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ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025
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13:57 09.01.2025 (обновлено: 14:54 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/vsu-1992933522.html
ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 09.01.2025
ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах 14 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщило... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:57:00+03:00
2025-01-09T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах 14 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное", — говорится в сводке. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также шести — в Сумской области Украины.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО и 29 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20250109/vsu-1992925400.html
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992871817.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Украина
ВС России нанесли поражение семи бригадам ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение семи украинским бригадам в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад в районах 14 приграничных населенных пунктов Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Николаевка, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное", — говорится в сводке.
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Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также шести — в Сумской области Украины.
Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО и 29 единиц инженерной и другой техники.
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