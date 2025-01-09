https://ria.ru/20250109/posobie-1728119822.html

Пособие по безработице: кому положено и как получить в 2025 году

Пособие по безработице в 2025 году: размер, как получить выплаты безработным

Пособие по безработице: кому положено и как получить в 2025 году

Пособие по безработице — основная мера поддержки безработных граждан в России, размер которой может меняться по годам. Как оформить пособие через центр... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:01:00+03:00

2025-01-09T15:01:00+03:00

2025-01-09T15:02:00+03:00

общество

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пособие по безработице

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Пособие по безработице — основная мера поддержки безработных граждан в России, размер которой может меняться по годам. Как оформить пособие через центр занятости или онлайн, какой максимальный и минимальный размер выплат предусмотрен для россиян в 2025 году, кто может получить и сколько месяцев выплачивается — в материале РИА Новости.Пособие по безработицеПособие по безработице – это социальная денежная выплата, которую регулярно получает человек, официально признанный безработным. Выплачивается данное пособие ежемесячно до тех пор, пока гражданин не устроится на новую работу либо не пройдет предусмотренный по закону срок.Порядок определения размеров пособия по безработице для различных категорий граждан, основания для прекращения или приостановки его выплаты, а также другие связанные с этой сферой вопросы в России регулируются законом "О занятости населения в Российской Федерации".“Безработица – социально-экономическое явление, существующее почти полтора столетия. Массовая безработица представляет опасность не только для общества, но и для государства, – говорит доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета "Синергия" Лариса Крушанова. - Поэтому власть направляет немалые ресурсы на снижение ее негативных последствий. Особое внимание этой проблеме уделяется в кризисные периоды, когда уровень безработицы резко возрастает. За последние пять лет наиболее кризисным с точки зрения роста безработицы стал 2020 год – год, в котором мир узнал о пандемии коронавируса. Так, по данным Росстата, было зарегистрировано 4,3 млн безработных, или 5,8% трудоспособного населения. Это почти на миллион человек больше, чем годом ранее. Однако тяжелого кризиса не случилось, в том числе благодаря такой поддержке государства, как выплата пособия по безработице”.Кому полагаетсяПособие по безработице назначается лишь гражданину, который официально получил статус безработного. При этом, как говорится в статье 31 закона "О занятости населения в Российской Федерации", начисляется данное пособие с самого первого дня, как человек был признан таковым.Пособие по безработице назначается, если человек потерял работу из-за ликвидации организации или при сокращения штата, прекратил деятельность индивидуального предпринимателя, уволился по собственному желанию и т.д.Условия назначенияДалеко не каждый человек может быть официально признан безработным и получать пособие. По закону претендующий на данную выплату гражданин должен соответствовать нескольким критериям:Безработными также не могут быть признаны (и, соответственно, не могут получать пособие) граждане, которые:Для получения выплаты необходимо иметь не менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 предыдущих месяцев.Размер пособияЗакон в большинстве случаев не устанавливает точный размер пособия по безработице, определяя лишь верхнюю и нижнюю границы. Какая сумма выплаты в итоге будет назначена признанному безработным гражданину, определяется по совокупности факторов. Это и причины постановки на учет, и дата увольнения, и продолжительность периода работы в течение предшествующего года до постановки на учет, и размер среднего заработка на последнем месте трудоустройства.В статье 33 закона "О занятости населения в Российской Федерации" указано, что для безработных граждан (за некоторыми исключениями, которые также оговорены в тексте документа) в течение первых трех месяцев размер выплаты составит 75% от средней зарплаты с предыдущего места работы. А в следующие 3 месяца, если человек так и не сможет найти подходящую ему работу, будут платить пособие в размере 60% указанного заработка.Некоторые россияне (например, те, кто ищет работу впервые или намерен вернуться к труду после длительного перерыва) могут претендовать лишь на минимальный размер пособия по безработице, установленный законом.Как рассчитываетсяПри решении вопроса, какой именно должна быть величина полагающегося гражданину пособия по безработице, учитывается размер зарплаты за последние 3 месяца до увольнения. Свою роль также может сыграть и повышающий районный коэффициент (если есть) и тот факт, был ли человек уволен за нарушение трудовой дисциплины или нет.