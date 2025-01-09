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Отдых на природе: как подготовиться и правильно выбрать место

Отдых на природе 2025 как подготовиться и выбрать лучшие места

Отдых на природе: как подготовиться и правильно выбрать место

Скоро сотни россиян потянутся за город, к ближайшему лесу, озеру или поедут на дачу в надежде спокойно отдохнуть на свежем воздухе, провести время с друзьями и... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T14:36:00+03:00

2025-01-09T14:36:00+03:00

2025-01-09T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Скоро сотни россиян потянутся за город, к ближайшему лесу, озеру или поедут на дачу в надежде спокойно отдохнуть на свежем воздухе, провести время с друзьями и семьей. Для многих граждан именно отдых на природе - лучший сценарий выходного дня. Как подготовиться к пикнику, что нужно взять с собой и какие места в Москве и области станут идеальным местом - в материале РИА Новости.Отдых на природеОтдых на свежем воздухе полезен в любое время года. Однако весной и летом, когда дни становятся длиннее и теплее, поездки на природу приобретают особую популярность. К тому же они считаются достаточно бюджетным вариантом, и найти подходящее место можно практически в любом населенном пункте.Вне зависимости от того, сколько по времени продлится отдых на природе, к нему нужно как следует подготовиться, спланировать свой досуг и выбрать наилучшее место.Подготовка к отдыхуДаже если поездка планируется всего на пару-тройку часов, необходимо составить список вещей, которые нужно взять с собой на отдых.Одежду лучше выбирать удобную, не сковывающую движения (особенно если отдых будет активным), но при этом защищающую от клещей (длинные рукава, светлые оттенки), укусов насекомых, случайных царапин и так далее. Не стоит забывать и про головной убор.Мобильный телефон и прочие устройства, которые могут понадобиться в дороге, перед поездкой стоит полностью зарядить.Что взять с собойДля каждого человека перечень нужных на отдыхе вещей и предметов может быть разным. Однако существует несколько общих рекомендаций, которым стоит уделить внимание. Прежде всего на природу стоит взять:- Питание и воду. Продукты лучше брать такие, которые без холодильника быстро не испортятся. Хороший вариант - овощи, фрукты и зелень. Их нужно тщательно вымыть перед поездкой, так как на месте отдыха такой возможности может не быть. Сыр, мясные полуфабрикаты, хлеб могут пригодиться как для приготовления бутербродов, так и в качестве самостоятельных блюд.Не стоит рисковать и брать с собой молочные продукты, а также блюда, заправленные майонезом или другим соусом, который может испортиться в жару.Если отдых на природе подразумевает приготовление шашлыка, то мясо лучше мариновать самостоятельно, так как есть риск, что готовый продукт может оказаться не очень свежим.Среди напитков обязательно должна быть чистая питьевая вода (при необходимости ее также можно будет использовать для мытья рук или вещей). Сладкие напитки в жару лишь сильнее разжигают жажду, а вот чай, несладкий компот или домашний лимонад, минеральная вода или квас - хороший выбор.- Кухонный инвентарь. Если не планируется готовить ничего сложнее блюд на мангале, оптимальный вариант – это одноразовая посуда (бумажная или пластиковая). Она легкая, ее не придется мыть после пикника. Подойдут и многоразовые пластиковые тарелки, и салатницы: они легче традиционной стеклянной или керамической посуды и в отличие от одноразовой прослужат дольше. Для длительных походов существует специальная туристическая посуда.С собой стоит взять тарелки, стаканы для напитков, вилки или ложки, а также ножи (лучше многоразовые и несколько штук). Пригодится также разделочная доска, достаточное количество салфеток для всех отдыхающих (как бумажных, так и влажных). При необходимости, чтобы сохранить напитки теплыми, можно захватить с собой на природу термос. Кроме этого, нужно положить в сумку пакеты для мусора, чтобы убрать место отдыха перед тем, как уехать домой.- Снаряжение. Стоит продумать, на чем отдыхающие будут сидеть или спать (покрывало или плед, если поездка предполагает ночевку - палатка, при желании - складная мебель), где и с помощью чего готовить еду (например, мангал, шампуры, спички, лучше в непромокаемой упаковке, зажигалка, жидкость для розжига, древесный уголь и т.д.). Стоит взять с собой теплые вещи на случай, если к вечеру заметно похолодает. Пригодится и фонарик (к нему стоит захватить запасные батарейки).Любителям рыбалки и охоты помимо основной экипировки (удочки, наживки, садок, ружье, запасные патроны и прочее) необходимо взять складной нож (пригодится для чистки улова или разделывания дичи, например), топорик (будет полезен не только рыбакам или охотникам, но и всем любителям дальних походов как минимум для заготовки дров), дождевик (на случай непогоды), перчатки.- Средства от насекомых. Укусы мошек, комаров и прочих насекомых способны испортить даже самый веселый отдых, а с приходом тепла заметно активизируются клещи. Защититься от них помогут специальные средства - репелленты, при выборе которых нужно обращать внимание на продолжительность защиты, разновидности насекомых, на которых распространяется их действие, а также на то, куда разрешено наносить данное средство - на кожу или только на одежду.