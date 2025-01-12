https://ria.ru/20250112/briks-1993313073.html

"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС

"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС - РИА Новости, 12.01.2025

"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС

Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет большую угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T07:29:00+03:00

2025-01-12T07:29:00+03:00

2025-01-12T15:19:00+03:00

в мире

индонезия

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малайзия

юго-восточная азия

сша

скотт риттер

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет большую угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона."Наблюдайте за Филиппинами, потому что они не будут просто сидеть в одиночестве. Филиппины <...> вступят в БРИКС. И тогда придет конец позициям Америки в Тихом океане", — сказал он.По мнению эксперта, Манила не останется в стороне, когда в БРИКС вступают многие ее соседи по Юго-Восточной Азии. С организацией уже связаны три крупнейших государства региона: Индонезия как полноправный член объединения, а Малайзия и Таиланд — как страны-партнеры, напомнил Риттер."Это очередной регион, где <....> США, по их собственному мнению, играют доминирующую роль. Но вступление Индонезии, Малайзии и Таиланда означает, <...> что БРИКС станет в нем главным", — подчеркнул отставной разведчик.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале января — Индонезия. В число стран-партнеров входят Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.

https://ria.ru/20250102/ssha-1992301755.html

https://ria.ru/20250107/briks-1992716568.html

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юго-восточная азия

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