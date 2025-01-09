https://ria.ru/20250109/tramp-1992907018.html

Политолог рассказал, на что Трамп попытается обменять Украину

Политолог рассказал, на что Трамп попытается обменять Украину - РИА Новости, 09.01.2025

Политолог рассказал, на что Трамп попытается обменять Украину

Избранный президент США Дональд Трамп попытается заключить сделку с Россией, отказываясь от поддержки Украины в обмен на сокращение сотрудничества Москвы и... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:33:00+03:00

2025-01-09T11:33:00+03:00

2025-01-09T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп попытается заключить сделку с Россией, отказываясь от поддержки Украины в обмен на сокращение сотрудничества Москвы и Пекина, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Ранее спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог заявил, что Трамп в ближайшем будущем сможет прийти к решению конфликта на Украине в рамках предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. "Он (Трамп – ред.) будет пытаться заключить с Россией сделку. Сделка может заключаться в том, что мы знаем, что для Трампа главным противником является не Россия, а Китай, поэтому будет попытка как раз обменять Украину на Китай. То есть "мы, Соединенные Штаты, отказываемся от поддержки Украины, а вы, русские, сокращаете стратегическое партнерство с Китаем". Понятно, что для нас это неприемлемо, поэтому в реальности пространство для маневра по украинскому конфликту быстро, семимильными шагами, будет сокращено", - сказал РИА Новости Блохин. Как полагает эксперт, Вашингтон при Трампе будет пытаться переложить финансирование Украины на Европу, страны которой способны продолжать поддерживать Киев и заинтересованы в этом, поскольку их "глобалистские и космополитические" элиты не откажутся от идей по сохранению лидерства Запада в мире. "Так просто от такого стратегического актива, как Украина, западные элиты не откажутся. Они боролись за Украину с середины 90-х годов, было потрачено колоссальное количество денег, сил и времени, чтобы оторвать Украину от России", - подчеркнул он. Политолог добавил, что интерес Европы на Украине заключается в заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения, а не в его решении. За это время в ЕС попытаются нарастить мощности ВПК и через 10-15 лет продолжат усилия по интеграции Украины в НАТО. "Что может быть реальным стимулом и драйвером к переговорному процессу – это не позиция Трампа или Европы. В реальности это наша убедительная победа. Заметьте: все разговоры о переговорном процессе начинаются, когда происходит продвижение наших войск", - добавил он. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992894880.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992893619.html

https://ria.ru/20250109/tramp-1992905441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато, российская академия наук, евросоюз, в мире