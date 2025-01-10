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Россиянам назвали профессии, в которых возможен карьерный рост в 2025 году - РИА Новости, 10.01.2025
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02:19 10.01.2025 (обновлено: 10:28 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/professii-1993034047.html
Россиянам назвали профессии, в которых возможен карьерный рост в 2025 году
Россиянам назвали профессии, в которых возможен карьерный рост в 2025 году - РИА Новости, 10.01.2025
Россиянам назвали профессии, в которых возможен карьерный рост в 2025 году
Наиболее перспективными для карьерного роста и развития в 2025 году будут сферы логистики, инженерии, оборонно-промышленного комплекса, а также IT, рассказали... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T02:19:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наиболее перспективными для карьерного роста и развития в 2025 году будут сферы логистики, инженерии, оборонно-промышленного комплекса, а также IT, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "Наибольший карьерный рост в следующем году возможен в логистике, инженерии, в сфере оборонно-промышленного комплекса и электронике, а также в сопряженных с этими сферами производствах", - сказала директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Она уточнила, что хорошие карьерные перспективы открываются и перед специалистами, занятыми в горном деле, во внешнеэкономической деятельности и в медицине, особенно в клинической психологии и в психологии семейных отношений. При этом руководитель направления Центра по управлению партнерствами в сфере высшего образования РАНХиГС Анна Евсюкова считает, что тенденции карьерного роста на рынке труда в 2025 году будут в основном связаны со сферой высоких технологий. "Также будет запрос на автоматизацию, специалисты по роботам и нейросетям все больше будут востребованы на рынке труда. В таких областях, как искусственный интеллект, автоматизация, большие данные и информационная безопасность, возможности для карьерного роста в 2025 году будут высоки", - сказала Евсюкова. Она также добавила, что демографические и социальные изменения, такие как старение населения, приведут к увеличению спроса на медицинских работников и специалистов по уходу за пожилыми людьми в 2025 году.
https://ria.ru/20241216/professii-1989357010.html
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общество, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Россиянам назвали профессии, в которых возможен карьерный рост в 2025 году

Экономист Клячко: наибольший карьерный рост возможен в логистике и сфере ВПК

© iStock.com / shironosovПогрузчики на работе
Погрузчики на работе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© iStock.com / shironosov
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наиболее перспективными для карьерного роста и развития в 2025 году будут сферы логистики, инженерии, оборонно-промышленного комплекса, а также IT, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Наибольший карьерный рост в следующем году возможен в логистике, инженерии, в сфере оборонно-промышленного комплекса и электронике, а также в сопряженных с этими сферами производствах", - сказала директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.
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Она уточнила, что хорошие карьерные перспективы открываются и перед специалистами, занятыми в горном деле, во внешнеэкономической деятельности и в медицине, особенно в клинической психологии и в психологии семейных отношений.
При этом руководитель направления Центра по управлению партнерствами в сфере высшего образования РАНХиГС Анна Евсюкова считает, что тенденции карьерного роста на рынке труда в 2025 году будут в основном связаны со сферой высоких технологий.
"Также будет запрос на автоматизацию, специалисты по роботам и нейросетям все больше будут востребованы на рынке труда. В таких областях, как искусственный интеллект, автоматизация, большие данные и информационная безопасность, возможности для карьерного роста в 2025 году будут высоки", - сказала Евсюкова.
Она также добавила, что демографические и социальные изменения, такие как старение населения, приведут к увеличению спроса на медицинских работников и специалистов по уходу за пожилыми людьми в 2025 году.
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