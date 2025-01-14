ИНН: зачем нужен и как получить идентификационный номер налогоплательщика

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ИНН — цифровой код, который должны иметь как физические лица, так и юридические при постановке на учет. Как получить свидетельство в налоговой, через “Госуслуги” и МФЦ, доступно ли оно в электронном виде и как узнать свой идентификационный номер налогоплательщика, — в материале РИА Новости.

Свидетельство ИНН

ИНН присваивается каждому налогоплательщику один раз и действует на протяжении всей жизни (или, если речь идет о компании или организации — в течение всего периода ее существования). И даже если человек переедет в другой город или поменяет фамилию, его ИНН останется неизменным.

“ИНН — это номер, закрепленный за каждым человеком, организацией или экономической единицей, по которому налоговый орган идентифицирует и контролирует уплату налогов”, — говорит адвокат Вероника Сальникова.

Каждый идентификационный номер состоит из 12 цифр для граждан и из 10, если речь идет об организации. Каждая комбинация выбирается не в случайном порядке: первые 4 цифры совпадают с кодом региона и того налогового органа, где был получен ИНН. Следующие за ними 6 цифр (на одну меньше — для организаций) — это порядковый номер, который был присвоен соответствующей записи в Едином государственном реестре налогоплательщиков. А 1 или 2 цифры (для организаций и физлиц соответственно) — это так называемое контрольное число, которое выводится при помощи специального алгоритма.

Приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 29 июня 2012 г. № ММВ-7-6/435@ "Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика" Структура ИНН подробно прописана в тексте"Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика"

© iStock.com / AzmanL Девушка в офисе © iStock.com / AzmanL Девушка в офисе

Зачем нужен ИНН

“Идентификационный номер налогоплательщика помогает различать обладателей одной и той же фамилии, имени или отчества, а также позволяет верно идентифицировать юрлиц с одинаковым наименованием, — отмечает юрист Европейской юридической службы Денис Гришин. — После смерти гражданина его ИНН становится недействительным, причем никто другой уже не сможет его получить”.

Как узнать ИНН

Нередки случаи, когда гражданин не знает или забыл свой ИНН, а соответствующего документа на руках нет. В данном случае узнать как свой идентификационный номер, так и ИНН другого физического лица или организации возможно несколькими путями.

Физического лица

Россиянам доступно несколько способов, при помощи которых они могут узнать собственный ИНН.

“Госуслуги”

порталом государственных услуг . Если у гражданина уже есть подтвержденная учетная запись, ему достаточно открыть раздел с личными документами и найти нужный пункт. Для получения информации о собственном ИНН россияне могут воспользоваться. Если у гражданина уже есть подтвержденная учетная запись, ему достаточно открыть раздел с личными документами и найти нужный пункт.

Проверить ИНН также можно при помощи соответствующей функции в разделе "Налоги и финансы".

Сайт налоговой

сервис , который также позволяет гражданам узнать, какой именно идентификационный номер закреплен за ними. Для этого в отдельных графах необходимо ввести ФИО, дату рождения, а также основные сведения о документе, который служит для подтверждения личности. Сервис “Узнать ИНН” позволяет узнать идентификационный номер любого физического лица (если, конечно, автору запроса известна вся информация, которую необходимо внести в соответствующую форму на сайте). На официальном портале ФНС России действует специальный электронный, который также позволяет гражданам узнать, какой именно идентификационный номер закреплен за ними. Для этого в отдельных графах необходимо ввести ФИО, дату рождения, а также основные сведения о документе, который служит для подтверждения личности.позволяет узнать идентификационный номер любого физического лица (если, конечно, автору запроса известна вся информация, которую необходимо внести в соответствующую форму на сайте).

В налоговой инспекции

Узнать свой идентификационный номер можно при личном посещении ближайшей налоговой инспекции. Для этого гражданину необходимо при себе иметь паспорт.

ИП и юридического лица

сервиса на сайте российской ФНС. Ключевая информация о компаниях и организациях хранится в различных реестрах. Основные — это ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в которых, наряду с другими сведениями, можно уточнить и нужный номер налогоплательщика. Сделать это возможно при помощи соответствующегона сайте российской ФНС.

Как получить ИНН

Для получения ИНН и, соответственно, для постановки на учет в налоговой россиянам необходимо подать соответствующее заявление (для этого предусмотрена форма 2-2-Учет). Индивидуальным предпринимателям ИНН присваивается в тот момент, когда гражданин регистрируется как ИП в том случае, если ранее идентификационного номера у него не было. Организации также получают ИНН в момент регистрации.

Куда обращаться

сервиса на сайте ФНС. Заявление можно направить в налоговый орган лично, по почте или через МФЦ, а также в электронном виде при помощи специальногона сайте ФНС.

Госуслуги

единый портал государственных и муниципальных услуг. Для отправки в ведомство гражданину потребуется подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении “Госключ” . Физические лица могут направить в ФНС России заявление о постановке на учет в налоговом органе и получить электронное свидетельство ИНН черезДля отправки в ведомство гражданину потребуется подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении

Свидетельство ИНН также будет подписано электронной подписью налогового органа и размещено в виде PDF-документа в личном кабинете пользователя.

