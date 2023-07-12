https://ria.ru/20230712/inn-1883710062.html

ИНН: зачем нужен и как получить идентификационный номер налогоплательщика

ИНН: как получить свидетельство, где узнать номер и где взять копию

ИНН: зачем нужен и как получить идентификационный номер налогоплательщика

ИНН — цифровой код, который должны иметь как физические лица, так и организации. Как получить свидетельство, доступно ли оно в электронном виде и как узнать... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:00

2023-07-12T13:00

2023-07-12T13:00

общество

налоги

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. ИНН — цифровой код, который должны иметь как физические лица, так и организации. Как получить свидетельство, доступно ли оно в электронном виде и как узнать свой идентификационный номер налогоплательщика - в материале РИА Новости.ИНН“ИНН — это номер, закрепленный за каждым человеком, организацией или экономической единицей, по которому налоговый орган идентифицирует и контролирует уплату налогов”, — говорит адвокат Вероника Сальникова.ИНН присваивается каждому налогоплательщику один раз и действует на протяжении всей жизни (или, если речь идет о компании или организации - в течение всего периода ее существования). И даже если человек переедет в другой город или поменяет фамилию, его ИНН останется неизменным.“Идентификационный номер налогоплательщика помогает различать обладателей одной и той же фамилии, имени или отчества, а также позволяет верно идентифицировать юрлиц с одинаковым наименованием, - отмечает юрист Европейской Юридической Службы Денис Гришин. - После смерти гражданина его ИНН становится недействительным, причем никто другой уже не сможет его получить”.Каждый идентификационный номер состоит из 12 цифр для граждан и из 10, если речь идет об организации. Каждая комбинация выбирается не в случайном порядке: первые 4 цифры совпадают с кодом региона и того налогового органа, где был получен ИНН. Следующие за ними 6 цифр (на одну меньше - для организаций) - это порядковый номер, который был присвоен соответствующей записи в Едином государственном реестре налогоплательщиков. А 1 или 2 цифры (для организаций и физлиц соответственно) - это так называемое контрольное число, которое выводится при помощи специального алгоритма.Структура ИНН подробно прописана в тексте Приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 29 июня 2012 г. № ММВ-7-6/435@ "Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика"Как узнать номерНередки случаи, когда гражданин не знает или забыл свой ИНН, а соответствующего документа на руках нет. В данном случае узнать как свой идентификационный номер, так и ИНН другого физического лица или организации возможно несколькими путями.СвойРоссиянам доступно несколько способов, при помощи которых они могут узнать собственный ИНН.“Госуслуги”Для получения информации о собственном ИНН россияне могут воспользоваться порталом государственных услуг. Если у гражданина уже есть подтвержденная учетная запись, ему достаточно открыть раздел с личными документами и найти нужный пункт.Проверить ИНН также можно при помощи соответствующей функции в разделе "Налоги и финансы".Сайт налоговойНа официальном портале ФНС России действует специальный электронный сервис, который также позволяет гражданам узнать, какой именно идентификационный номер закреплен за ними. Для этого в отдельных графах необходимо ввести ФИО, дату рождения, а также основные сведения о документе, который служит для подтверждения личности.В налоговой инспекцииУзнать свой идентификационный номер можно при личном посещении ближайшей налоговой инспекции. Для этого гражданину необходимо при себе иметь паспорт.Физического лицаСервис “Узнать ИНН” позволяет узнать идентификационный номер любого физического лица (если, конечно, автору запроса известна вся информация, которую необходимо внести в соответствующую форму на сайте).ИП и юридического лицаКлючевая информация о компаниях и организациях хранится в различных реестрах. Основные - это ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в которых, наряду с другими сведениями, можно уточнить и нужный номер налогоплательщика. Сделать это возможно при помощи соответствующего сервиса на сайте российской ФНС.Как и где получить ИННДля получения ИНН и, соответственно, для постановки на учет в налоговой россиянам необходимо подать соответствующее заявление (для этого предусмотрена форма 2-2-Учет). Данный документ можно направить в налоговый орган лично, по почте или через МФЦ, а также в электронном виде при помощи специального сервиса на сайте ФНС.