https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html

Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом

Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом - РИА Новости, 10.01.2025

Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом

Россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу - рыбаки остановили промысел в Керченском проливе еще до ЧП с танкерами с мазутом, а все партии рыбы,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:28:00+03:00

2025-01-10T12:28:00+03:00

2025-01-10T13:00:00+03:00

черное море

керченский пролив

севастополь

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу - рыбаки остановили промысел в Керченском проливе еще до ЧП с танкерами с мазутом, а все партии рыбы, добытой в районе Севастополя, проходят проверки безопасности, сообщил журналистам глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение два танкера "Волгонефть". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Устранение последствий ЧС еще продолжается. А в Госдуме попросили Минприроды и Минсельхоз ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях и взять на контроль их продажу россиянам, написала ранее в пятницу газета "Известия". "В России действует очень строгое законодательство, регулирующее попадание рыбопродукции на прилавки. Давать оценку безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, могут только компетентные органы - Россельхозандзор и Роспотребнадзор. На сегодняшний день официальных заявлений о каких-либо отклонениях в показателях безопасности черноморской рыбы от них не было. Это значит, что россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу", - рассказал Зверев, уточнив, что покупать рыбу следует только в официальных точках продаж. Он отметил, что ВАРПЭ внимательно следит за экологической ситуацией в Черном море в связи с ЧС и находится в постоянном контакте с Союзом рыбопромышленников Крыма и Севастополя, который входит в ассоциацию. "В зимнее время основной объект промысла в Черном море - это хамса. На 23 декабря суммарный вылов этой рыбы составил 13 тысяч тонн. По нашей информации, траулеры, добывающие хамсу в районе Керченского пролива, покинули акваторию за сутки до начала шторма, приведшего к кораблекрушению и разливу мазута 15 декабря", - добавил Зверев. Сейчас, по его словам, промысел ведется в районе Севастополя вдали от берега, а каждая партия рыбопродукции проходит дополнительные исследования на соответствие физико-химическим и радиологическим показателям безопасности. Главная задача для рыбаков - устранить малейшие сомнения в безопасности рыбопродукции, поставляемой на внутренний рынок, добавил он. "Текущая обстановка в районе кораблекрушения не позволит вести промысел ближайшие месяцы. Только после дополнительных исследований, подтверждающих безопасность промысла, рыбаки рассмотрят вопрос о возобновлении работы в указанной акватории", - отметил глава ВАРПЭ. Он напомнил, что специалисты Морспасслужбы назвали это ЧП первой в мире аварией с "тяжелым" топочным мазутом марки М100. "Это означает, что нашим ученым, работникам профильных учреждений и ведомств предстоит серьезная работа по изучению последствий аварии и их влияния на водные биологические ресурсы", - добавил Зверев. В ассоциации рассчитывают, что данные мониторинга эпизоотической и экологической безопасности акватории Керченского пролива и других прилегающих районов промысла в Черном море будут размещены в открытом доступе, как и результаты исследований безопасности рыбопродукции.

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

черное море

керченский пролив

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сбор мазута с пляжей Кубани и Крыма На Кубани и в Крыму собрано более 86 тыс тонн загрязненного грунта, сообщило МЧС. 2025-01-10T12:28 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черное море, керченский пролив, севастополь, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия