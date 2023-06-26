https://ria.ru/20230626/chek-1880452622.html
Как сформировать чек самозанятому: доступные сервисы и правила оформления
Чеки самозанятых: как сформировать и выписать при оплате онлайн и оффлайн
Как сформировать чек самозанятому: доступные сервисы и правила оформления
Как самозанятому сформировать и отправить чек в приложении "Мой налог" и других сервисах, нужно ли указывать наименование услуги, в какой срок требуется... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:22
2023-06-26T13:22
2023-06-26T13:22
федеральная налоговая служба (фнс россии)
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
налоги
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Как самозанятому сформировать и отправить чек в приложении "Мой налог" и других сервисах, нужно ли указывать наименование услуги, в какой срок требуется выписать чек при оплате онлайн как это сделать, можно ли его аннулировать, ответственность за невыдачу чеков и советы экспертов — в материале РИА Новости.Чеки самозанятых"Самозанятый — это человек, который платит налог на профессиональный доход. Согласно законодательству, самозанятые исполнители платят налог 6% с дохода, который они получают от юридических лиц и ИП, и 4% с дохода, который они получают с физических лиц. В качестве самозанятого может быть зарегистрировано как физлицо, так и ИП", — комментирует менеджер проектов направления "Сервисы массовых выплат" в банке "Точка" Екатерина Ярмошевич.В качестве подтверждения, что самозанятый получил деньги за работу, выбивается чек. По сути — это аналог закрывающих документов.Частнопрактикующий юрист Кристина Воронина говорит, что для удобства работы для самозанятых разработано приложение "Мой налог", функционал которого позволяет выставить счет физическому лицу, ИП или юридическому лицу, выдать и аннулировать чек.По словам Екатерины Ярмошевич, самозанятые могут получать деньги на карту физического лица. Доход надо зарегистрировать в сервисе "Мой налог". После регистрации дохода самозанятый выбивает чек в этом же сервисе. После этого самозанятые отправляют ссылку на чек либо картинку чека своему заказчику.Какие чеки могут использоватьОбразец чека устанавливает ФНС. Использовать можно чек в электронной форме: направить покупателю (заказчику) в мессенджер, на электронную почту, покупатель (заказчик) может считать QR-код с чека при личной встрече с самозанятым, а также его можно распечатать и использовать в бумажной форме.Если услуга оказывалась юридическому лицу либо ИП, то в чеке указывается ИНН покупателя услуги, ИНН исполнителя, сумма, описание услуги.Когда надо выдавать чек"Формировать и отправлять чек самозанятый должен в момент расчета наличными или с использованием электронных средств платежа. Если оплата происходит другими способами (например, безналичный перевод), то чек должен быть сформирован и направлен не позднее 9-го числа месяца, следующего за тем, в котором произведена оплата", — поясняет Кристина Воронина.Эксперт отмечает, что самозанятый может указать и прошедшую дату, иными словами, выдать чек задним числом, такая функция есть в приложении. Данный расчет будет включен в сумму налога в следующем налоговом периоде. В этом случае нужно помнить, что каждый расчет налога учитывает созданные задним числом чеки."Также необходимо соблюдать дедлайн — формировать чеки можно на каждое поступление или по итогам месяца, но не позднее чем через 9 дней. В противном случае самозанятого могут оштрафовать", — говорит Елена Ярошевич, юрист компании Pay Assistant.Если самозанятому поступает оплата в иностранной валюте, то, по словам Кристины Ворониной, чек формируется в день поступления средств, сумма пересчитывается по курсу ЦБ РФ актуальному на этот день, в чеке указывается сумма в рублях".Оформление чекаТребования к содержанию чека установлены ст. 14 422-ФЗ, в частности, чек должен содержать наименования реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг и сумму расчетов. Если оплата проходила через партнера ФНС, то чек формируется автоматически и передается как в личный кабинет самозанятого в "Моём налоге", так и в сервис партнёра.Аннулирование чекаСкорректировать чек самозанятый может по собственной инициативе или по просьбе заказчика. "Аннулировать чек можно в случае возврата денежных средств, полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров (работ, услуг, имущественных прав), или некорректного ввода таких сведений через мобильное приложение "Мой налог" или уполномоченных операторов электронных площадок и (или) уполномоченные кредитные организации с указанием причин такой корректировки (ч. 3 ст. 8 422-ФЗ)", — объясняет Элина Клименко, генеральный директор Наймикс. Для этого нужно выбрать функцию аннулирования чека и указать причину. Ограничений по срокам не предусмотрено.