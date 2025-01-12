https://ria.ru/20250112/anapa-1993315621.html

Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута - РИА Новости, 12.01.2025

Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

МЧС создало федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.01.2025

2025-01-12T08:49:00+03:00

2025-01-12T08:49:00+03:00

2025-01-12T14:50:00+03:00

происшествия

россия

анапа

керченский пролив

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МЧС создало федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, сообщили в пресс-службе ведомства."Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу", — говорится в релизе.Штаб будет работать непосредственно на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута. В его состав вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные оперативно принимать решения, отметили в МЧС.Куренков лично проконтролирует работы, круглосуточно ведущиеся на загрязненном побережье, и проведет заседание правительственной комиссии, которая выработает дополнительные меры по скорейшей ликвидации последствий крушения танкеров.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

россия

анапа

керченский пролив

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава МЧС и губернатор Краснодарского края на месте ЧП с танкером "Волгонефть-239" у порта Тамань Севший на мель у порта Тамань танкер "Волгонефть-239" планируют защитить от влияния штормов, чтобы не допустить нового разлива мазута, сообщил глава МЧС Куренков. В воскресенье он и губернатор Краснодарского края проверили ход работ на месте ЧП. «Основная задача - это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Этим я и намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории», - отметил Куренков. 2025-01-12T08:49 true PT0M53S

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье 2025-01-12T08:49 true PT1M00S

Реабилитация птиц в краевом центре "Пеликан" на Ставрополье Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан". 2025-01-12T08:49 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, анапа, керченский пролив, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе