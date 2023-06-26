https://ria.ru/20230626/chek-1880452622.html

Как сформировать чек самозанятому: доступные сервисы и правила оформления

Чеки самозанятых: как сформировать и выписать при оплате онлайн и оффлайн

Как сформировать чек самозанятому: доступные сервисы и правила оформления

Как самозанятому сформировать и отправить чек в приложении "Мой налог" и других сервисах, нужно ли указывать наименование услуги, в какой срок требуется... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:22

2023-06-26T13:22

2023-06-26T13:22

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Как самозанятому сформировать и отправить чек в приложении "Мой налог" и других сервисах, нужно ли указывать наименование услуги, в какой срок требуется выписать чек при оплате онлайн как это сделать, можно ли его аннулировать, ответственность за невыдачу чеков и советы экспертов — в материале РИА Новости.Чеки самозанятых"Самозанятый — это человек, который платит налог на профессиональный доход. Согласно законодательству, самозанятые исполнители платят налог 6% с дохода, который они получают от юридических лиц и ИП, и 4% с дохода, который они получают с физических лиц. В качестве самозанятого может быть зарегистрировано как физлицо, так и ИП", — комментирует менеджер проектов направления "Сервисы массовых выплат" в банке "Точка" Екатерина Ярмошевич.В качестве подтверждения, что самозанятый получил деньги за работу, выбивается чек. По сути — это аналог закрывающих документов.Частнопрактикующий юрист Кристина Воронина говорит, что для удобства работы для самозанятых разработано приложение "Мой налог", функционал которого позволяет выставить счет физическому лицу, ИП или юридическому лицу, выдать и аннулировать чек.По словам Екатерины Ярмошевич, самозанятые могут получать деньги на карту физического лица. Доход надо зарегистрировать в сервисе "Мой налог". После регистрации дохода самозанятый выбивает чек в этом же сервисе. После этого самозанятые отправляют ссылку на чек либо картинку чека своему заказчику.Какие чеки могут использоватьОбразец чека устанавливает ФНС. Использовать можно чек в электронной форме: направить покупателю (заказчику) в мессенджер, на электронную почту, покупатель (заказчик) может считать QR-код с чека при личной встрече с самозанятым, а также его можно распечатать и использовать в бумажной форме.Если услуга оказывалась юридическому лицу либо ИП, то в чеке указывается ИНН покупателя услуги, ИНН исполнителя, сумма, описание услуги.Когда надо выдавать чек"Формировать и отправлять чек самозанятый должен в момент расчета наличными или с использованием электронных средств платежа. Если оплата происходит другими способами (например, безналичный перевод), то чек должен быть сформирован и направлен не позднее 9-го числа месяца, следующего за тем, в котором произведена оплата", — поясняет Кристина Воронина.Эксперт отмечает, что самозанятый может указать и прошедшую дату, иными словами, выдать чек задним числом, такая функция есть в приложении. Данный расчет будет включен в сумму налога в следующем налоговом периоде. В этом случае нужно помнить, что каждый расчет налога учитывает созданные задним числом чеки."Также необходимо соблюдать дедлайн — формировать чеки можно на каждое поступление или по итогам месяца, но не позднее чем через 9 дней. В противном случае самозанятого могут оштрафовать", — говорит Елена Ярошевич, юрист компании Pay Assistant.Если самозанятому поступает оплата в иностранной валюте, то, по словам Кристины Ворониной, чек формируется в день поступления средств, сумма пересчитывается по курсу ЦБ РФ актуальному на этот день, в чеке указывается сумма в рублях".Оформление чекаТребования к содержанию чека установлены ст. 14 422-ФЗ, в частности, чек должен содержать наименования реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг и сумму расчетов. Если оплата проходила через партнера ФНС, то чек формируется автоматически и передается как в личный кабинет самозанятого в "Моём налоге", так и в сервис партнёра.Аннулирование чекаСкорректировать чек самозанятый может по собственной инициативе или по просьбе заказчика. "Аннулировать чек можно в случае возврата денежных средств, полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров (работ, услуг, имущественных прав), или некорректного ввода таких сведений через мобильное приложение "Мой налог" или уполномоченных операторов электронных площадок и (или) уполномоченные кредитные организации с указанием причин такой корректировки (ч. 3 ст. 8 422-ФЗ)", — объясняет Элина Клименко, генеральный директор Наймикс. Для этого нужно выбрать функцию аннулирования чека и указать причину. Ограничений по срокам не предусмотрено.