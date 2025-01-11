https://ria.ru/20250111/ramshtayn-1993163975.html

Рамштайн продолжает зажигать

Рамштайн продолжает зажигать - РИА Новости, 11.01.2025

Рамштайн продолжает зажигать

Нынешний белый шум о возможных "мирных инициативах", "мирных планах" и не менее "мирных картах", который шебуршится на манер надоедливой мухи, поднят... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:00:00+03:00

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евросоюз

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Нынешний белый шум о возможных "мирных инициативах", "мирных планах" и не менее "мирных картах", который шебуршится на манер надоедливой мухи, поднят согласованно и специально, чтобы ввести нас в заблуждение. Прибывшему в Рамштайн на американскую военную базу — главную в Западной Европе — Зеленскому в качестве требователя поддержки отведена пусть и не ведущая партия, но его участие в заседании коалиции из полусотни враждебных нам стран говорит, что никто ничего завершать не собирается, как бы подобную дезинформацию ни продвигали многочисленные Politico.Запад, хотя и намекает — коллективно и индивидуально, что он, дескать, готов взять на себя работу по уговариванию киевских что-то там такое с нами подписать, на самом деле планирует новый этап противостояния и тем более — в военном аспекте.Чем громче победы русского оружия, тем шире становится мутный поток псевдоутечек о возможных контурах замирения.Россия, естественно, отвечает. Как раз под открытие рамштайновского толковища нанеся в курском приграничье мощные удары по семи украинским бригадам. То, что Запад участвовал в разработке планов вторжения на историческую территорию Большой России, уже не только не секрет, это, пусть и сквозь зубы, было признано. Как и признано, что потери там — свыше 50 тысяч вэсэушников — и есть та цена, которую Киев с готовностью заплатил, чтобы не только в очередной раз понравиться Западу, но и сделать Москву "более сговорчивой". А иначе бы Зеленского не было в Рамштайне.Россия поддерживает эту геополитическую дискуссию, аргументированно объясняя, куда ни в коем случае не следует соваться Североатлантическому альянсу, пусть и ведутся эти беседы не за круглыми столами, а на ЛБС.Но даже в ситуации неминуемого проигрыша субподрядчика, то есть киевских, ни Брюссель, где штаб-квартира, ни Вашингтон, где принимают абсолютно все решения, не собираются отказываться от нанесения нам стратегического поражения.Ну а то, что операция прикрытия идет широким бреднем, уже понятно даже самым неискушенным. Задействована вся медийка — от консервативной до ультралиберальной. И везде рассказывается сказка, как с нами готовятся замириться.Но в реальном мире, в котором как раз и исполняются принятые евроатлантистами решения, картина совершенно иная.Генсек Рютте — куда больший, судя по всему, "ястреб", чем его предшественник Столтенберг, — говорит, что "страны альянса должны сделать все возможное, чтобы Украина могла продолжать вооруженные действия".И эти слова, как и интенции создавшего рамштайновское собрание пока еще главы Пентагона Ллойда Остина, невозможно не толковать однозначно.Как и весной 2022-го, когда рамштайновские готовили нам капут, снабжая киевских оружием и деньгами, так и через три года, на своем 25-м (это не фигура речи, а цифра), та же компания готовится нас победить. И неважно, что 20 с лишним раз их подвели глазомер и оценка ситуации, и значения не имеет, что Украина теряет мужское население сотнями и тысячами ежедневно. Задача на сжатие и уничтожение нашей страны — если оставаться в их логической парадигме — не может не быть выполнена. Миллиарды, которые киевским отправляются, на самом деле субподрядчик получает лишь частично. Львиная доля уходит, как несложно догадаться, воротилам ВПК.И говоря о ВПК — натовском и американском — нужно подчеркнуть, что никогда у этих монстров не было такого колоссального по площади полигона и столь масштабных испытаний.А если нужно проверять работу ИИ в полевых условиях, когда стреляют не "танчики", а танки или когда гаубицы настоящие? Или осуществить проверку разведданных, которые практически в онлайновом режиме могут транслироваться в наушники касок штурмовых групп? В здравом уме ни один глобалист, ни один производитель оружия или тот, кто им торгует, не откажется от подобных новинок. Полученных забесплатно.Сколько мы бы ни говорили, что Трамп — политик несистемный, что он был избран в результате протестного голосования, этот следующий президент США, вступающий в должность менее чем через десять дней, остается американцем. Крупным бизнесменом. То есть дважды хищником и глобалистом, выросшим с сознанием, что Америка просто не может не играть главную роль. Не имея ни партнеров, ни достойного противовеса, ни значимого соперника. Наверное, тут нужно напомнить, что именно Дональд Трамп ввел санкции против "Северного потока — 2", в результате которых строительство трубопроводов было приостановлено. А еще Трамп обвинял Россию — публично и громко — в "энергетическом шантаже" ЕС, прокладывая дорогу американскому СПГ в европейский блок.Сомнительно, что сегодня его позиция претерпела хоть какие-то изменения.И лучше без иллюзий. Ведь рамштайновские обсуждали не возможное разрешение геополитического кризиса в Европе с обязательным учетом как нашей позиции, так и нашей озабоченности, а составляли планы для нового этапа войны с нами. Пусть планы называют "дорожной картой сотрудничества и поддержки Украины", но суть не меняется — и действовать эти решения будут еще три года.И мы должны четко понимать, что противостояние не окончится ни в день инаугурации, ни когда-либо в обозримом будущем. И что нам придется вправлять вывихнутые много лет назад геополитические суставы и самой Украине, и всему коллективному Западу столько, сколько потребуется. Невзирая на крики, писки и порой вранье пациентов.Пока наконец мы не достигнем всех целей, которые перед нами стоят. И пока конечности наших противников не распрямятся.

https://ria.ru/20250110/ssha-1993099438.html

https://ria.ru/20250110/ukraina-1993079974.html

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993143016.html

https://ria.ru/20250110/nato-1993076994.html

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https://ria.ru/20250110/putin-1993149451.html

https://ria.ru/20250110/tramp-1993140121.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, украина, западная европа, дональд трамп, ллойд остин, евросоюз, северный поток — 2, сша