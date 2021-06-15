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Глава МИД Германии не исключил новых санкций по "Северному потоку — 2"
Глава МИД Германии не исключил новых санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.06.2021
Глава МИД Германии не исключил новых санкций по "Северному потоку — 2"
Глава МИД ФРГ Хайко Маас допускает, что США введут новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:17
2021-06-15T12:33
хайко маас
германия
северный поток — 2
мид германии
сша
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас допускает, что США введут новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщило агентство Блумберг.По словам Мааса, в Соединенных Штатах как демократы, так и республиканцы настроены против проекта, но шанс на достижение компромисса все-таки есть.Он также выразил надежду на то, что эта тема не всегда будет предметом конфликта между Берлином и Вашингтоном."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию. В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
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хайко маас, германия, северный поток — 2, мид германии, сша, в мире
Глава МИД Германии не исключил новых санкций по "Северному потоку — 2"
10:17 15.06.2021 (обновлено: 12:33 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Глава МИД Германии Маас не исключил новых американских санкций по "Северному потоку — 2"

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас допускает, что США введут новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщило агентство Блумберг.

"Я бы не сказал, что больше ничего не будет", — отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам Мааса, в Соединенных Штатах как демократы, так и республиканцы настроены против проекта, но шанс на достижение компромисса все-таки есть.
Он также выразил надежду на то, что эта тема не всегда будет предметом конфликта между Берлином и Вашингтоном.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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План Б: американцы пообещали заблокировать пуск "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию.
В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
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Хайко МаасГерманияСеверный поток — 2МИД ГерманииСШАВ мире
 
 
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