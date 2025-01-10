https://ria.ru/20250110/virus-1993042098.html

Вирусолог рассказал, для кого метапневмовирус особо опасен

Вирусолог рассказал, для кого метапневмовирус особо опасен - РИА Новости, 10.01.2025

Вирусолог рассказал, для кого метапневмовирус особо опасен

У детей до года и пожилых людей китайский метапневмовирус будет протекать в особо тяжелой форме, говорится в сообщении "Парламентской газеты" со ссылкой на... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T07:00:00+03:00

2025-01-10T07:00:00+03:00

2025-01-10T14:17:00+03:00

китай

казахстан

виталий зверев

владимир чуланов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У детей до года и пожилых людей китайский метапневмовирус будет протекать в особо тяжелой форме, говорится в сообщении "Парламентской газеты" со ссылкой на академика РАН, научного руководителя НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталия Зверева."Дело в том, что специфического лечения нет что от этого вируса, что от других, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции, за исключением гриппа. Кроме симптоматического лечения, ничего применять нельзя", — приводит издание его слова.На прошлой неделе главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов рассказал, что симптомы метапневмовируса похожи на ОРВИ: кашель, насморк, температура, одышка, осиплость голоса. При этом, по его словам, пожилые люди и дети до четырех лет представляют наиболее подверженные осложнениям группы людей.Метапневмовирус распространяется в разных странах уже десятки лет. Его активность приходится на сезонный пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. По словам экспертов, он передается главным образом воздушно-капельным путем, иногда контактно-бытовым.В последнюю неделю декабря в КНР наблюдалась вспышка метапневмовируса. По данным китайского Управления по контролю и профилактике заболеваний, вирус стал вторым по распространенности после гриппа, причем в обоих случаях фиксировался рост числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей, что вызвало обеспокоенность у врачей. Кроме того, в Казахстане с начала октября выявили 30 случаев метапневмовируса.В Роспотребнадзоре отметили, что отслеживают эпидемиологическую ситуацию в Китае.

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https://ria.ru/20241120/tvorog-1984729036.html

https://ria.ru/20241227/mandariny-1915165218.html

китай

казахстан

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китай, казахстан, виталий зверев, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук