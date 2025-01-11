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Боец, в одиночку удержавший опорник ВСУ, сообщил об охоте за ним на Украине - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 11.01.2025 (обновлено: 07:20 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/boets-1993224846.html
Боец, в одиночку удержавший опорник ВСУ, сообщил об охоте за ним на Украине
Боец, в одиночку удержавший опорник ВСУ, сообщил об охоте за ним на Украине - РИА Новости, 11.01.2025
Боец, в одиночку удержавший опорник ВСУ, сообщил об охоте за ним на Украине
На Украине пообещали 50 миллионов гривен за голову российского бойца Закарьи Алиева, три недели удерживавшего захваченный блиндаж ВСУ, сообщил канал RT со... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T05:46:00+03:00
2025-01-11T07:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
республика дагестан
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На Украине пообещали 50 миллионов гривен за голову российского бойца Закарьи Алиева, три недели удерживавшего захваченный блиндаж ВСУ, сообщил канал RT со ссылкой на самого военного."На Украине обещают 50 млн рублей за голову дагестанского героя, который три недели удерживал опорник ВСУ без еды и воды, — говорится в сообщении.Алиев также рассказал, что заключил договор с киностудией об экранизации его истории. При этом боец раздумывает над возращением в зону СВО — у него осталось еще четыре-пять месяцев по военному контракту. Кроме того, по словам Алиева, командование решает вопрос о присвоении ему награды.Ранее в ноябре глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. После успешного штурма вражеского опорника Алиев остался на позиции один. Он находился там без еды и воды, питаясь лишь найденным луком. Враг обстреливал почти каждый день, но Алиев не просто оборонялся, но даже атаковал противника. После нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.
https://ria.ru/20250104/mask-1992464952.html
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украина, россия, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Республика Дагестан
Боец, в одиночку удержавший опорник ВСУ, сообщил об охоте за ним на Украине

На Украине объявили награду за бойца Алиева, в одиночку удержавшего опорник

© RT на русском/TelegramЗакарья Алиев
Закарья Алиев - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© RT на русском/Telegram
Закарья Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На Украине пообещали 50 миллионов гривен за голову российского бойца Закарьи Алиева, три недели удерживавшего захваченный блиндаж ВСУ, сообщил канал RT со ссылкой на самого военного.
"На Украине обещают 50 млн рублей за голову дагестанского героя, который три недели удерживал опорник ВСУ без еды и воды, — говорится в сообщении.
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Алиев также рассказал, что заключил договор с киностудией об экранизации его истории. При этом боец раздумывает над возращением в зону СВО — у него осталось еще четыре-пять месяцев по военному контракту.
Кроме того, по словам Алиева, командование решает вопрос о присвоении ему награды.
Ранее в ноябре глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. После успешного штурма вражеского опорника Алиев остался на позиции один. Он находился там без еды и воды, питаясь лишь найденным луком. Враг обстреливал почти каждый день, но Алиев не просто оборонялся, но даже атаковал противника. После нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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