Обращаться в налоговый орган за получением бумажной копии не нужно — электронное свидетельство полностью равнозначно документу на бумаге.

МФЦ

Для того, чтобы получить ИНН в Многофункциональном центре, необходимо записаться на прием по телефону или при личном посещении взять в терминале талон электронной очереди “Прочие услуги”. Предъявив удостоверение личности специалисту, с его помощью заполнить заявление по форме № 2-2-Учет.

Через 7-10 дней можно получить свидетельство ИНН здесь же.

Налоговая инспекция

сайте ведомства , при себе необходимо иметь паспорт и заполненное заявление о постановке физлица на налоговый учет по форме № 2-2-Учет . Получить документ можно через пять рабочих дней в инспекции при предъявлении паспорта. Первый раз свидетельство можно получить в любом отделении налоговой инспекции. Для этого необходимо записаться на прием на, при себе необходимо иметь паспорт и заполненное заявление о постановке физлица на налоговый учет по. Получить документ можно через пять рабочих дней в инспекции при предъявлении паспорта.

Сайт ФНС

Также подать заявление онлайн можно на сайте ФНС России с помощью:

сервиса ФНС России “Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации” сервиса ФНС России “Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц”

Необходимые документы

Для получения ИНН на физическом носителе (в виде бумажного документа) нужно предоставить паспорт гражданина РФ, а также документ, который служит подтверждением регистрации по месту жительства. Если документ будет получать не сам человек, а его представитель, то последнему придется предъявить также нотариально заверенную доверенность. Свидетельство выдадут в любой инспекции, которая работает с физлицами, в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления.

Сроки получения

В зависимости от того, какой способ получения выбран, свидетельство оформляется в течение 5-10 дней.

Что делать, если потерял свидетельство ИНН

В том случае, если у гражданина возникла необходимость получить свидетельство о постановке на учет повторно (например, ранее выданный документ был утерян или испорчен), ему необходимо вновь обратиться с заявлением в налоговую инспекцию.

“В настоящий момент уже не требуется прикладывать соответствующую квитанцию об оплате, — говорит юрист Евгений Безручкин. — У ФНС и Федерального казначейства налажена связь, все поступления проверяются очень оперативно”.

Исключение будет сделано лишь в тех случаях, когда замена свидетельства вызвана тем, что у человека изменилось имя, фамилия или отчество, а также дата или место рождения в документах.

Новый номер гражданин сможет получить в течение пяти рабочих дней с того момента, как в налоговую поступит заявление и все необходимые бумаги. Если заявление было направлено онлайн, то информация о том, в какое время можно получить свидетельство, поступит гражданину на электронную почту.

Возможно ли получение дубликата свидетельства

сайте налоговой службы в разделе "Запросить справку и другие документы" сформировать запрос, а после — скачать столько раз, сколько понадобится. То же самое можно сделать в личном кабинете на сайте госуслуг в разделе “Документы”. Граждане имеют право обратиться в ФНС за получением дубликата бумажного документа. Либо нав разделе "Запросить справку и другие документы" сформировать запрос, а после — скачать столько раз, сколько понадобится. То же самое можно сделать в личном кабинете на сайте госуслуг в“Документы”.

Как сделать отметку об ИНН в паспорте

постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2002 г. № 32 ). Это возможно сделать в любом налоговом органе, в котором осуществляется обслуживание физлиц. Для того, чтобы идентификационный номер налогоплательщика всегда был под рукой, граждане по желанию могут добавить соответствующую отметку в свой паспорт (). Это возможно сделать в любом налоговом органе, в котором осуществляется обслуживание физлиц.

Советы экспертов

© iStock.com / Poike Мужчина печатает на ноутбуке © iStock.com / Poike Мужчина печатает на ноутбуке

Иностранные граждане, проживающие на территории России, также могут зарегистрироваться как налогоплательщики и получить ИНН. Для этого им, как и россиянам, нужно заполнить заявление о постановке на учет и представить паспорт и документ, который подтверждает право проживания (либо пребывания) на территории Российской Федерации. Все эти документы должны быть заполнены на русском языке либо в комплекте к ним должен идти нотариально заверенный перевод.

ИНН иностранцу будет присвоен автоматически в том случае, если он станет обладателем автомобиля или недвижимости в нашей стране. Если же иностранный гражданин работает на территории России, то в статусе налогоплательщика он может быть зарегистрирован и по месту расположения той организации, в которой трудится, и по месту жительства работодателя (в случае с ИП).

Получить ИНН на ребенка также можно как при личном визите в налоговую инспекцию (она должна располагаться по месту регистрации юного гражданина), так и через МФЦ или официальный портал ФНС.

До того момента, как младшему члену семьи исполнится 14 лет, за получением свидетельства могут обратиться его родители, опекуны или усыновители. Для этого им нужно заполнить заявление и предъявить свидетельство о рождении ребёнка, собственный паспорт и документы, которые подтверждают право выступать в качестве официального представителя несовершеннолетнего.