https://ria.ru/20250112/kaliforniya-1993310672.html

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 16

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 16 - РИА Новости, 12.01.2025

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 16

Число жертв пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 16, передает телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T06:21:00+03:00

2025-01-12T06:21:00+03:00

2025-01-12T10:35:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Число жертв пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 16, передает телеканал NBC News со ссылкой на департамент судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес."На данный момент известно о 16 погибших в районе Лос-Анджелеса после разрушительных лесных пожаров, вызванных засухой и сильными ветрами", — говорится в сообщении.Ранее было известно о 13 погибших.Разрушены более 12 тысяч строений, около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. По словам чиновников, точное число погибших неизвестно, поскольку огонь продолжает бушевать.Мощные природные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода.По оценке сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб уже составляет около 150 миллиардов долларов. Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона и других. При этом, как пишет Daily Mail, мэр Лос-Анджелеса менее чем за неделю до начала пожаров потребовала сократить бюджет пожарных на 49 миллионов долларов, что предполагало закрытие 16 пожарных станций.

https://ria.ru/20250112/amerika-1993290702.html

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Дарья Буймова

в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году