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"Расплата будет жестокой". Разрушен миф о главном пристрастии россиян - РИА Новости, 28.07.2024
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Наука
 
08:00 28.07.2024 (обновлено: 08:02 28.07.2024)
https://ria.ru/20240728/kofe-1962242196.html
"Расплата будет жестокой". Разрушен миф о главном пристрастии россиян
"Расплата будет жестокой". Разрушен миф о главном пристрастии россиян - РИА Новости, 28.07.2024
"Расплата будет жестокой". Разрушен миф о главном пристрастии россиян
В последние годы кофе стал главным напитком россиян, вытеснив более привычный чай. При этом потребители по-прежнему плохо себе представляют, как новое увлечение РИА Новости, 28.07.2024
2024-07-28T08:00
2024-07-28T08:02
наука
нурия дианова
здоровье
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Захар Андреев. В последние годы кофе стал главным напитком россиян, вытеснив более привычный чай. При этом потребители по-прежнему плохо себе представляют, как новое увлечение сказывается на здоровье. Кажется, наука начинает понимать это только сейчас.Серое вещество исчезаетДолгое время Россия считалась преимущественно чайной страной. Однако недавно произошел перелом — уже в 2016-м предпочтения изменились. По данным Россельхозбанка, импорт чая с 2002 по 2022-й снизился почти на четверть до 125,2 тысячи тонн, тогда как ввоз кофе, напротив, вырос в 11 раз — до 295,4 тысячи тонн.Кофе ценят за вкус, аромат и бодрящий эффект. Часто с его помощью пытаются стимулировать работу мозга, например компенсировать недостаток сна. Однако научные данные свидетельствуют: этот способ привести себя в норму не такой уж безобидный. Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что при хроническом недосыпании кофеин оказывает негативное влияние на головной мозг.Ранее было известно, что недостаток сна сокращает объем серого вещества. Команда ученых из Швейцарии и Германии проверила, как на этот процесс влияет кофеин. В эксперименте участвовали 36 здоровых взрослых — 21 мужчина и 15 женщин. Средний возраст — около 29 лет. По условиям исследования они пять ночей подряд спали всего по пять часов, а затем одну ночь — нормальные восемь часов, чтобы восстановиться.При этом одной группе (19 человек) все это время давали по 300 миллиграммов кофеина в день, а остальным — декофеинизированный кофе. В начале и в конце теста измерили объем серого вещества участников с помощью МРТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).Оказалось, что контрольная группа (употреблявшая декаф) сумела быстро восстановить утраченные объемы серого вещества, вернувшись к нормальному ритму жизни. А вот у остальных потери так и не восполнились за время наблюдений. Авторы исследования предполагают: видимо, кофеин заблокировал механизмы регенерации."Встраивается в работу мозга"Исследование подтвердило “коварство” кофеина. Этот алкалоид — антагонист рецепторов аденозина А1, которые играют важную роль в регулировании сна. Воздействуя на них, он помогает бороться с сонливостью и на короткое время стимулирует работу ума. Однако если кофеина слишком много, а сна — мало, то мозг, лишенный привычного способа восстановления, переходит в режим экономии энергии: снижает активность коры, скорость метаболизма глюкозы и кислорода. То есть в конечном итоге работа мозга и общее физическое состояние ухудшается.К тому же, кофеин, как и другие психоактивные вещества, вызывает привыкание. И для достижения нужного эффекта со временем приходится повышать дозу. Это приводит к изменениям в организме: не чувствуя сигналов об утомлении, мозг, в попытках их уловить, постепенно увеличивает количество аденозиновых рецепторов — у кофемана таких становится больше, чем нужно. Если отказаться от кофеина, то эти многочисленные лишние рецепторы лишь усиливают плохое самочувствие.“Кофеин настолько плотно встраивается в работу нервной системы, что без него она перестает нормально функционировать”, — пишет в книге "Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове" нейрофизиолог Елена Белова."Берем взаймы"Хотя кофеин не считается опасным психоактивным веществом, поскольку большинство людей способны от него отказаться, тем не менее любители кофе тоже испытывают ломку (абстиненцию) и синдром отмены. Симптомы перечисляет Белова: “Человек скатывается в энергетическую яму. Без привычной дозы кофеина накатывают вялость, усталость, слабость, заторможенность, сонливость, рассеянность, появляются сложности с концентрацией внимания, ощущение неудовлетворенности, раздражительность, подавленное настроение, неспособность ясно мыслить, головная боль”.Диетолог Нурия Дианова сравнивает пристрастие к кофе и другим кофеиносодержащим напиткам с кредитоманией.“Мы берем энергию взаймы, и, если брать много и часто, расплачиваться придется жестоко”, — говорит она. В особо запущенных случаях у кофеманов страдает не только работа мозга, но и другие органы — например, желудочно-кишечный тракт.При некоторых болезнях напиток противопоказан вовсе, а при других его следует ограничить. Так, особенно внимательным нужно быть людям с нарушением сердечного ритма, эрозивно-язвенной болезнью желудка и синдромом Жильбера — наследственным заболеванием печени. Не следует совмещать кофе с приемом лекарств — это может помешать их действию, отмечает эксперт.“Какое количество не принесет человеку вреда, зависит от метаболизма и других факторов. Однако полностью здоровых людей, которые могли бы выпивать больше трех чашек в день и сохранять при этом здоровый сон, почти нет, — говорит Дианова. — Поэтому оптимальный вариант, на мой взгляд, это две чашки: одну утром, а вторую на полдник — после обеда энергоресурсы снижаются и хочется простимулироваться”.Она подчеркивает: речь идет о настоящем, качественном продукте, а не его дешевых заменителях.Продлевает жизньСуществует множество научных работ, которые свидетельствуют о пользе кофе для здоровья. Целый ряд исследований на больших выборках показывает, что регулярное употребление напитка снижает риск смерти от множества заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических, нейродегенеративных. При этом, возможно, кофеин тут ни при чем.“Похоже, самые ценные для нашего здоровья компоненты кофе — это фенольные соединения, прежде всего полифенолы и фенольные кислоты”, — пишет Белова. Эти элементы способны активировать наши антиоксидантные ферменты и имеют некоторый противовоспалительный эффект.В то же время, замечает Дианова, долгожители кофе почти не пьют, предпочитая чай с жасмином, фруктовые чаи, куркуму, соевое молоко и просто воду, а также — в минимальных количествах — красное вино. Об этом свидетельствует статистика так называемых голубых зон — регионов мира, где люди живут дольше среднего.Как бы то ни было, считает диетолог, к кофе, как и к другим продуктам, следует относиться без фанатизма. Нужно подобрать такую дозу, которая не помешает стабильной работе нервной системы и здоровому сну. Это позволит наслаждаться любимым напитком без вреда.
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нурия дианова, здоровье
Наука, Нурия Дианова, Здоровье
"Расплата будет жестокой". Разрушен миф о главном пристрастии россиян

