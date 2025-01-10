https://ria.ru/20250110/professii-1993034047.html

Россиянам назвали профессии, в которых возможен карьерный рост в 2025 году

Россиянам назвали профессии, в которых возможен карьерный рост в 2025 году - РИА Новости, 10.01.2025

Россиянам назвали профессии, в которых возможен карьерный рост в 2025 году

Наиболее перспективными для карьерного роста и развития в 2025 году будут сферы логистики, инженерии, оборонно-промышленного комплекса, а также IT, рассказали... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T02:19:00+03:00

2025-01-10T02:19:00+03:00

2025-01-10T10:28:00+03:00

общество

социальный навигатор

сн_образование

кем стать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983138187_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cb88521f2b6b3e4751d50c90e48256f.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наиболее перспективными для карьерного роста и развития в 2025 году будут сферы логистики, инженерии, оборонно-промышленного комплекса, а также IT, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "Наибольший карьерный рост в следующем году возможен в логистике, инженерии, в сфере оборонно-промышленного комплекса и электронике, а также в сопряженных с этими сферами производствах", - сказала директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. Она уточнила, что хорошие карьерные перспективы открываются и перед специалистами, занятыми в горном деле, во внешнеэкономической деятельности и в медицине, особенно в клинической психологии и в психологии семейных отношений. При этом руководитель направления Центра по управлению партнерствами в сфере высшего образования РАНХиГС Анна Евсюкова считает, что тенденции карьерного роста на рынке труда в 2025 году будут в основном связаны со сферой высоких технологий. "Также будет запрос на автоматизацию, специалисты по роботам и нейросетям все больше будут востребованы на рынке труда. В таких областях, как искусственный интеллект, автоматизация, большие данные и информационная безопасность, возможности для карьерного роста в 2025 году будут высоки", - сказала Евсюкова. Она также добавила, что демографические и социальные изменения, такие как старение населения, приведут к увеличению спроса на медицинских работников и специалистов по уходу за пожилыми людьми в 2025 году.

https://ria.ru/20241216/professii-1989357010.html

https://ria.ru/20241206/kurery-1987808548.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование, кем стать