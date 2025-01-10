https://ria.ru/20250110/pozhar-1993073224.html
Появились кадры сильного пожара на территории промзоны под Петербургом
Появились кадры сильного пожара на территории промзоны под Петербургом - РИА Новости, 10.01.2025
Появились кадры сильного пожара на территории промзоны под Петербургом
Появилось видео крупного пожара на территории промзоны в Гатчине в Ленинградской области. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:54:00+03:00
2025-01-10T10:54:00+03:00
2025-01-10T11:47:00+03:00
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
гатчина
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Появилось видео крупного пожара на территории промзоны в Гатчине в Ленинградской области.На кадрах виден огромный столб густого дыма и зарево от огня.В Ленинградской области возник пожар в промзоне на территории завода по производству ацетона. Первоначально площадь возгорания составляла 1,6 тысячи квадратных метров, позже она выросла до 1,9 тысячи, там произошел разлив ацетона. К настоящему моменту возгорание ликвидировали.По информации комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, пострадавших нет, работники завода покинули опасную зону.Гатчинская городская прокуратура начала проверку, во время которой оценит, в частности, соблюдение требований промышленной безопасности.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
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Кадры пожара в промзоне в Гатчине Ленинградской области
Кадры пожара в промзоне в Гатчине Ленинградской области
2025-01-10T10:54
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, гатчина
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Гатчина
Появились кадры сильного пожара на территории промзоны под Петербургом
Мощный пожар на территории промзоны в Гатчине попал на видео