https://ria.ru/20250112/brigada-1993335228.html

В Раде заметили странную деталь в скандале с бригадой ВСУ

В Раде заметили странную деталь в скандале с бригадой ВСУ - РИА Новости, 12.01.2025

В Раде заметили странную деталь в скандале с бригадой ВСУ

Депутат Верховной рады Александр Дубинский уличил киевский режим во лжи насчет дезертирства в 155-й механизированной бригаде ВСУ. Такое мнение он выразил в... РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T12:45:00+03:00

2025-01-12T12:45:00+03:00

2025-01-12T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский уличил киевский режим во лжи насчет дезертирства в 155-й механизированной бригаде ВСУ. Такое мнение он выразил в Telegram-канале."Так может и не было никаких 1700 дезертиров в бригаде “Анна Киевская”, а были изначально мертвые души, на которых Зеленский с Макроном <…> (украли — Прим. ред.) по 70 тыс на каждой? Почти 12 млн € — цена прекрасной виллы в Довиле" — задался вопросом политик.На прошлой неделе журнал Forbes писал, что 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской, прошедшая обучение во Франции, начала распадаться еще до прибытия под Красноармейск (украинское название — Покровск).По данным издания, штатная численность соединения должна была составлять около 5,8 тысячи человек. При этом 1,7 тысячи из них самовольно покинули часть во время подготовки.Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду. Командующий сухопутными войсками Михаил Драпатый, в свою очередь, признал, что ее солдаты дезертируют.Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.

https://ria.ru/20250112/nato-1993328952.html

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в мире, франция, александр дубинский, вооруженные силы украины, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон