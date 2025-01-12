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Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута - РИА Новости, 12.01.2025
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08:49 12.01.2025 (обновлено: 14:50 12.01.2025)
https://ria.ru/20250112/anapa-1993315621.html
Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута
Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута - РИА Новости, 12.01.2025
Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута
МЧС создало федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.01.2025
2025-01-12T08:49:00+03:00
2025-01-12T14:50:00+03:00
происшествия
россия
анапа
керченский пролив
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0c/1993347765_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6e2facd1dae42d5a8a686cc99f6cba1b.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МЧС создало федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, сообщили в пресс-службе ведомства."Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу", — говорится в релизе.Штаб будет работать непосредственно на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута. В его состав вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные оперативно принимать решения, отметили в МЧС.Куренков лично проконтролирует работы, круглосуточно ведущиеся на загрязненном побережье, и проведет заседание правительственной комиссии, которая выработает дополнительные меры по скорейшей ликвидации последствий крушения танкеров.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
россия
анапа
керченский пролив
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Глава МЧС и губернатор Краснодарского края на месте ЧП с танкером "Волгонефть-239" у порта Тамань
Севший на мель у порта Тамань танкер "Волгонефть-239" планируют защитить от влияния штормов, чтобы не допустить нового разлива мазута, сообщил глава МЧС Куренков. В воскресенье он и губернатор Краснодарского края проверили ход работ на месте ЧП. «Основная задача - это продолжить работу по всей территории разлива, в том числе и на Крымском полуострове. Этим я и намерен заниматься в ближайшую неделю, как минимум. Буду находиться здесь на территории», - отметил Куренков.
2025-01-12T08:49
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье
2025-01-12T08:49
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PT1M00S
Реабилитация птиц в краевом центре "Пеликан" на Ставрополье
Около 400 птиц, пострадавших от мазута, проходят реабилитацию на Ставрополье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого центра "Пеликан".
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происшествия, россия, анапа, керченский пролив, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Анапа, Керченский пролив, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Сформирован федеральный оперштаб по ликвидации ЧП с разливом мазута

Куренков и члены оперштаба по ликвидации ЧП с разливом мазута прибыли в Анапу

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. МЧС создало федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Глава МЧС Александр Куренков и члены федерального оперативного штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, прибыли в Анапу", — говорится в релизе.
Штаб будет работать непосредственно на месте чрезвычайной ситуации вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута. В его состав вошли представители различных федеральных министерств и ведомств, уполномоченные оперативно принимать решения, отметили в МЧС.
Куренков лично проконтролирует работы, круглосуточно ведущиеся на загрязненном побережье, и проведет заседание правительственной комиссии, которая выработает дополнительные меры по скорейшей ликвидации последствий крушения танкеров.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияРоссияАнапаКерченский проливАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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