Например, если человек работал более 26 недель за последние 6 месяцев, не был уволен за нарушение трудовой дисциплины, а его зарплата составляла 30 000 рублей, то он может претендовать на пособие в размере 12 792 рубля.Правила расчета размеров такого пособия прописаны в статье 30 соответствующего закона.Особые правила действуют в том случае, если на работу впервые желают устроиться дети-сироты. Как указано в статье 34.1 закона, первые полгода им положено пособие в размере среднемесячной зарплаты того субъекта РФ, в котором они зарегистрированы. Не получилось устроиться на работу в течение 6 месяцев или безработному исполнилось 23 года? В данном случае “пособие по безработице выплачивается в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента”.Пособие для предпенсионеровВ соответствии со статьей 5 закона "О занятости населения в Российской Федерации" предпенсионный возраст начинается за пять лет до выхода на пенсию. Если человека уволили в течение последних 12 месяцев и он имеет не менее 26 недель стажа за последний год, то ему положено пособие в процентном отношении к зарплате на срок до 12 месяцев. В первые три месяца оно будет составлять 75% от прошлого ежемесячного дохода, но не более 14 742 рублей, в следующие 4 месяца — 60%, после этого - 45% заработка.Срок выплаты пособия для безработных граждан предпенсионного возраста может быть увеличен в том случае, если им удалось наработать солидный стаж (более 25 лет – для мужчин и свыше 20 лет - для женщин). За каждый “лишний” год период получения выплаты для них увеличивается на пару недель. При этом общий период, в течение которого человек будет получать пособие по безработице, в данном случае не может превышать 2 года суммарно в течение 3 лет.Если предпенсионер не имеет 26 недель стажа за последний год, пособие назначается в размере 1500 рублей на срок до 12 месяцев. Однако если у человека осталось менее двух лет до пенсии, он может стать пенсионером досрочно.Доплата безработным родителямСогласно постановлению от 27 марта 2021 года №454, беременные женщины, которые остались без работы, имеют право перенести выплату по безработице на более поздний срок. Это касается случаев, когда период первых трех месяцев получения пособия в максимальном размере будет пересекаться со сроком выплаты пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.Минимальный и максимальный размерВ 2025 году размер пособия по безработице проиндексировали на 7,3%. С 1 января максимальная сумма составляет 14 742 рубля, а минимальный размер – 1500 рублей. При этом если гражданин в течение трех месяцев после получения статуса безработного и постановки на учет не смог найти работу, то на следующие 3 месяца максимальный размер получаемого пособия для него составит 5 000 рублей.Верхняя и нижняя планки установлены постановлением правительства Российской Федерации.Порядок оформления пособияОфициально получить статус безработного гражданина и полагающееся при этом ежемесячное пособие, которое поддержит человека в период поиска нового места работы, достаточно быстро и несложно. Для этого нужно обратиться в соответствующее учреждение, представить нужные документы и дождаться решения (положительного или отрицательного).Куда обращатьсяОформлением пособия по безработице занимаются специалисты центров занятости населения. Именно в такой центр по месту жительства необходимо обратиться гражданам, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработного и получать соответствующие выплаты.Современные центры занятости хорошо представлены и в электронном виде. Это портал "Работа в России", где каждый ищущий для себя новое рабочее место гражданин может познакомиться с перечнем актуальных вакансий. Причем использовать все возможности портала можно совершенно бесплатно, а для регистрации понадобится аккаунт на “Госуслугах”.Как встать на учетДля того, чтобы гражданина официально признали безработным и поставили на учет, ему необходимо написать заявление на получение данного статуса, предоставив вместе с ним необходимые документы. При наличии подтвержденной учетной записи на портале государственных услуг встать на учет можно и в режиме онлайн.Необходимые документыЧтобы получить пособие по безработице, вместе с заявлением можно предоставить в центр занятости следующие документы:Если человек решил встать на учет через портал госуслуг, то справка о доходах с предыдущего места работы может не понадобиться: нужные сведения сотрудники центра занятости смогут запросить у СФР. Зато полезно будет заранее составить резюме, которое будет размещено на портале "Работа в России".Процесс оформленияПосле того, как заявление написано и все документы собраны и направлены онлайн или оффлайн, гражданину придется подождать. Правда, совсем недолго: окончательно решение будет принято в течение 11 дней. В результате человека либо признают безработным и начнут платить, либо откажут.