На Украине неожиданно отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина
Журналистка Панченко резко отреагировала на оскорбление Джонсона в адрес Путина
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон . Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X резко отреагировала на оскорбление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.
Джонсон в интервью Delfi нецензурно обозвал Путина и заявил, что "Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи".
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"Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий. Война должна была закончиться в марте 2022 года", — говорится в публикации.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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