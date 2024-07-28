https://ria.ru/20240728/kofe-1962242196.html

"Расплата будет жестокой". Разрушен миф о главном пристрастии россиян

"Расплата будет жестокой". Разрушен миф о главном пристрастии россиян - РИА Новости, 28.07.2024

"Расплата будет жестокой". Разрушен миф о главном пристрастии россиян

В последние годы кофе стал главным напитком россиян, вытеснив более привычный чай. При этом потребители по-прежнему плохо себе представляют, как новое увлечение РИА Новости, 28.07.2024

2024-07-28T08:00

2024-07-28T08:00

2024-07-28T08:02

наука

нурия дианова

здоровье

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Захар Андреев. В последние годы кофе стал главным напитком россиян, вытеснив более привычный чай. При этом потребители по-прежнему плохо себе представляют, как новое увлечение сказывается на здоровье. Кажется, наука начинает понимать это только сейчас.Серое вещество исчезаетДолгое время Россия считалась преимущественно чайной страной. Однако недавно произошел перелом — уже в 2016-м предпочтения изменились. По данным Россельхозбанка, импорт чая с 2002 по 2022-й снизился почти на четверть до 125,2 тысячи тонн, тогда как ввоз кофе, напротив, вырос в 11 раз — до 295,4 тысячи тонн.Кофе ценят за вкус, аромат и бодрящий эффект. Часто с его помощью пытаются стимулировать работу мозга, например компенсировать недостаток сна. Однако научные данные свидетельствуют: этот способ привести себя в норму не такой уж безобидный. Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что при хроническом недосыпании кофеин оказывает негативное влияние на головной мозг.Ранее было известно, что недостаток сна сокращает объем серого вещества. Команда ученых из Швейцарии и Германии проверила, как на этот процесс влияет кофеин. В эксперименте участвовали 36 здоровых взрослых — 21 мужчина и 15 женщин. Средний возраст — около 29 лет. По условиям исследования они пять ночей подряд спали всего по пять часов, а затем одну ночь — нормальные восемь часов, чтобы восстановиться.При этом одной группе (19 человек) все это время давали по 300 миллиграммов кофеина в день, а остальным — декофеинизированный кофе. В начале и в конце теста измерили объем серого вещества участников с помощью МРТ и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).Оказалось, что контрольная группа (употреблявшая декаф) сумела быстро восстановить утраченные объемы серого вещества, вернувшись к нормальному ритму жизни. А вот у остальных потери так и не восполнились за время наблюдений. Авторы исследования предполагают: видимо, кофеин заблокировал механизмы регенерации."Встраивается в работу мозга"Исследование подтвердило “коварство” кофеина. Этот алкалоид — антагонист рецепторов аденозина А1, которые играют важную роль в регулировании сна. Воздействуя на них, он помогает бороться с сонливостью и на короткое время стимулирует работу ума. Однако если кофеина слишком много, а сна — мало, то мозг, лишенный привычного способа восстановления, переходит в режим экономии энергии: снижает активность коры, скорость метаболизма глюкозы и кислорода. То есть в конечном итоге работа мозга и общее физическое состояние ухудшается.К тому же, кофеин, как и другие психоактивные вещества, вызывает привыкание. И для достижения нужного эффекта со временем приходится повышать дозу. Это приводит к изменениям в организме: не чувствуя сигналов об утомлении, мозг, в попытках их уловить, постепенно увеличивает количество аденозиновых рецепторов — у кофемана таких становится больше, чем нужно. Если отказаться от кофеина, то эти многочисленные лишние рецепторы лишь усиливают плохое самочувствие.“Кофеин настолько плотно встраивается в работу нервной системы, что без него она перестает нормально функционировать”, — пишет в книге "Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове" нейрофизиолог Елена Белова."Берем взаймы"Хотя кофеин не считается опасным психоактивным веществом, поскольку большинство людей способны от него отказаться, тем не менее любители кофе тоже испытывают ломку (абстиненцию) и синдром отмены. Симптомы перечисляет Белова: “Человек скатывается в энергетическую яму. Без привычной дозы кофеина накатывают вялость, усталость, слабость, заторможенность, сонливость, рассеянность, появляются сложности с концентрацией внимания, ощущение неудовлетворенности, раздражительность, подавленное настроение, неспособность ясно мыслить, головная боль”.Диетолог Нурия Дианова сравнивает пристрастие к кофе и другим кофеиносодержащим напиткам с кредитоманией.“Мы берем энергию взаймы, и, если брать много и часто, расплачиваться придется жестоко”, — говорит она. В особо запущенных случаях у кофеманов страдает не только работа мозга, но и другие органы — например, желудочно-кишечный тракт.При некоторых болезнях напиток противопоказан вовсе, а при других его следует ограничить. Так, особенно внимательным нужно быть людям с нарушением сердечного ритма, эрозивно-язвенной болезнью желудка и синдромом Жильбера — наследственным заболеванием печени. Не следует совмещать кофе с приемом лекарств — это может помешать их действию, отмечает эксперт.“Какое количество не принесет человеку вреда, зависит от метаболизма и других факторов. Однако полностью здоровых людей, которые могли бы выпивать больше трех чашек в день и сохранять при этом здоровый сон, почти нет, — говорит Дианова. — Поэтому оптимальный вариант, на мой взгляд, это две чашки: одну утром, а вторую на полдник — после обеда энергоресурсы снижаются и хочется простимулироваться”.Она подчеркивает: речь идет о настоящем, качественном продукте, а не его дешевых заменителях.Продлевает жизньСуществует множество научных работ, которые свидетельствуют о пользе кофе для здоровья. Целый ряд исследований на больших выборках показывает, что регулярное употребление напитка снижает риск смерти от множества заболеваний — сердечно-сосудистых, онкологических, нейродегенеративных. При этом, возможно, кофеин тут ни при чем.“Похоже, самые ценные для нашего здоровья компоненты кофе — это фенольные соединения, прежде всего полифенолы и фенольные кислоты”, — пишет Белова. Эти элементы способны активировать наши антиоксидантные ферменты и имеют некоторый противовоспалительный эффект.В то же время, замечает Дианова, долгожители кофе почти не пьют, предпочитая чай с жасмином, фруктовые чаи, куркуму, соевое молоко и просто воду, а также — в минимальных количествах — красное вино. Об этом свидетельствует статистика так называемых голубых зон — регионов мира, где люди живут дольше среднего.Как бы то ни было, считает диетолог, к кофе, как и к другим продуктам, следует относиться без фанатизма. Нужно подобрать такую дозу, которая не помешает стабильной работе нервной системы и здоровому сну. Это позволит наслаждаться любимым напитком без вреда.

https://ria.ru/20240714/ancient-1959255837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нурия дианова, здоровье