В течение этого срока гражданину могут предложить одну или несколько подходящих ему вакансий. В этом случае как минимум рекомендуется сходить на собеседование, чтобы нежелание знакомиться с предложенными вариантами не стало основанием для отказа в постановке на учет и назначении пособия.Начиная с 2024 года срок ожидания решения сокращен до четырех дней с момента подачи заявления, соискателя пригласят в центр занятости и согласуют с ним индивидуальный план поиска работы, который будет учитывать жизненные обстоятельства, инвалидность, образование и местонахождение потенциального рабочего места, если в течение шести дней ни одна предложенная вакансия не подойдет, гражданин будет признан безработным. Но, если предложенное место работы будет полностью соответствовать требованиям, прописанным в плане, а соискатель от него откажется – это будет основанием для отказа в выплате пособия и снятия с учета.Безработным гражданина могут не признать и по другим причинам. Например, если при подаче заявления он указал недостоверные данные или не явился в центр занятости в течение 10 дней с момента регистрации (и не может представить при этом подтверждения уважительной причины своего отсутствия).СрокиВ течение одного года человек не может получать пособие по безработице более 6 месяцев. Такой срок назначен для граждан, которые:В то же время три месяца пособие получают те, кто:Оформление пособия через "Госуслуги"Встать на учет в качестве безработного и оформить пособие онлайн можно как через портал “Работа в России”, так и непосредственно через портал госуслуг. В любом случае для этого человеку понадобится подтвержденная учетная запись на “Госуслугах”.В первом варианте необходимо выполнить следующие действия:Оформить пособие можно и непосредственно на портале госуслуг. В данном случае человеку прежде всего предложат пройти небольшой опрос, по результатам которого станет ясно, имеет ли гражданин право претендовать на данную меру поддержки. Важный момент: даже если человек по тем или иным критериям не может получать пособие, он все же может обратиться в центр занятости в поисках подходящей вакансии.Прекращение или сокращение выплатВ соответствии со статьей 35 закона "О занятости населения в Российской Федерации" выплату пособия по безработице могут прекратить в том случае, если человек:При этом сократить пособие на 25% могут, если безработный без причины отказался прийти в центр занятости для получения направления на работу и в течение трех дней не пришел на собеседование.Приостанавливают выплату на месяц, когда безработный:Дополнительные выплаты для безработныхБезработным гражданам доступны следующие доплаты:Изменения в 2025 годуПо словам Елены Мухтияровой, заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации.Будет больше внимания уделяться профориентации населения, теперь законодательно закреплено взаимодействие образовательных организаций и службы занятости. На протяжении всего года начнет проводиться мониторинг трудоустройства выпускников, сводные показатели будут касаться:На основании данных будет сформирован национальный рейтинг образовательных организаций.Следующее нововведение касается подработки в период безработицы: теперь человек, состоящий на учете в качестве безработного, имеет право на короткий (не более пяти дней) период работы по договору ГПХ без прерывания выплаты пособия.Кроме того, значительно расширяется круг лиц, с которыми станет работать служба занятости. Теперь не обязательно быть безработным, достаточно просто иметь желание найти лучшую работу.Произошли и изменения в процедуре признания:ВопросыНа популярные вопросы РИА Новости ответил юрист Евгений Щипачев.Является ли пособие по безработице доходом– Пособие по безработице не считается доходом (НДФЛ не облагается), как и государственная пенсия, так как это мера государственной социальной поддержки, а не заработок.Можно ли оформить пособие по безработице самозанятым– Пособие по безработице могут получить только граждане, которые не имеют дохода. Самозанятые не имеют права получить денежную выплату.Можно ли оформить пособие после декрета– Граждане, вышедшие из декретного отпуска, могут обратиться в центр занятости населения по общим правилам.Сколько месяцев платят пособие по безработице предпенсионерам– Последние изменения законодательства коснулись лиц предпенсионного возраста. Такие граждане могут получать пособие по безработице, причем по выгодным условиям: 12 месяцев в течение полутора лет (обычные граждане – 6 месяцев в течение года), а при большом стаже – 24 месяца в течение 3-х лет.Сколько можно стоять на бирже труда в 2025 году– В 2025 году граждане могут стоять на бирже труда не более 6 месяцев в течение одного года. Сколько времени рассматривается заявление на пособие по безработице– Заявление о присвоении статуса безработного рассматривается 11 дней, в течение которых будут предлагаться варианты трудоустройства.

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