исследования более 40 тысяч американцев в возрасте от 18 лет, проводившегося с 1999-й по 2018 год. Участники на протяжении многих лет сообщали данные о своем рационе. Параллельно специалисты отслеживали их здоровье. Авторы новой работы выделили два варианта употребления напитка: утро (с 04:00 до 12:00) и в течение остального дня. Показатели любителей кофе сравнили с теми, кто не пил его вовсе.К концу медианного периода наблюдения (почти десять лет) было зафиксировано 4295 смертей от всех причин, 1268 — от сердечно-сосудистых заболеваний и 934 — от рака.Оказалось, что употребление напитка только по утрам было связано с 16-процентным снижением риска преждевременной смерти по любой причине и 31-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. А вот значимой разницы между теми, кто не пил кофе или пил в другое время суток, не выявили.Результаты сохранились даже с учетом таких факторов, как уровень дохода, семейное положение, наличие хронических заболеваний или, например, качество сна. Кроме того, не имело значение, содержит напиток кофеин или нет. Статья опубликована в European Heart Journal.Авторы признают недостатки работы: она указывает на связь между состоянием здоровья и временем употребления кофе, но не объясняет, почему так происходит. Таким образом, остается широкое поле для интерпретаций."Запугивать себя не нужно"Специалисты высказывают несколько предположений. "Кофеин препятствует выработке мелатонина, поэтому, если человек регулярно пьет кофе во второй половине дня, у него могут нарушиться циркадные ритмы и ухудшается качество сна. Об этом как раз говорят авторы исследования. Полноценный сон — одно из важнейших условий для здоровой и продолжительной жизни", — говорит врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории "Гемотест".Кроме того, по ее словам, люди, которые пьют кофе в течение дня, зачастую в принципе ведут менее здоровый образ жизни. У них может быть нервная работа, которая требует постоянной бодрости, или они могут регулярно недосыпать и пытаться подавить дневную сонливость с помощью кофеина."Основная польза для здоровья от кофе достигается за счет противовоспалительного действия, которое оказывают содержащиеся в нем биоактивные вещества. Некоторые провоспалительные цитокины и воспалительные маркеры в крови также имеют внутренние циркадные закономерности — их концентрация выше всего утром, а затем она постепенно снижается", — добавляет, в свою очередь, нутрициолог, член Центра отраслевой экспертизы МАЙ Юлия Чернобровкина.Таким образом, заключает она, кофе действительно лучше пить по утрам. Но это еще не означает, что употребление напитка в другие часы обязательно нанесет вред."Само исследование строится на статистике из баз данных, в которых есть сведения о том, что люди едят, пьют, чем болеют, но нет комплексной картины их образа жизни. Поэтому запугивать себя данными, почерпнутыми из этой публикации, не стоит", — успокаивает Кашух."Будет работать на износ"Рекомендуемая безопасная доза кофеина для большинства людей — до 400 мг в день, что эквивалентно примерно трем-четырем чашкам кофе. "Однако важно учитывать индивидуальную чувствительность организма и избегать превышения этой нормы, особенно если вы замечаете такие реакции, как повышенная тревожность или учащенное сердцебиение", — советует Чернобровкина.Есть другие медицинские ограничения. Например, напиток провоцирует диарею, поэтому людям с заболеваниями кишечника стоит это учитывать, замечает Кашух. Кроме того, ряд веществ в составе кофе может раздражать слизистую оболочку пищевода и желудка, провоцировать изжогу, что делает его нежелательным при воспалении в верхних отделах ЖКТ."Если при малых дозах кофеин оказывает стимулирующий эффект, то при более высоких концентрациях организм, скорее всего, будет работать на износ, что впоследствии может привести к депрессии, выгоранию и усталостным травмам", — отмечает кандидат биологических наук Наталья Рудакова. А недавнее исследование показало, что кофеин блокирует восстановление серого вещества при продолжительном недосыпе.Как бы то ни было, ученым еще многое предстоит узнать о том, как популярный напиток действует на человека. Однако уже сейчас ясно: вреден не кофе сам по себе, а неумеренность в его употреблении. В небольших же дозах он, скорее всего, полезен. Особенно по утрам.

https://ria.ru/20240728/kofe-1962242196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

медицина