Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 16

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Число жертв пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 16, передает телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес."На данный момент известно о 16 погибших в районе Лос-Анджелеса после разрушительных лесных пожаров, вызванных засухой и сильными ветрами", — говорится в сообщении.Ранее было известно о 13 погибших.Разрушены более 12 тысяч строений, около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По словам чиновников, точное число погибших неизвестно, поскольку огонь продолжает бушевать.Мощные природные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб уже составляет около 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других. При этом, как пишет Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.
Разрушены более 12 тысяч строений, около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По словам чиновников, точное число погибших неизвестно, поскольку огонь продолжает бушевать.
Мощные природные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.
По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб уже составляет около 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других.
При этом, как пишет Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.
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