https://ria.ru/20250112/briks-1993313073.html
"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС
"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС - РИА Новости, 12.01.2025
"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС
Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет большую угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T07:29:00+03:00
2025-01-12T07:29:00+03:00
2025-01-12T15:19:00+03:00
в мире
индонезия
филиппины
таиланд
малайзия
юго-восточная азия
сша
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1569155b3905d180e2914d8e5af911f0.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет большую угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона."Наблюдайте за Филиппинами, потому что они не будут просто сидеть в одиночестве. Филиппины <...> вступят в БРИКС. И тогда придет конец позициям Америки в Тихом океане", — сказал он.По мнению эксперта, Манила не останется в стороне, когда в БРИКС вступают многие ее соседи по Юго-Восточной Азии. С организацией уже связаны три крупнейших государства региона: Индонезия как полноправный член объединения, а Малайзия и Таиланд — как страны-партнеры, напомнил Риттер."Это очередной регион, где <....> США, по их собственному мнению, играют доминирующую роль. Но вступление Индонезии, Малайзии и Таиланда означает, <...> что БРИКС станет в нем главным", — подчеркнул отставной разведчик.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале января — Индонезия. В число стран-партнеров входят Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.
https://ria.ru/20250102/ssha-1992301755.html
https://ria.ru/20250107/briks-1992716568.html
индонезия
филиппины
таиланд
малайзия
юго-восточная азия
сша
тихий океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974845197_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dbbcd6eeba50fd703b3368b88003f796.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, филиппины, таиланд, малайзия, юго-восточная азия, сша, скотт риттер, тихий океан, брикс
В мире, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Малайзия, Юго-Восточная Азия, США, Скотт Риттер, Тихий океан, БРИКС
"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС
Риттер: вступление Филиппин в БРИКС лишит США позиций в Тихоокеанском регионе