Как стать самозанятым: плюсы и минусы налогового режима
© Depositphotos / SarkisSeysianБизнесмен с ноутбуком. Самозанятость
© Depositphotos / SarkisSeysian
Оглавление
- Самозанятость
- Регулирующий закон
- Особенности
- Преимущества и недостатки
- Отличие от ИП
- Условия и ограничения
- По виду деятельности
- По доходу
- По виду доходов
- Налоги
- Ставка
- Вычет
- Обязанности
- Способы оплаты
- Как оформить самозанятость в 2022 году
- Сколько нужно платить
- Где можно оформить
- Через "Мой налог"
- На сайте ФНС
- Через банки
- В налоговой
- Необходимые документы
- Пошаговая инструкция
- Как подтвердить статус самозанятого
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Самозанятость - форма деятельности, при которой гражданин работает сам на себя и платит государству налог на профессиональный доход. Пошаговое руководство, как оформить статус самозанятого в 2022 году через специальное мобильное приложение, личный кабинет на сайте "Госуслуги", в банке или налоговой службе, можно ли стать самозанятым индивидуальному предпринимателю, как рассчитать и заплатить налог, - в материале РИА Новости.
Самозанятость
Сейчас в России все большую популярность набирает применение физическими лицами специального налогового режима, который называется налог на профессиональный доход (НПД) или самозанятость. С вводом в действие новой редакции федерального закона №422 появился новый сегмент бизнесменов, которые официально получили звание самозанятых.
"Закон предусматривал первоначально введение эксперимента в четырех регионах России с 1 июля 2019 года, после чего с 1 января 2020 года добавилось еще 19 регионов, а с 1 июля того же года все субъекты Федерации подключились к новой программе, а также граждане Евразийского экономического союза", - говорит Анна Салютина, адвокат Адвокатской палаты Ростовской области.
Плательщиком НПД можно стать уже в 14 лет, однако необходимо согласие законных представителей.
Регулирующий закон
Статус самозанятого регулируется Федеральным законом "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"" от 27.11.2018 № 422-ФЗ и Налоговым кодексом.
Особенности
Особенностью самозанятости является простота применения этого режима, минимум обязанностей, низкая процентная ставка по налогу.
"Работа в найме не мешает оформлению статуса самозанятого: такая форма подходит как официально трудоустроенным специалистам, так и тем, кто в настоящее время не работает. Исключение составляют муниципальные и государственные служащие", - уточняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru
Мужчина с портфелем
Преимущества и недостатки
По словам Кирилла Резника, юриста "Единого центра защиты", к плюсам этого налогового режима можно отнести:
- —крайне простую регистрацию (в отличие от ИП и ООО, достаточно иметь выход в интернет и воспользоваться мобильным приложением);
- —не нужно покупать ККТ (контрольно-кассовый аппарат), подавать декларации или платить страховые взносы;
- —применяется льготная налоговая ставка 4% для расчета с физическими лицами и 6% – для расчета с юрлицами;
- —налоговая отчетность формируется в личном кабинете.
Недостатками является:
- —ограничение в ежегодном доходе (не может превышать 2,4 млн рублей, иначе льготная налоговая ставка перестает действовать);
- —банки пока еще с недоверием относятся к доходам самозанятых при взятии ими кредитов;
- —нельзя нанимать работников (в отличие от ИП);
- —нельзя торговать товарами, которые произвел кто-то другой (но изделиям собственного производства – можно).
"Компаниям работать с самозанятыми выгодно: выплаты в налоговую такой специалист осуществляет сам, ему не положены соцгарантии (больничные и отпуска). Легко прекратить взаимодействие, когда его услуги больше не нужны. Преимущества ИП заключаются в том, что такое сотрудничество безопаснее для заказчика: если самозанятый теряет статус (например, заработав за год больше максимальной суммы), то налог будет платить компания. Также некоторые организации принимают оплату платёжным поручением или через расчетный счет, который есть только у ИП", - объясняет Татьяна Нечаева.
Отличие от ИП
Деятельность самозанятого отличается от деятельности индивидуального предпринимателя тем, что самозанятость это не статус, а специальный налоговый режим, который вправе применять как ИП, так и физические лица, ими не являющиеся.
"Однако самозанятые ИП не могут применять иные специальные налоговые режимы, например, упрощенную систему налогообложения", - отмечает Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы.
"Поскольку государство предусмотрело для самозанятых льготный режим ведения предпринимательской деятельности, многие процедуры, обязательные для других категорий предпринимательства, упразднены. Например, самозанятым не нужно предоставлять налоговую декларацию и приобретать контрольно-кассовую технику. Процесс уплаты налогов и формирование чеков происходит в мобильном приложении ”Мой налог”", - добавляет Андрей Астафуров, руководитель налоговой практики Московской коллегии адвокатов "Арбат".