Чеки и налоговые отчетыСамозанятые самостоятельно платят налог на профессиональный доход. Самозанятый регистрирует доход в "Мой налог", либо партнёры ФНС автоматически отправляют в налоговую сведения о доходах. На основе этого и формируется налог, который должен оплатить самозанятый. Сделать это можно в сервисе "Мой налог" вручную или же с помощью автоплатежа.По словам Екатерины Ярмошевич, если оплата проходит через официальных партнеров ФНС, то для формирования чека самозанятый должен дать этому партнёру разрешение на действия от его имени через "Мой налог": регистрация дохода, формирования чеков и т.д."Если самозанятый формирует чек задним числом, нужно помнить, что это может быть основанием для перерасчета налоговых обязательств за предыдущий период, что может повлечь просрочку и начисление пени 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ, — говорит Кристина Воронина. — Расчет налога учитывает и аннулированные чеки. При этом налоговый орган не направляет уведомлений о снижении суммы налога по этой причине, самозанятому придет сообщение в приложении о сумме налога, подлежащего к уплате, с учетом аннулированного в предыдущем периоде чека и указанием реквизитов. Соответственно, в указанной сумме уже будут учтены корректировки дохода".Контроль со стороны налоговых органов"Самозанятый должен знать, что предусмотрена ответственность за невыдачу чека. Заказчик может направить обращение с просьбой провести проверку самозанятого в налоговый орган. За нарушение порядка и сроков фиксации дохода установлен штраф 20% от суммы расчета, а в случае повторного нарушения в течение полугода – штраф 100% от сумм расчета", — поясняет Кристина Воронина.Помимо этого, налоговая сможет выставить самозанятому требование о проведении новой продажи, уплате налога и штрафа и передаче чека покупателю (заказчику), если на дату заключения договора у него был действительный статус налогоплательщика налога на профессиональный доход. Это актуально для ситуаций, когда с самозанятым сотрудничает ИП или юридическое лицо. В таком случае чек самозанятого является одним из самых важных отчетных документов, отсутствие которого грозит заказчику доначислениями налогов, пени и риска переквалификации договора ГПХ.Возможные ошибки в чекахЕсли самозанятый регистрирует доход самостоятельно, то он может неверно указать сумму или наименование услуги, которую оказывал. Важно чётко прописывать формулировку, которая будет удовлетворять компанию, с которой он работает.Часто встречаются ошибки в наименовании и ИНН заказчика, дате и наименовании услуги. Бывает формирование двойных чеков, однако, это уже техническая ошибка, а не самозанятого.Советы экспертов"Самозанятый — это проектный исполнитель. Нельзя нанять сотрудника в штат и оформить его как самозанятого. Это запрещено законом. В противном случае у компании могут быть проблемы в виде различных штрафов. Также с самозанятым нельзя заключать агентские договоры и договоры поручения и комиссии. К тому же, у самозанятого есть ряд ограничений, в том числе — по доходу (не более 2,4 млн рублей в год. Иначе — компании придется платить за него стандартные налоги, как с исполнителем по договору ГПХ). Все эти моменты важно помнить, работая с самозанятым", — говорит Екатерина Ярмошевич.Перед перечислением оплаты самозанятому эксперт также рекомендует проверять статус исполнителя на сайте ФНС, чтобы убедиться в том, что он не утратил налоговый режим на профессиональный доход.Кристина Воронина говорит, что при работе самозанятого с юридическим лицом или ИП особенно важно своевременно формировать и передавать чек, а также заблаговременно уведомить о намерении снятия с учета НПД, поскольку часто в договорах предусматривается ответственность самозанятого за факт снятия с учета в момент перечисления ему средств."Не рекомендуется самозанятому при поступлении средств за товар (услугу, работу) формировать чек для отправки покупателю (заказчику), а потом аннулировать без формирования нового чека и возврата средств: такую ситуацию можно рассматривать как уклонение от уплаты налога", — говорит юрист.Эксперт рекомендует максимально подробно отмечать в чеке наименование оказываемой услуги, так как на практике бывают случаи, когда бухгалтерия организации указывает на недостаточную информацию об услуге из чека самозанятого, в таких ситуациях необходимо аннулировать чек и внести изменения.Елена Ярошевич при формировании чеков советует избегать формулировок, которые будут свидетельствовать о наличии трудовых отношений – "оклад", "рабочее время", "аванс", "рабочий график", "должностные обязанности".
