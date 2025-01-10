https://ria.ru/20250110/pozhar-1993073224.html

Появились кадры сильного пожара на территории промзоны под Петербургом

Появились кадры сильного пожара на территории промзоны под Петербургом - РИА Новости, 10.01.2025

Появились кадры сильного пожара на территории промзоны под Петербургом

Появилось видео крупного пожара на территории промзоны в Гатчине в Ленинградской области. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:54:00+03:00

2025-01-10T10:54:00+03:00

2025-01-10T11:47:00+03:00

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

гатчина

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Появилось видео крупного пожара на территории промзоны в Гатчине в Ленинградской области.На кадрах виден огромный столб густого дыма и зарево от огня.В Ленинградской области возник пожар в промзоне на территории завода по производству ацетона. Первоначально площадь возгорания составляла 1,6 тысячи квадратных метров, позже она выросла до 1,9 тысячи, там произошел разлив ацетона. К настоящему моменту возгорание ликвидировали.По информации комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, пострадавших нет, работники завода покинули опасную зону.Гатчинская городская прокуратура начала проверку, во время которой оценит, в частности, соблюдение требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

ленинградская область

санкт-петербург

гатчина

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Кадры пожара в промзоне в Гатчине Ленинградской области Кадры пожара в промзоне в Гатчине Ленинградской области 2025-01-10T10:54 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, гатчина