По словам Анны Салютиной, основные отличия между самозанятыми (СЗ) и индивидуальными предпринимателями заключаются в следующем:
- 1СЗ не платит страховые взносы, в то время как ИП должен оплачивать их, даже если он не ведет трудовую деятельность. Так, в 2022 году для ИП – это 43 211 руб. и дополнительно +1% с суммы превышающей 300 тысяч рублей.
- 2ИП может перейти на самозанятость, при этом закрывать ИП нет необходимости.
- 3Регистрация для ИП оформляется удаленно или при личном присутствии в ФНС, при этом нужно оплатить госпошлину в размере 800 рублей и дождаться решения в течение 3 рабочих дней. Самозанятый оформляет свой статус НПД в удаленном режиме, госпошлина 0 рублей, срок рассмотрения заявки до 6 календарных дней.
- 4ИП оплачивает налоги в зависимости от выбранной формы налогообложения. Самозанятый платит только налог в соответствии со статусом НПД.
- 5ИП имеет право нанимать сколько угодно работников, а плательщик НПД – никого, только он сам.
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Здание Федеральной налоговой службы на Мосфильмовской улице в Москве
Условия и ограничения
Применение режима самозанятости имеет ряд условий и ограничений, предусмотренных законом.
По виду деятельности
Виды деятельности, которые самозанятым осуществлять запрещено (полный перечень прописан в ч. 2 ст. 4 закона о налоге для самозанятых):
- —реализовывать подакцизные товары;
- —перепродавать товары и имущественные права (исключение - продажа личного имущества);
- —добывать и реализовывать полезные ископаемые;
- —вести предпринимательскую деятельность в интересах другого лица;
- —нанимать работников.
"Как правило, самозанятые могут аналогично продавать товары собственного производства, оказывать услуги, сдавать жилье в аренду и прочее", - добавляет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.
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"Также не могут быть самозанятыми курьеры, осуществляющие доставку и развоз чужого товара и получающие за это деньги. Но здесь есть исключение, если продавец предоставит им свою ККТ для приема платежей", - уточняет Анна Салютина.
По доходу
Сумма доходов от деятельности самозанятого ограничена 2,4 млн рублей в год, льготный налоговый режим после превышения этой суммы действовать не будет.
По виду доходов
Не подпадают под налогообложение для самозанятых следующие виды доходов:
- —в рамках трудовых отношений;
- —от продажи недвижимости и транспортных средств;
- —от реализации личного имущества;
- —продажи долей в уставном капитале организаций, паев в фондах и кооперативах, ценных бумаг;
- —ведения деятельности по договору простого товарищества или договора совместного управления имуществом;
- —если гражданин выполнил работу по гражданско-правовому договору, заказчиком которой выступает лицо, бывшее его работодателем менее 2 лет назад;
- —от уступки или переуступки прав требований;
- —доходы, получаемые в натуральной форме;
- —от деятельности в качестве медиатора, арбитражного управляющего, оценщика, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката.
Налоги
Самозанятый имеет право платить налоги только за те месяцы, когда был доход. То есть, если, например, в течение 4-х месяцев он получал поступления от своей деятельности, а 8 месяцев - нет, то налог уплачивается за 4 месяца.
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Ставка
Экспериментальная программа по налогообложению будет работать до 31 декабря 2028 года.
"В течение этого периода государство взяло на себя обязанность не изменять ставки: 4% с денежных средств, поступивших от физлица; 6% с денежных средств, поступивших от юрлиц", - говорит Анна Салютина.
Вычет
Самозанятый вправе рассчитывать на уменьшение сумм налога, так как законом ему положен налоговый вычет.
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"При регистрации предпринимателя в мобильном приложении "Мой налог", ему автоматически предоставляется сумма в 10 000 рублей, благодаря которой ставка в 4% уменьшается до 3%, а ставка в 6% уменьшается до 4%. Вычет применяется налоговым органом автоматически при расчете суммы налога", - объясняет Андрей Астафуров.
Обязанности
Основной обязанностью самозанятого является своевременное предоставление в налоговый орган сведений о доходах, полученных за отчетный период. Отчетным периодом для самозанятых является календарный месяц. Иными словами, каждый раз, получая доход, самозанятый должен сформировать чек в приложении "Мой налог" и направлять его в налоговый орган.
