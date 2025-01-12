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На Украине неожиданно отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина - РИА Новости, 12.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:03 12.01.2025
https://ria.ru/20250112/dzhonson-1993316648.html
На Украине неожиданно отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина
На Украине неожиданно отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина - РИА Новости, 12.01.2025
На Украине неожиданно отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X резко отреагировала на оскорбление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T09:03:00+03:00
2025-01-12T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X резко отреагировала на оскорбление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.Джонсон в интервью Delfi нецензурно обозвал Путина и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи"."Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий. Война должна была закончиться в марте 2022 года", — говорится в публикации. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ria.ru/20241021/lavrov-1979042314.html
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в мире, украина, борис джонсон, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Борис Джонсон, Россия, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский
На Украине неожиданно отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина

Журналистка Панченко резко отреагировала на оскорбление Джонсона в адрес Путина

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X резко отреагировала на оскорбление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.
Джонсон в интервью Delfi нецензурно обозвал Путина и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи".
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"Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий. Война должна была закончиться в марте 2022 года", — говорится в публикации.

В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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