Для получения ИНН на физическом носителе (то есть в виде бумажного документа) нужно предоставить паспорт гражданина РФ, а также документ, который служит подтверждением регистрации по месту жительства. Если документ будет получать не сам человек, а его представитель, то последнему придется предъявить также нотариально заверенную доверенность. Свидетельство выдадут в любой инспекции, которая работает с физлицами, в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления.Индивидуальным предпринимателям ИНН присваивается в тот момент, когда гражданин регистрируется как ИП в том случае, если ранее идентификационного номера у него не было. Организации также получают ИНН в момент регистрации.Восстановление или замена свидетельства ИННВ том случае, если у гражданина возникла необходимость получить свидетельство о постановке на учет повторно (например, ранее выданный документ был утерян или испорчен), ему необходимо вновь обратиться с заявлением в налоговую инспекцию. В этом случае ему придется заплатить 300 рублей госпошлины.“В настоящий момент уже не требуется прикладывать соответствующую квитанцию об оплате пошлины, - говорит юрист Евгений Безручкин. - У ФНС и Федерального казначейства налажена связь, все поступления проверяются очень оперативно”.Исключение будет сделано лишь в тех случаях, когда замена свидетельства вызвана тем, что у человека изменилось имя, фамилия или отчество, а также дата или место рождения в документах.Новый номер гражданин сможет получить в течение 5 рабочих дней с того момента, как в налоговую поступит заявление и все необходимые бумаги. Если заявление было направлено онлайн, то информация о том, в какое время можно получить свидетельство, поступит гражданину на электронную почту.Как получить номер ИНН ребенка по свидетельству о рожденииПолучить ИНН на ребенка также можно как при личном визите в налоговую инспекцию (она должна располагаться по месту регистрации юного гражданина), так и через МФЦ или официальный портал ФНС.До того момента, как младшему члену семьи исполнится 14 лет, за получением свидетельства могут обратиться его родители, опекуны или усыновители. Для этого им нужно заполнить заявление и предъявить свидетельство о рождении ребёнка, собственный паспорт и документы, которые подтверждают право выступать в качестве официального представителя несовершеннолетнего.После того, как ребенку исполнится 14 лет, он может самостоятельно обращаться в налоговую для получения свидетельства ИНН. Если же в ведомство по-прежнему обращается его представитель, то к перечню необходимых документов, которые ему нужно иметь при себе, добавится паспорт несовершеннолетнего.С какого возраста можно получитьСобственный идентификационный номер каждый гражданин России получает практически сразу после рождения. Самостоятельно получить бумажное свидетельство ИНН человек может после того, как ему исполнится 14 лет, до этого момента - через законных представителей.ИНН в электронном видеЭлектронное свидетельство о постановке на учет обладает той же силой, что и бумажный вариант. В данном случае это будет документ в формате pdf, на котором стоит усиленная квалифицированная подпись налоговой инспекции.Получить виртуальное свидетельство можно по запросу в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Для этого придется зарегистрироваться на портале и, следуя инструкции, обзавестись электронной подписью и направить заверенное ею заявление. Если ИНН уже был сформирован, то соответствующее свидетельство можно получить в разделе "Запросить справку и другие документы", а после - скачать столько раз, сколько понадобится.ИНН для иностранного гражданинаИностранные граждане, проживающие на территории России, также могут зарегистрироваться как налогоплательщики и получить ИНН. Для этого им, как и россиянам, нужно заполнить заявление о постановке на учет и представить паспорт и документ, который подтверждает право проживания (либо пребывания) на территории Российской Федерации. Все эти документы должны быть заполнены на русском языке либо в комплекте к ним должен идти нотариально заверенный перевод.ИНН иностранцу будет присвоен автоматически в том случае, если он станет обладателем автомобиля или недвижимости в нашей стране. Если же иностранный гражданин работает на территории России, то в статусе налогоплательщика он может быть зарегистрирован и по месту расположения той организации, в которой трудится, и по месту жительства работодателя (в случае с ИП).Как сделать отметку об ИНН в паспортеДля того, чтобы идентификационный номер налогоплательщика всегда был под рукой, граждане по желанию могут добавить соответствующую отметку в свой паспорт (постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2002 г. № 32). Это возможно сделать в любом налоговом органе, в котором осуществляется обслуживание физлиц.

https://radiosputnik.ria.ru/20230524/fns-1873956656.html

https://ria.ru/20230406/nalogi-1863472993.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, налоги, федеральная налоговая служба (фнс россии)