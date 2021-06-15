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Глава МИД Германии не исключил новых санкций по "Северному потоку — 2"

Глава МИД Германии не исключил новых санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 15.06.2021

Глава МИД Германии не исключил новых санкций по "Северному потоку — 2"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас допускает, что США введут новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:17

2021-06-15T10:17

2021-06-15T12:33

хайко маас

германия

северный поток — 2

мид германии

сша

в мире

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас допускает, что США введут новые ограничения против "Северного потока — 2", сообщило агентство Блумберг.По словам Мааса, в Соединенных Штатах как демократы, так и республиканцы настроены против проекта, но шанс на достижение компромисса все-таки есть.Он также выразил надежду на то, что эта тема не всегда будет предметом конфликта между Берлином и Вашингтоном."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию. В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210614/nordstream-1736470995.html

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хайко маас, германия, северный поток — 2, мид германии, сша, в мире