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Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау

Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 09.01.2025

Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау

Россия оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:52:00+03:00

2025-01-09T12:52:00+03:00

2025-01-09T12:52:00+03:00

в мире

россия

казахстан

азербайджан

дмитрий песков

ильхам алиев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия оказывает все необходимое содействие в расследовании причин авиакатастрофы азербайджанского лайнера в Казахстане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Даны необходимые поручения следственным органам, оказывается все необходимое содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии. Вы знаете, что президентом (России Владимиром) Путиным были принесены извинения и высказаны слова сожаления", - сказал Песков журналистам, комментируя обвинения президента Азербайджана Ильхама Алиева в попытке замять историю с крушением самолета. Он отметил, что Путин и Алиев дважды говорили по телефону на эту тему. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. -0-

https://ria.ru/20250106/samolet-1992658498.html

россия

казахстан

азербайджан

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в мире, россия, казахстан, азербайджан, дмитрий песков, ильхам алиев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)