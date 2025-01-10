США ввели санкции против российско-сербской нефтяной компании NIS
США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии"
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. США ввели санкции против российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому"), заявил в пятницу американский минфин.
Согласно документу минфина, в санкционный список включена NIS AD Novi Sad. Помимо нее в список также попали дочерние предприятия "Газпром нефти" в Таджикистане, в Люксембурге, в Казахстане и два предприятия в Киргизии. В качестве обоснования санкций указано, что "они принадлежат "Газпром нефти" или контролируются, или действовали или намеревались действовать от ее имени или по поручению, прямо или косвенно".
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Президент Сербии Александр Вучич в середине декабря говорил, что США "через несколько дней" введут санкции против NIS, после чего Белград вступил в переговоры с США и Россией по ожидаемым санкциям. По мнению Вучича, санкции направлены не против РФ, а против Сербии, ослабят ее экономику.
Сербский лидер также заявлял, что Белград не будет вводить санкции против РФ из-за рестрикций США в отношении NIS. В то же время он допускал возможность переговоров о снижении доли "Газпрома" и "Газпром нефти" в компании, и даже говорил, что сербские власти готовы выкупить российскую долю в NIS примерно за 700 миллионов евро, хоть и будут пытаться избежать такого сценария.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально-интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдингом" - ТЭС в Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" (50%) и Сербия (29,87%), еще 6,15% - у "Газпрома", остальное - у миноритарных акционеров.