https://radiosputnik.ria.ru/20230526/samozanyatost-1874357520.html
https://ria.ru/20230425/samozanyatye-1867712546.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), центральный банк рф (цб рф), россия, общество, налоги
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество, Налоги
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Как самозанятому сформировать и отправить чек в приложении "Мой налог" и других сервисах, нужно ли указывать наименование услуги, в какой срок требуется выписать чек при оплате онлайн как это сделать, можно ли его аннулировать, ответственность за невыдачу чеков и советы экспертов — в материале РИА Новости.
"Самозанятый — это человек, который платит налог на профессиональный доход. Согласно законодательству, самозанятые исполнители платят налог 6% с дохода, который они получают от юридических лиц и ИП, и 4% с дохода, который они получают с физических лиц. В качестве самозанятого может быть зарегистрировано как физлицо, так и ИП", — комментирует менеджер проектов направления "Сервисы массовых выплат" в банке "Точка" Екатерина Ярмошевич.
В качестве подтверждения, что самозанятый получил деньги за работу, выбивается чек. По сути — это аналог закрывающих документов.
Частнопрактикующий юрист Кристина Воронина говорит, что для удобства работы для самозанятых разработано приложение "Мой налог", функционал которого позволяет выставить счет физическому лицу, ИП или юридическому лицу, выдать и аннулировать чек.
По словам Екатерины Ярмошевич, самозанятые могут получать деньги на карту физического лица. Доход надо зарегистрировать в сервисе "Мой налог". После регистрации дохода самозанятый выбивает чек в этом же сервисе. После этого самозанятые отправляют ссылку на чек либо картинку чека своему заказчику.
Какие чеки могут использовать
Образец чека устанавливает ФНС
. Использовать можно чек в электронной форме: направить покупателю (заказчику) в мессенджер, на электронную почту, покупатель (заказчик) может считать QR-код с чека при личной встрече с самозанятым, а также его можно распечатать и использовать в бумажной форме.
Если услуга оказывалась юридическому лицу либо ИП, то в чеке указывается ИНН покупателя услуги, ИНН исполнителя, сумма, описание услуги.
"Формировать и отправлять чек самозанятый должен в момент расчета наличными или с использованием электронных средств платежа. Если оплата происходит другими способами (например, безналичный перевод), то чек должен быть сформирован и направлен не позднее 9-го числа месяца, следующего за тем, в котором произведена оплата", — поясняет Кристина Воронина.
Эксперт отмечает, что самозанятый может указать и прошедшую дату, иными словами, выдать чек задним числом, такая функция есть в приложении. Данный расчет будет включен в сумму налога в следующем налоговом периоде. В этом случае нужно помнить, что каждый расчет налога учитывает созданные задним числом чеки.
"Также необходимо соблюдать дедлайн — формировать чеки можно на каждое поступление или по итогам месяца, но не позднее чем через 9 дней. В противном случае самозанятого могут оштрафовать", — говорит Елена Ярошевич, юрист компании Pay Assistant.
Если самозанятому поступает оплата в иностранной валюте, то, по словам Кристины Ворониной, чек формируется в день поступления средств, сумма пересчитывается по курсу ЦБ РФ
актуальному на этот день, в чеке указывается сумма в рублях".
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Требования к содержанию чека установлены ст. 14 422-ФЗ,
в частности, чек должен содержать наименования реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг и сумму расчетов. Если оплата проходила через партнера ФНС, то чек формируется автоматически и передается как в личный кабинет самозанятого в "Моём налоге", так и в сервис партнёра.
Скорректировать чек самозанятый может по собственной инициативе или по просьбе заказчика. "Аннулировать чек можно в случае возврата денежных средств, полученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров (работ, услуг, имущественных прав), или некорректного ввода таких сведений через мобильное приложение "Мой налог" или уполномоченных операторов электронных площадок и (или) уполномоченные кредитные организации с указанием причин такой корректировки (ч. 3 ст. 8 422-ФЗ
)", — объясняет Элина Клименко, генеральный директор Наймикс. Для этого нужно выбрать функцию аннулирования чека и указать причину. Ограничений по срокам не предусмотрено.
