Глава МИД Германии не исключил новых санкций по "Северному потоку — 2"
10:17 15.06.2021 (обновлено: 12:33 15.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Глава МИД Германии Маас не исключил новых американских санкций по "Северному потоку — 2"
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас допускает, что США введут новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщило агентство Блумберг.
"Я бы не сказал, что больше ничего не будет", — отметил министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По словам Мааса, в Соединенных Штатах как демократы, так и республиканцы настроены против проекта, но шанс на достижение компромисса все-таки есть.
Он также выразил надежду на то, что эта тема не всегда будет предметом конфликта между Берлином и Вашингтоном.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию.
В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.