Существуют и народные средства, которые имеют свойство отпугивать незваных гостей. Например, от комаров может помочь брошенная в костер ветка можжевельника (или масло этого растения), а также масло лаванды, которое рекомендуется наносить на кожу (предварительно растворив несколько капель в воде и убедившись, что на него нет аллергии).- Аптечка. Походная аптечка пригодится в случае непредвиденных ситуаций. В нее стоит положить дезинфицирующие средства (для обработки ран, например, перекись водорода или хлоргексидин), перевязочный материал (бинт или пластырь), средства от ожогов (в том числе - солнечных), препараты, которые пригодятся при проблемах с ЖКТ (например, сорбенты). Если планируется длительный отдых, а человеку нужно постоянно принимать те или иные препараты, их также необходимо взять с собой. Не нужно забывать летом и про солнцезащитные средства (при интенсивном пребывании на солнце их нужно наносить на кожу каждые два-три часа, а также после купания).Чем развлечься на отдыхеОтдых на свежем воздухе - это не только возможность вкусно поесть. Разнообразить досуг на природе помогут различные виды развлечений, самые популярные из которых:- Активные игры. Это могут быть спортивные состязания (волейбол, бадминтон, футбол и т.д.) и другие виды игр (фрисби, твистер и т.д.). Еще один вариант - устроить, например, соревнования по перетягиванию каната, поиграть в прятки, провести эстафету и т.д.- Настольные игры. Ассортимент современных игр не ограничивается колодой карт, шахматами, шашками и домино. Основное преимущество настольных игр - большинство из них достаточно компактны и не занимают много места.В зависимости от того, насколько большая компания соберется, можно сыграть в дженгу (сложенные в башню деревянные блоки, которые нужно аккуратно доставать, не разрушив всю конструкцию), в "Мафию", в фанты или "Крокодила", а также в любую игру "бродилку" и т.д..- Рыбалка. Для многих граждан лучший отдых на природе - это рыбалка. Весь необходимый для этого инвентарь лучше проверить и подготовить заранее, а также убедиться, не действуют ли в выбранном для отдыха месте какие-либо ограничения.- Книги. Несколько часов, проведенных в тишине на природе, вполне можно посвятить чтению книг. Лучше всего взять с собой издание в мягкой обложке так называемого карманного формата (или покетбук). Во-первых, они меньше, легче и удобнее. Во-вторых, в случае происшествия их будет не так жалко испортить, как дорогую книгу в твердом переплете.- Фото. Природа является неиссякаемым источником красивых пейзажей, на фоне которых хочется сделать запоминающиеся фотографии. В наши дни хорошие снимки можно получить и при помощи камеры своего смартфона, однако многие граждане предпочитают использовать для этого фотоаппарат. Сделать фото более качественными помогут несколько простых советов:Фотоаппарат должен быть надежно защищен от попадания влаги (например, если внезапно начнется дождь). Для этого существуют специальные чехлы, а если такого под рукой нет, можно использовать обычный полиэтиленовый пакет подходящего размера. Батарея или аккумулятор должны быть полностью заряжены, чтобы не подвести в самый неподходящий момент. Не помешает и дополнительная карта памяти.Популярные места Москвы и ПодмосковьяПо традиции массовые выезды россиян на природу приходятся на майские праздники. Чаще всего для отдыха граждане выбирают места у водоемов, рядом с лесом, в парках и другие не менее живописные и желательно благоустроенные. Несколько вариантов, подходящих для хорошего отдыха с друзьями или семьей, расположены в столице, а также в Московской области. Стоить отметить, что на некоторые территории можно попасть только по пропускам.- Национальный парк "Завидово". Располагается сразу в двух областях - Московской и Тверской. Рядом находится Иваньковское водохранилище (его также называют Московским морем), а также многочисленные гостиницы, базы отдыха и кемпинги. Сюда стоит приехать хотя бы потому, что этот парк считается одним из самых чистых и экологичных мест в мире. При желании отдых на природе здесь можно разнообразить посещением различных достопримечательностей, от визита в расположенные рядом города Тверь или Торжок до экскурсии в местный храмовой комплекс в Завидово, на территории которого есть несколько музеев.- Лесопарк "Кусково". Одно из красивейших мест столицы, где можно не только организовать пикник, но и погулять по прекрасному парку восемнадцатого века, отдохнуть у одного из искусственных водоемов или посетить усадьбу графов Шереметевых, которую называют "Подмосковным Версалем".- Лесопарк "Серебряный бор". Он располагается на искусственном острове в излучине Москвы-реки. Здесь можно увидеть вековые сосны, побывать на Бездонном озере, летом позагорать на одном из местных пляжей, прогуляться по экологической тропе. В вольерном комплексе в теплые месяцы можно встретить различные виды птиц. Полюбоваться территорией лесопарка с высоты птичьего полета позволит орнитологическая вышка.- Тропаревский парк. В поисках чистого воздуха и живописных природных пейзажей можно заглянуть в Тропаревский парк на Западе столицы. Здесь создана удобная инфраструктура для прогулок, можно найти площадки для детей и занятий спортом, покататься на лодках и даже порыбачить. Также на территории парка расположен Аптекарский огород (участок, на котором выращивают лекарственные травы).