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"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС - РИА Новости, 12.01.2025
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07:29 12.01.2025 (обновлено: 15:19 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/briks-1993313073.html
"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС
"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС - РИА Новости, 12.01.2025
"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС
Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет большую угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер... РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T07:29:00+03:00
2025-01-12T15:19:00+03:00
в мире
индонезия
филиппины
таиланд
малайзия
юго-восточная азия
сша
скотт риттер
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет большую угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона."Наблюдайте за Филиппинами, потому что они не будут просто сидеть в одиночестве. Филиппины &lt;...&gt; вступят в БРИКС. И тогда придет конец позициям Америки в Тихом океане", — сказал он.По мнению эксперта, Манила не останется в стороне, когда в БРИКС вступают многие ее соседи по Юго-Восточной Азии. С организацией уже связаны три крупнейших государства региона: Индонезия как полноправный член объединения, а Малайзия и Таиланд — как страны-партнеры, напомнил Риттер."Это очередной регион, где &lt;....&gt; США, по их собственному мнению, играют доминирующую роль. Но вступление Индонезии, Малайзии и Таиланда означает, &lt;...&gt; что БРИКС станет в нем главным", — подчеркнул отставной разведчик.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале января — Индонезия. В число стран-партнеров входят Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.
https://ria.ru/20250102/ssha-1992301755.html
https://ria.ru/20250107/briks-1992716568.html
индонезия
филиппины
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малайзия
юго-восточная азия
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в мире, индонезия, филиппины, таиланд, малайзия, юго-восточная азия, сша, скотт риттер, тихий океан, брикс
В мире, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Малайзия, Юго-Восточная Азия, США, Скотт Риттер, Тихий океан, БРИКС
"Придет конец": в США испугались потери важнейшего региона из-за БРИКС

Риттер: вступление Филиппин в БРИКС лишит США позиций в Тихоокеанском регионе

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возможное вступление Филиппин в БРИКС представляет большую угрозу для позиций США в Тихоокеанском регионе, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.
"Наблюдайте за Филиппинами, потому что они не будут просто сидеть в одиночестве. Филиппины <...> вступят в БРИКС. И тогда придет конец позициям Америки в Тихом океане", — сказал он.
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По мнению эксперта, Манила не останется в стороне, когда в БРИКС вступают многие ее соседи по Юго-Восточной Азии. С организацией уже связаны три крупнейших государства региона: Индонезия как полноправный член объединения, а Малайзия и Таиланд — как страны-партнеры, напомнил Риттер.
"Это очередной регион, где <....> США, по их собственному мнению, играют доминирующую роль. Но вступление Индонезии, Малайзии и Таиланда означает, <...> что БРИКС станет в нем главным", — подчеркнул отставной разведчик.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в начале января — Индонезия. В число стран-партнеров входят Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан.
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В миреИндонезияФилиппиныТаиландМалайзияЮго-Восточная АзияСШАСкотт РиттерТихий океанБРИКС
 
 
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