Чеки и налоговые отчетыСамозанятые самостоятельно платят налог на профессиональный доход. Самозанятый регистрирует доход в "Мой налог", либо партнёры ФНС автоматически отправляют в налоговую сведения о доходах. На основе этого и формируется налог, который должен оплатить самозанятый. Сделать это можно в сервисе "Мой налог" вручную или же с помощью автоплатежа.По словам Екатерины Ярмошевич, если оплата проходит через официальных партнеров ФНС, то для формирования чека самозанятый должен дать этому партнёру разрешение на действия от его имени через "Мой налог": регистрация дохода, формирования чеков и т.д."Если самозанятый формирует чек задним числом, нужно помнить, что это может быть основанием для перерасчета налоговых обязательств за предыдущий период, что может повлечь просрочку и начисление пени 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ, — говорит Кристина Воронина. — Расчет налога учитывает и аннулированные чеки. При этом налоговый орган не направляет уведомлений о снижении суммы налога по этой причине, самозанятому придет сообщение в приложении о сумме налога, подлежащего к уплате, с учетом аннулированного в предыдущем периоде чека и указанием реквизитов. Соответственно, в указанной сумме уже будут учтены корректировки дохода".Контроль со стороны налоговых органов"Самозанятый должен знать, что предусмотрена ответственность за невыдачу чека. Заказчик может направить обращение с просьбой провести проверку самозанятого в налоговый орган. За нарушение порядка и сроков фиксации дохода установлен штраф 20% от суммы расчета, а в случае повторного нарушения в течение полугода – штраф 100% от сумм расчета", — поясняет Кристина Воронина.Помимо этого, налоговая сможет выставить самозанятому требование о проведении новой продажи, уплате налога и штрафа и передаче чека покупателю (заказчику), если на дату заключения договора у него был действительный статус налогоплательщика налога на профессиональный доход. Это актуально для ситуаций, когда с самозанятым сотрудничает ИП или юридическое лицо. В таком случае чек самозанятого является одним из самых важных отчетных документов, отсутствие которого грозит заказчику доначислениями налогов, пени и риска переквалификации договора ГПХ.Возможные ошибки в чекахЕсли самозанятый регистрирует доход самостоятельно, то он может неверно указать сумму или наименование услуги, которую оказывал. Важно чётко прописывать формулировку, которая будет удовлетворять компанию, с которой он работает.Часто встречаются ошибки в наименовании и ИНН заказчика, дате и наименовании услуги. Бывает формирование двойных чеков, однако, это уже техническая ошибка, а не самозанятого.Советы экспертов"Самозанятый — это проектный исполнитель. Нельзя нанять сотрудника в штат и оформить его как самозанятого. Это запрещено законом. В противном случае у компании могут быть проблемы в виде различных штрафов. Также с самозанятым нельзя заключать агентские договоры и договоры поручения и комиссии. К тому же, у самозанятого есть ряд ограничений, в том числе — по доходу (не более 2,4 млн рублей в год. Иначе — компании придется платить за него стандартные налоги, как с исполнителем по договору ГПХ). Все эти моменты важно помнить, работая с самозанятым", — говорит Екатерина Ярмошевич.Перед перечислением оплаты самозанятому эксперт также рекомендует проверять статус исполнителя на сайте ФНС, чтобы убедиться в том, что он не утратил налоговый режим на профессиональный доход.Кристина Воронина говорит, что при работе самозанятого с юридическим лицом или ИП особенно важно своевременно формировать и передавать чек, а также заблаговременно уведомить о намерении снятия с учета НПД, поскольку часто в договорах предусматривается ответственность самозанятого за факт снятия с учета в момент перечисления ему средств."Не рекомендуется самозанятому при поступлении средств за товар (услугу, работу) формировать чек для отправки покупателю (заказчику), а потом аннулировать без формирования нового чека и возврата средств: такую ситуацию можно рассматривать как уклонение от уплаты налога", — говорит юрист.Эксперт рекомендует максимально подробно отмечать в чеке наименование оказываемой услуги, так как на практике бывают случаи, когда бухгалтерия организации указывает на недостаточную информацию об услуге из чека самозанятого, в таких ситуациях необходимо аннулировать чек и внести изменения.Елена Ярошевич при формировании чеков советует избегать формулировок, которые будут свидетельствовать о наличии трудовых отношений – "оклад", "рабочее время", "аванс", "рабочий график", "должностные обязанности".

https://radiosputnik.ria.ru/20230526/samozanyatost-1874357520.html

https://ria.ru/20230425/samozanyatye-1867712546.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), россия, общество, налоги