- Москворецкий парк. Один из самых крупных столичных парков, в котором созданы условия как для "ленивого", так и активного отдыха: спортивные площадки, пляжи, места для пикника, велодорожки и так далее. А еще здесь есть парк развлечений "Сказка" с несколькими десятками аттракционов и тематических площадок для детей и взрослых.- Филёвский парк. Расположенный у берега Москвы-реки парк - место не только живописное, но и наполненное всевозможными развлечениями для взрослых и детей. Здесь можно гулять пешком и кататься на велосипедах, посетить с ребенком веревочный городок или аттракционы, побывать в летнем кинотеатре и так далее.- Истринское водохранилище. Находится примерно в 55 километрах от Москвы и славится своими песчаными пляжами. Территория у водохранилища считается одним из самых экологически чистых районов Подмосковья и пользуется популярностью у рыбаков.- Лохин остров. Самый настоящий остров, расположенный рядом с Красногорском. Въезд на автомобилях на территорию острова запрещен, туда можно попасть пешком или на велосипеде. Основная местная достопримечательность - озеро под названием Глухая яма, возраст которого насчитывает свыше 10 000 лет.- Долина семи ручьев. В поисках лучших природных пейзажей стоит обратить внимание на заповедник "Семь ключей" в Подмосковье, в Наро-Фоминском городском округе. Известность он получил благодаря расположенным на его территории многочисленными водопадам, по дороге к которым можно увидеть немало редких растений и животных, часть из которых занесена в Красную Книгу.- Романцевские горы. Территорию бывших карьеров рядом с деревней Кондуки с некоторых ракурсов можно принять за инопланетный пейзаж. Образовавшиеся между скалами озера поражают прозрачной водой красивого бирюзового оттенка. Тем, кто планирует задержаться здесь подольше, имеет смысл взять палатку, так как инфраструктура для отдыхающих тут практически отсутствует и, судя по отзывам туристов, в сезон бывает очень многолюдно.- Плещеево озеро. В нескольких часах езды от столицы, рядом с городом Переславль-Залесский, разместилось одно из самых крупных озер средней полосы, оставшееся от отступающего ледника. Озеро входит в состав одноименного нацпарка, и вокруг него есть немало достопримечательностей. Также здесь созданы условия для рыбалки (правда, с ограничениями, которые нужно учитывать) и занятия парусными видами спорта.Чем полезен отдых на природеРегулярный отдых на природе считается не только увлекательным, но и очень полезным занятием. Прежде всего - как средство избавления от стресса, накопившегося напряжения и негативных эмоций. Многие ценят возможность удалиться от городского шума или провести время в небольшой компании.Полезен отдых на природе и тем гражданам, которые ведут преимущественно малоподвижный образ жизни. Умеренная физическая нагрузка не только помогает бороться с лишним весом, но и считается полезной для сердечно-сосудистой системы и костей человека, помогает насыщать мозг кислородом.Еще один аргумент в пользу отдыха на свежем воздухе - он может помочь решить проблемы со сном.Безопасность на отдыхеСуществует ряд основных правил безопасности, которые не нужно забывать во время отдыха на природе. По словам экспертов, не стоит злоупотреблять парфюмом: сильный аромат может привлечь насекомых. Особую осторожность нужно проявлять во время отдыха у водоемов, особенно если в компании есть дети. Оставлять их у воды без присмотра нельзя."Не рекомендуется нырять в незнакомых местах, устраивать в воде игры с элементами захвата, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за пределы той территории, которая предназначена для купания, прыгать в воду с обрывистого берега, мостков, а также приближаться к судам", - напоминает заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Ефимова.Если отдых подразумевает разведение костра, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Сотрудники МЧС не рекомендуют разжигать огонь рядом с сухими или низко растущими деревьями, а также в местах, где есть сухая трава и кустарники. От использования горючих жидкостей для розжига также лучше отказаться. Оставлять костер без внимания нельзя, а перед тем, как отправиться домой, важно убедиться, что огонь полностью потушен."Перед отъездом нужно тщательно залить костер или угли от мангала водой и засыпать их землей, - рассказывает заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы — начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Смоленской области Владимир Рутковский. - В целях предотвращения пожаров запрещается поджигать сухую траву, пух, мусор и так далее, бросать на землю горящие спички и окурки, а также оставлять в местах отдыха бытовые отходы и промасленные материалы, которые также могут легко воспламениться".Если отдых на природе включает прогулку в лесу, нужно держаться проверенных туристических маршрутов, не уходить от тропинок, не отрываться от компании. Если человек не уверен в том, что перед ним находятся съедобные ягоды или грибы, лучший вариант - не трогать их.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, отдых, москва, московская область (подмосковье), впечатления - туризм