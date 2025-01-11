https://ria.ru/20250111/boets-1993224846.html

Боец, в одиночку удержавший опорник ВСУ, сообщил об охоте за ним на Украине

Боец, в одиночку удержавший опорник ВСУ, сообщил об охоте за ним на Украине - РИА Новости, 11.01.2025

Боец, в одиночку удержавший опорник ВСУ, сообщил об охоте за ним на Украине

На Украине пообещали 50 миллионов гривен за голову российского бойца Закарьи Алиева, три недели удерживавшего захваченный блиндаж ВСУ, сообщил канал RT со... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T05:46:00+03:00

2025-01-11T05:46:00+03:00

2025-01-11T07:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983685601_0:300:896:804_1920x0_80_0_0_4b9e651054b8fec1de41d68c14ec63f4.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На Украине пообещали 50 миллионов гривен за голову российского бойца Закарьи Алиева, три недели удерживавшего захваченный блиндаж ВСУ, сообщил канал RT со ссылкой на самого военного."На Украине обещают 50 млн рублей за голову дагестанского героя, который три недели удерживал опорник ВСУ без еды и воды, — говорится в сообщении.Алиев также рассказал, что заключил договор с киностудией об экранизации его истории. При этом боец раздумывает над возращением в зону СВО — у него осталось еще четыре-пять месяцев по военному контракту. Кроме того, по словам Алиева, командование решает вопрос о присвоении ему награды.Ранее в ноябре глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. После успешного штурма вражеского опорника Алиев остался на позиции один. Он находился там без еды и воды, питаясь лишь найденным луком. Враг обстреливал почти каждый день, но Алиев не просто оборонялся, но даже атаковал противника. После нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.

https://ria.ru/20250104/mask-1992464952.html

https://ria.ru/20241114/razvedchik-1983641760.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, республика дагестан