Диетолог Дианова сравнила частое употребление кофе с кредитом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПриготовление кофе в турке на газовой плите
Приготовление кофе в турке на газовой плите - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Захар Андреев. В последние годы кофе стал главным напитком россиян, вытеснив более привычный чай. При этом потребители по-прежнему плохо себе представляют, как новое увлечение сказывается на здоровье. Кажется, наука начинает понимать это только сейчас.

Серое вещество исчезает

Долгое время Россия считалась преимущественно чайной страной. Однако недавно произошел перелом — уже в 2016-м предпочтения изменились. По данным Россельхозбанка, импорт чая с 2002 по 2022-й снизился почти на четверть до 125,2 тысячи тонн, тогда как ввоз кофе, напротив, вырос в 11 раз — до 295,4 тысячи тонн.
Кофе ценят за вкус, аромат и бодрящий эффект. Часто с его помощью пытаются стимулировать работу мозга, например компенсировать недостаток сна. Однако научные данные свидетельствуют: этот способ привести себя в норму не такой уж безобидный. Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что при хроническом недосыпании кофеин оказывает негативное влияние на головной мозг.
Ранее было известно, что недостаток сна сокращает объем серого вещества. Команда ученых из Швейцарии и Германии проверила, как на этот процесс влияет кофеин. В эксперименте участвовали 36 здоровых взрослых — 21 мужчина и 15 женщин. Средний возраст — около 29 лет. По условиям исследования они пять ночей подряд спали всего по пять часов, а затем одну ночь — нормальные восемь часов, чтобы восстановиться.
При этом одной группе (19 человек) все это время давали по 300 миллиграммов кофеина в день, а остальным — декофеинизированный кофе. В начале и в конце теста измерили объем серого вещества участников с помощью МРТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).
Оказалось, что контрольная группа (употреблявшая декаф) сумела быстро восстановить утраченные объемы серого вещества, вернувшись к нормальному ритму жизни. А вот у остальных потери так и не восполнились за время наблюдений. Авторы исследования предполагают: видимо, кофеин заблокировал механизмы регенерации.

