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Вирусолог рассказал, для кого метапневмовирус особо опасен - РИА Новости, 10.01.2025
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07:00 10.01.2025 (обновлено: 14:17 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/virus-1993042098.html
Вирусолог рассказал, для кого метапневмовирус особо опасен
Вирусолог рассказал, для кого метапневмовирус особо опасен - РИА Новости, 10.01.2025
Вирусолог рассказал, для кого метапневмовирус особо опасен
У детей до года и пожилых людей китайский метапневмовирус будет протекать в особо тяжелой форме, говорится в сообщении "Парламентской газеты" со ссылкой на... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T07:00:00+03:00
2025-01-10T14:17:00+03:00
китай
казахстан
виталий зверев
владимир чуланов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У детей до года и пожилых людей китайский метапневмовирус будет протекать в особо тяжелой форме, говорится в сообщении "Парламентской газеты" со ссылкой на академика РАН, научного руководителя НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталия Зверева."Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя", — приводит издание его слова.На прошлой неделе главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов рассказал, что симптомы метапневмовируса похожи на ОРВИ: кашель, насморк, температура, одышка, осиплость голоса. При этом, по его словам, пожилые люди и дети до четырех лет представляют наиболее подверженные осложнениям группы людей.Метапневмовирус распространяется в разных странах уже десятки лет. Его активность приходится на сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам экспертов, он передается главным образом воздушно-капельным путем, иногда контактно-бытовым.В последнюю неделю декабря в КНР наблюдалась вспышка метапневмовируса. По данным китайского Управления по контролю и профилактике заболеваний, вирус стал вторым по распространенности после гриппа, причем в обоих случаях фиксировался рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей, что вызвало обеспокоенность у врачей. Кроме того, в Казахстане с начала октября выявили 30 случаев метапневмовируса.В Роспотребнадзоре отметили, что отслеживают эпидемиологическую ситуацию в Китае.
https://ria.ru/20241225/gastrit-1754998881.html
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китай, казахстан, виталий зверев, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук
Китай, Казахстан, Виталий Зверев, Владимир Чуланов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук
Вирусолог рассказал, для кого метапневмовирус особо опасен

Академик Зверев: китайский метапневмовирус опасен для детей и пожилых людей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У детей до года и пожилых людей китайский метапневмовирус будет протекать в особо тяжелой форме, говорится в сообщении "Парламентской газеты" со ссылкой на академика РАН, научного руководителя НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталия Зверева.
"Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя", — приводит издание его слова.
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Метапневмовирус распространяется в разных странах уже десятки лет. Его активность приходится на сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам экспертов, он передается главным образом воздушно-капельным путем, иногда контактно-бытовым.
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В Роспотребнадзоре отметили, что отслеживают эпидемиологическую ситуацию в Китае.
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