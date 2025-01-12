https://ria.ru/20250112/dzhonson-1993316648.html

На Украине неожиданно отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина

На Украине неожиданно отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина - РИА Новости, 12.01.2025

На Украине неожиданно отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X резко отреагировала на оскорбление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T09:03:00+03:00

2025-01-12T09:03:00+03:00

2025-01-12T09:03:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X резко отреагировала на оскорбление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.Джонсон в интервью Delfi нецензурно обозвал Путина и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи"."Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий. Война должна была закончиться в марте 2022 года", — говорится в публикации. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ria.ru/20241021/lavrov-1979042314.html

https://ria.ru/20241130/dzhonson-1986611436.html

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