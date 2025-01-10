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Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом - РИА Новости, 10.01.2025
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12:28 10.01.2025 (обновлено: 13:00 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html
Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом
Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом - РИА Новости, 10.01.2025
Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом
Россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу - рыбаки остановили промысел в Керченском проливе еще до ЧП с танкерами с мазутом, а все партии рыбы,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:28:00+03:00
2025-01-10T13:00:00+03:00
черное море
керченский пролив
севастополь
госдума рф
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу - рыбаки остановили промысел в Керченском проливе еще до ЧП с танкерами с мазутом, а все партии рыбы, добытой в районе Севастополя, проходят проверки безопасности, сообщил журналистам глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение два танкера "Волгонефть". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Устранение последствий ЧС еще продолжается. А в Госдуме попросили Минприроды и Минсельхоз ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях и взять на контроль их продажу россиянам, написала ранее в пятницу газета "Известия". "В России действует очень строгое законодательство, регулирующее попадание рыбопродукции на прилавки. Давать оценку безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, могут только компетентные органы - Россельхозандзор и Роспотребнадзор. На сегодняшний день официальных заявлений о каких-либо отклонениях в показателях безопасности черноморской рыбы от них не было. Это значит, что россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу", - рассказал Зверев, уточнив, что покупать рыбу следует только в официальных точках продаж. Он отметил, что ВАРПЭ внимательно следит за экологической ситуацией в Черном море в связи с ЧС и находится в постоянном контакте с Союзом рыбопромышленников Крыма и Севастополя, который входит в ассоциацию. "В зимнее время основной объект промысла в Черном море - это хамса. На 23 декабря суммарный вылов этой рыбы составил 13 тысяч тонн. По нашей информации, траулеры, добывающие хамсу в районе Керченского пролива, покинули акваторию за сутки до начала шторма, приведшего к кораблекрушению и разливу мазута 15 декабря", - добавил Зверев. Сейчас, по его словам, промысел ведется в районе Севастополя вдали от берега, а каждая партия рыбопродукции проходит дополнительные исследования на соответствие физико-химическим и радиологическим показателям безопасности. Главная задача для рыбаков - устранить малейшие сомнения в безопасности рыбопродукции, поставляемой на внутренний рынок, добавил он. "Текущая обстановка в районе кораблекрушения не позволит вести промысел ближайшие месяцы. Только после дополнительных исследований, подтверждающих безопасность промысла, рыбаки рассмотрят вопрос о возобновлении работы в указанной акватории", - отметил глава ВАРПЭ. Он напомнил, что специалисты Морспасслужбы назвали это ЧП первой в мире аварией с "тяжелым" топочным мазутом марки М100. "Это означает, что нашим ученым, работникам профильных учреждений и ведомств предстоит серьезная работа по изучению последствий аварии и их влияния на водные биологические ресурсы", - добавил Зверев. В ассоциации рассчитывают, что данные мониторинга эпизоотической и экологической безопасности акватории Керченского пролива и других прилегающих районов промысла в Черном море будут размещены в открытом доступе, как и результаты исследований безопасности рыбопродукции.
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html
черное море
керченский пролив
севастополь
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96
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черное море, керченский пролив, севастополь, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Черное море, Керченский пролив, Севастополь, Госдума РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Россиян призвали не опасаться покупать черноморскую рыбу из-за ЧП с мазутом

ВАРПЭ: промысел рыбы в Керченском проливе был остановлен до ЧП с разливом мазута

© РИА Новости Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости
Место крушения танкера с мазутом в Керченском проливе
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу - рыбаки остановили промысел в Керченском проливе еще до ЧП с танкерами с мазутом, а все партии рыбы, добытой в районе Севастополя, проходят проверки безопасности, сообщил журналистам глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение два танкера "Волгонефть". По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Устранение последствий ЧС еще продолжается. А в Госдуме попросили Минприроды и Минсельхоз ограничить вылов рыбы и морепродуктов в Азовском и Черном морях и взять на контроль их продажу россиянам, написала ранее в пятницу газета "Известия".
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"В России действует очень строгое законодательство, регулирующее попадание рыбопродукции на прилавки. Давать оценку безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, могут только компетентные органы - Россельхозандзор и Роспотребнадзор. На сегодняшний день официальных заявлений о каких-либо отклонениях в показателях безопасности черноморской рыбы от них не было. Это значит, что россияне могут не опасаться покупать черноморскую рыбу", - рассказал Зверев, уточнив, что покупать рыбу следует только в официальных точках продаж.
Он отметил, что ВАРПЭ внимательно следит за экологической ситуацией в Черном море в связи с ЧС и находится в постоянном контакте с Союзом рыбопромышленников Крыма и Севастополя, который входит в ассоциацию.
"В зимнее время основной объект промысла в Черном море - это хамса. На 23 декабря суммарный вылов этой рыбы составил 13 тысяч тонн. По нашей информации, траулеры, добывающие хамсу в районе Керченского пролива, покинули акваторию за сутки до начала шторма, приведшего к кораблекрушению и разливу мазута 15 декабря", - добавил Зверев.
Сейчас, по его словам, промысел ведется в районе Севастополя вдали от берега, а каждая партия рыбопродукции проходит дополнительные исследования на соответствие физико-химическим и радиологическим показателям безопасности. Главная задача для рыбаков - устранить малейшие сомнения в безопасности рыбопродукции, поставляемой на внутренний рынок, добавил он.
"Текущая обстановка в районе кораблекрушения не позволит вести промысел ближайшие месяцы. Только после дополнительных исследований, подтверждающих безопасность промысла, рыбаки рассмотрят вопрос о возобновлении работы в указанной акватории", - отметил глава ВАРПЭ.
Он напомнил, что специалисты Морспасслужбы назвали это ЧП первой в мире аварией с "тяжелым" топочным мазутом марки М100. "Это означает, что нашим ученым, работникам профильных учреждений и ведомств предстоит серьезная работа по изучению последствий аварии и их влияния на водные биологические ресурсы", - добавил Зверев.
В ассоциации рассчитывают, что данные мониторинга эпизоотической и экологической безопасности акватории Керченского пролива и других прилегающих районов промысла в Черном море будут размещены в открытом доступе, как и результаты исследований безопасности рыбопродукции.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Черное мореКерченский проливСевастопольГосдума РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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