"Встраивается в работу мозга"

Исследование подтвердило “коварство” кофеина. Этот алкалоид — антагонист рецепторов аденозина А1, которые играют важную роль в регулировании сна. Воздействуя на них, он помогает бороться с сонливостью и на короткое время стимулирует работу ума. Однако если кофеина слишком много, а сна — мало, то мозг, лишенный привычного способа восстановления, переходит в режим экономии энергии: снижает активность коры, скорость метаболизма глюкозы и кислорода. То есть в конечном итоге работа мозга и общее физическое состояние ухудшается.
© РИА Новости / Евгений БиятовКофейные зерна, готовые к употреблению
Кофейные зерна, готовые к употреблению - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Кофейные зерна, готовые к употреблению
К тому же, кофеин, как и другие психоактивные вещества, вызывает привыкание. И для достижения нужного эффекта со временем приходится повышать дозу. Это приводит к изменениям в организме: не чувствуя сигналов об утомлении, мозг, в попытках их уловить, постепенно увеличивает количество аденозиновых рецепторов — у кофемана таких становится больше, чем нужно. Если отказаться от кофеина, то эти многочисленные лишние рецепторы лишь усиливают плохое самочувствие.
“Кофеин настолько плотно встраивается в работу нервной системы, что без него она перестает нормально функционировать”, — пишет в книге "Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове" нейрофизиолог Елена Белова.

"Берем взаймы"

Хотя кофеин не считается опасным психоактивным веществом, поскольку большинство людей способны от него отказаться, тем не менее любители кофе тоже испытывают ломку (абстиненцию) и синдром отмены. Симптомы перечисляет Белова: “Человек скатывается в энергетическую яму. Без привычной дозы кофеина накатывают вялость, усталость, слабость, заторможенность, сонливость, рассеянность, появляются сложности с концентрацией внимания, ощущение неудовлетворенности, раздражительность, подавленное настроение, неспособность ясно мыслить, головная боль”.
Диетолог Нурия Дианова сравнивает пристрастие к кофе и другим кофеиносодержащим напиткам с кредитоманией.
“Мы берем энергию взаймы, и, если брать много и часто, расплачиваться придется жестоко”, — говорит она. В особо запущенных случаях у кофеманов страдает не только работа мозга, но и другие органы — например, желудочно-кишечный тракт.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Кофе
При некоторых болезнях напиток противопоказан вовсе, а при других его следует ограничить. Так, особенно внимательным нужно быть людям с нарушением сердечного ритма, эрозивно-язвенной болезнью желудка и синдромом Жильбера — наследственным заболеванием печени. Не следует совмещать кофе с приемом лекарств — это может помешать их действию, отмечает эксперт.
“Какое количество не принесет человеку вреда, зависит от метаболизма и других факторов. Однако полностью здоровых людей, которые могли бы выпивать больше трех чашек в день и сохранять при этом здоровый сон, почти нет, — говорит Дианова. — Поэтому оптимальный вариант, на мой взгляд, это две чашки: одну утром, а вторую на полдник — после обеда энергоресурсы снижаются и хочется простимулироваться”.
Она подчеркивает: речь идет о настоящем, качественном продукте, а не его дешевых заменителях.

Продлевает жизнь

Существует множество научных работ, которые свидетельствуют о пользе кофе для здоровья. Целый ряд исследований на больших выборках показывает, что регулярное употребление напитка снижает риск смерти от множества заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических, нейродегенеративных. При этом, возможно, кофеин тут ни при чем.
“Похоже, самые ценные для нашего здоровья компоненты кофе — это фенольные соединения, прежде всего полифенолы и фенольные кислоты”, — пишет Белова. Эти элементы способны активировать наши антиоксидантные ферменты и имеют некоторый противовоспалительный эффект.
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В то же время, замечает Дианова, долгожители кофе почти не пьют, предпочитая чай с жасмином, фруктовые чаи, куркуму, соевое молоко и просто воду, а также — в минимальных количествах — красное вино. Об этом свидетельствует статистика так называемых голубых зон — регионов мира, где люди живут дольше среднего.
Как бы то ни было, считает диетолог, к кофе, как и к другим продуктам, следует относиться без фанатизма. Нужно подобрать такую дозу, которая не помешает стабильной работе нервной системы и здоровому сну. Это позволит наслаждаться любимым напитком без вреда.
 
НаукаНурия ДиановаЗдоровье
 
 
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