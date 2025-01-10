https://ria.ru/20250110/gazprom-1993182744.html

"Газпромнефть" готовилась к санкциям США

"Газпромнефть" готовилась к санкциям США - РИА Новости, 10.01.2025

"Газпромнефть" готовилась к санкциям США

"Газпром нефть" считает решение о включении своих активов в санкционный список США необоснованным, нелегитимным, однако последние два года готовилась к... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:00:00+03:00

2025-01-10T19:00:00+03:00

2025-01-10T19:02:00+03:00

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газпром

газпром нефть

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. "Газпром нефть" считает решение о включении своих активов в санкционный список США необоснованным, нелегитимным, однако последние два года готовилась к возможным ограничениям и продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса, сообщили журналистам в компании. Ранее в пятницу минфин США ввел новые санкции в отношении России. Внушительная часть рестрикций направлена на "Газпром нефть": так, под санкции попали глава компании Александр Дюков, ряд ключевых нефтедобывающих предприятий, а также Московский и Омский НПЗ. Также в санкционном списке оказалась "Газпромнефть Марин Бункер" и 10 связанных с ней судов. Среди иностранных активов - российско-сербская NIS, дочки в Таджикистане, Люксембурге, Казахстане и два предприятия в Киргизии. "Газпром нефть" в течение последних двух лет последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям. Кроме этого, с 2022 года компания уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах", - прокомментировали в компании введенные санкции. "Компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса. Благодаря реализации проектов технологического суверенитета компания обеспечивает стабильность операционных процессов и производственных цепочек, надежность снабжения рынка и своих потребителей. В то же время "Газпром нефть" считает решение о включении своих активов в санкционный список необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции". - добавили в "Газпром нефти".

https://ria.ru/20250110/ssha-1993179320.html

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экономика, сша, россия, таджикистан, александр дюков, газпром, газпром нефть