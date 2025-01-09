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Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 09.01.2025
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12:52 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/rossija-1992920193.html
Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау
Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 09.01.2025
Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау
Россия оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:52:00+03:00
2025-01-09T12:52:00+03:00
в мире
россия
казахстан
азербайджан
дмитрий песков
ильхам алиев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Вы знаете, что президентом (России Владимиром) Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления", - сказал Песков журналистам, комментируя обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в попытке замять историю с крушением самолета. Он отметил, что Путин и Алиев дважды говорили по телефону на эту тему. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. -0-
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в мире, россия, казахстан, азербайджан, дмитрий песков, ильхам алиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Казахстан, Азербайджан, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау

Песков: РФ содействует в расследовании причин авиакатастрофы в Казахстане

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Вы знаете, что президентом (России Владимиром) Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления", - сказал Песков журналистам, комментируя обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в попытке замять историю с крушением самолета.
Он отметил, что Путин и Алиев дважды говорили по телефону на эту тему.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. -0-
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Трагедии с самолетом в Актау можно было избежать, заявил Алиев
6 января, 13:04
 
В миреРоссияКазахстанАзербайджанДмитрий ПесковИльхам АлиевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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