Самозанятые самостоятельно платят налог на профессиональный доход. Самозанятый регистрирует доход в "Мой налог", либо партнёры ФНС автоматически отправляют в налоговую сведения о доходах. На основе этого и формируется налог, который должен оплатить самозанятый. Сделать это можно в сервисе "Мой налог" вручную или же с помощью автоплатежа.
По словам Екатерины Ярмошевич, если оплата проходит через официальных партнеров ФНС, то для формирования чека самозанятый должен дать этому партнёру разрешение на действия от его имени через "Мой налог": регистрация дохода, формирования чеков и т.д.
"Если самозанятый формирует чек задним числом, нужно помнить, что это может быть основанием для перерасчета налоговых обязательств за предыдущий период, что может повлечь просрочку и начисление пени 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ, — говорит Кристина Воронина. — Расчет налога учитывает и аннулированные чеки. При этом налоговый орган не направляет уведомлений о снижении суммы налога по этой причине, самозанятому придет сообщение в приложении о сумме налога, подлежащего к уплате, с учетом аннулированного в предыдущем периоде чека и указанием реквизитов. Соответственно, в указанной сумме уже будут учтены корректировки дохода".
Контроль со стороны налоговых органов
"Самозанятый должен знать, что предусмотрена ответственность за невыдачу чека. Заказчик может направить обращение с просьбой провести проверку самозанятого в налоговый орган. За нарушение порядка и сроков фиксации дохода установлен штраф 20% от суммы расчета, а в случае повторного нарушения в течение полугода – штраф 100% от сумм расчета", — поясняет Кристина Воронина.
Помимо этого, налоговая сможет выставить самозанятому требование о проведении новой продажи, уплате налога и штрафа и передаче чека покупателю (заказчику), если на дату заключения договора у него был действительный статус налогоплательщика налога на профессиональный доход. Это актуально для ситуаций, когда с самозанятым сотрудничает ИП или юридическое лицо. В таком случае чек самозанятого является одним из самых важных отчетных документов, отсутствие которого грозит заказчику доначислениями налогов, пени и риска переквалификации договора ГПХ.
В Госдуму внесли законопроект по защите прав самозанятых
Если самозанятый регистрирует доход самостоятельно, то он может неверно указать сумму или наименование услуги, которую оказывал. Важно чётко прописывать формулировку, которая будет удовлетворять компанию, с которой он работает.
Часто встречаются ошибки в наименовании и ИНН заказчика, дате и наименовании услуги. Бывает формирование двойных чеков, однако, это уже техническая ошибка, а не самозанятого.
"Самозанятый — это проектный исполнитель. Нельзя нанять сотрудника в штат и оформить его как самозанятого. Это запрещено законом. В противном случае у компании могут быть проблемы в виде различных штрафов. Также с самозанятым нельзя заключать агентские договоры и договоры поручения и комиссии. К тому же, у самозанятого есть ряд ограничений, в том числе — по доходу (не более 2,4 млн рублей в год. Иначе — компании придется платить за него стандартные налоги, как с исполнителем по договору ГПХ). Все эти моменты важно помнить, работая с самозанятым", — говорит Екатерина Ярмошевич.
Перед перечислением оплаты самозанятому эксперт также рекомендует проверять статус исполнителя на сайте ФНС, чтобы убедиться в том, что он не утратил налоговый режим на профессиональный доход.
Кристина Воронина говорит, что при работе самозанятого с юридическим лицом или ИП особенно важно своевременно формировать и передавать чек, а также заблаговременно уведомить о намерении снятия с учета НПД, поскольку часто в договорах предусматривается ответственность самозанятого за факт снятия с учета в момент перечисления ему средств.
"Не рекомендуется самозанятому при поступлении средств за товар (услугу, работу) формировать чек для отправки покупателю (заказчику), а потом аннулировать без формирования нового чека и возврата средств: такую ситуацию можно рассматривать как уклонение от уплаты налога", — говорит юрист.
Эксперт рекомендует максимально подробно отмечать в чеке наименование оказываемой услуги, так как на практике бывают случаи, когда бухгалтерия организации указывает на недостаточную информацию об услуге из чека самозанятого, в таких ситуациях необходимо аннулировать чек и внести изменения.
Елена Ярошевич при формировании чеков советует избегать формулировок, которые будут свидетельствовать о наличии трудовых отношений – "оклад", "рабочее время", "аванс", "рабочий график", "должностные обязанности".