Способы оплаты
Оплатить начисленный налог можно через приложение "Мой налог", на портале "Госуслуги", приложение любого банка или лично в банке.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
"Очень удобно пользоваться для этой цели мобильным приложением "Мой налог": сумма рассчитывается автоматически, ее можно увидеть в конце месяца. Налог начисляется через месяц после даты первой регистрации дохода, а кнопка “к оплате” активируется на первой неделе следующего месяца", - рассказывает Полина Галинская, менеджер по маркетинговым коммуникациям и PR, работающая в статусе самозанятой с 2019 года.
По словам Анны Салютиной, уведомление направляется оператором ФНС в личный кабинет плательщика НПД до 12 числа месяца, который следует за истекшим, при этом СЗ должен оплатить налоги не позднее 25 числа текущего месяца. Держать в памяти даты, когда нужно заплатить налоги, не нужно, все банки-партнёры, подключенные к системе "Мой налог", совершают отчисление самостоятельно.
Как оформить самозанятость в 2022 году
Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут только граждане России и государств-членов Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан).
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Сколько нужно платить
Регистрация статуса происходит бесплатно, для вступления в ряды самозанятых ничего платить не нужно.
Где можно оформить
Зарегистрироваться в качестве самозанятых могут только граждане России и граждане государств-членов Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан).
Через "Мой налог"
Официальное мобильное приложение ФНС "Мой налог" позволяет сократить срок получения статуса до пяти минут. Его можно скачать через сервисы Google play и AppStore, на сайте ФНС.
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"В него необходимо загрузить свои паспортные данные и ИНН, а также прикрепить фото или сделать снимок в формате Real Time, то есть прямо на месте через приложение. Интерфейс программы очень понятный и не вызывает затруднений", - делится Полина Галинская.
На сайте ФНС
На сайте Федеральной налоговой службы России есть личный кабинет плательщика НПД. Для регистрации достаточно ввести ИНН и пароль, который используется при входе в личный кабинет ФНС или зайти через портал "Госуслуги".
Через банки
Клиенты некоторых уполномоченных банков (например, Сбербанк, "Тинькофф", "Альфа-банк") или операторов электронных площадок могут зарегистрировать самозанятость через них.
"Граждане Российской Федерации и граждане других государств - членов Евразийского экономического союза вправе обратиться в банк с просьбой, чтобы он представил в налоговый орган заявление о постановке на учет в качестве самозанятого и (или) снятии с учета. В таком случае соответствующее заявление представляется с применением усиленной квалифицированной электронной подписи банка", - объясняет Денис Гришин.
В налоговой
Можно лично прийти в налоговую службу и сообщить о своем намерении. Постановка на учет в налоговом органе гражданина Российской Федерации в качестве самозанятого осуществляется на основании заявления, сведений из паспорта гражданина Российской Федерации и фото.
Паспорт гражданина Российской Федерации
Необходимые документы
По словам Оксаны Васильевой, для открытия статуса в большинстве случаев необходимы следующие документы:
- —паспорт;
- —ИНН;
- —заявление;
- —фотография.
Если на сайте "Госуслуги" есть подтвержденная учетная запись, то вся информация загрузится оттуда и ничего не потребуется.
Пошаговая инструкция
Для регистрации через сайт ФНС, необходимо:
- —загрузить мобильное приложение "Мой налог";
- —указать способ регистрации "Через личный кабинет на сайте ФНС";
- —ввести данные, используемые для входа в личный кабинет ФНС;
- —подтвердить регистрацию.
"Для регистрации через приложение "Мой налог", понадобится либо паспорт, либо ИНН и пароль от личного кабинета ФНС, или аккаунт на “Госуслугах”. Далее нужно зайти в личный кабинет и указать вид деятельности. Для этого нужно выбрать: "Прочее" → "Профиль" → "Вид деятельности". Во вкладке “Платежи” можно привязать банковскую карту", - объясняет Татьяна Нечаева.
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете
Можно выбрать приложение любого подходящего для этих целей банка, например, у Сбербанка есть сервис "Свое дело". Для регистрации через банк, необходимо скачать основное приложение, авторизоваться в личном кабинете и зарегистрироваться в сервисе для самозанятых. Банк сам передаст все в налоговую и пришлет уведомление о постановке на учет.
Как подтвердить статус самозанятого
Существует два вида справок для самозанятых:
- —Форма КНД 1122035 о том, что есть статус плательщика НПД.
- —Форма КНД 1122036 – о состоянии счетов по расходам и доходам по НПД.
Эти справки обязаны принимать органы соцзащиты на местах для расчета пособий, льгот, субсидий.
По словам юриста Эдуарда Чубурова, работающего в статусе самозанятого, справку можно сформировать в приложении "Мой налог" или веб-кабинете приложения, это будет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью.
Кроме того, информацию о постановке на учет самозанятого можно узнать на сайте ФНС России с помощью сервиса "Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)".