ИНН: зачем нужен и как получить идентификационный номер налогоплательщика

Оглавление
- Свидетельство ИНН
- Зачем нужен ИНН
- Как узнать ИНН
- Физического лица
- “Госуслуги”
- Сайт налоговой
- В налоговой инспекции
- ИП и юридического лица
- Как получить ИНН
- Куда обращаться
- Госуслуги
- МФЦ
- Налоговая инспекция
- Сайт ФНС
- Необходимые документы
- Сроки получения
- Что делать, если потерял свидетельство ИНН
- Возможно ли получение дубликата свидетельства
- Как сделать отметку об ИНН в паспорте
- Советы экспертов
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ИНН — цифровой код, который должны иметь как физические лица, так и юридические при постановке на учет. Как получить свидетельство в налоговой, через “Госуслуги” и МФЦ, доступно ли оно в электронном виде и как узнать свой идентификационный номер налогоплательщика, — в материале РИА Новости.
Свидетельство ИНН
ИНН присваивается каждому налогоплательщику один раз и действует на протяжении всей жизни (или, если речь идет о компании или организации — в течение всего периода ее существования). И даже если человек переедет в другой город или поменяет фамилию, его ИНН останется неизменным.
“ИНН — это номер, закрепленный за каждым человеком, организацией или экономической единицей, по которому налоговый орган идентифицирует и контролирует уплату налогов”, — говорит адвокат Вероника Сальникова.
Каждый идентификационный номер состоит из 12 цифр для граждан и из 10, если речь идет об организации. Каждая комбинация выбирается не в случайном порядке: первые 4 цифры совпадают с кодом региона и того налогового органа, где был получен ИНН. Следующие за ними 6 цифр (на одну меньше — для организаций) — это порядковый номер, который был присвоен соответствующей записи в Едином государственном реестре налогоплательщиков. А 1 или 2 цифры (для организаций и физлиц соответственно) — это так называемое контрольное число, которое выводится при помощи специального алгоритма.
Структура ИНН подробно прописана в тексте Приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 29 июня 2012 г. № ММВ-7-6/435@ "Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика"
© iStock.com / AzmanLДевушка в офисе
© iStock.com / AzmanL
Девушка в офисе
Зачем нужен ИНН
“Идентификационный номер налогоплательщика помогает различать обладателей одной и той же фамилии, имени или отчества, а также позволяет верно идентифицировать юрлиц с одинаковым наименованием, — отмечает юрист Европейской юридической службы Денис Гришин. — После смерти гражданина его ИНН становится недействительным, причем никто другой уже не сможет его получить”.
Как узнать ИНН
Нередки случаи, когда гражданин не знает или забыл свой ИНН, а соответствующего документа на руках нет. В данном случае узнать как свой идентификационный номер, так и ИНН другого физического лица или организации возможно несколькими путями.
Физического лица
Россиянам доступно несколько способов, при помощи которых они могут узнать собственный ИНН.
“Госуслуги”
Для получения информации о собственном ИНН россияне могут воспользоваться порталом государственных услуг. Если у гражданина уже есть подтвержденная учетная запись, ему достаточно открыть раздел с личными документами и найти нужный пункт.
Проверить ИНН также можно при помощи соответствующей функции в разделе "Налоги и финансы".
Сайт налоговой
На официальном портале ФНС России действует специальный электронный сервис, который также позволяет гражданам узнать, какой именно идентификационный номер закреплен за ними. Для этого в отдельных графах необходимо ввести ФИО, дату рождения, а также основные сведения о документе, который служит для подтверждения личности. Сервис “Узнать ИНН” позволяет узнать идентификационный номер любого физического лица (если, конечно, автору запроса известна вся информация, которую необходимо внести в соответствующую форму на сайте).
В налоговой инспекции
Узнать свой идентификационный номер можно при личном посещении ближайшей налоговой инспекции. Для этого гражданину необходимо при себе иметь паспорт.
ИП и юридического лица
Ключевая информация о компаниях и организациях хранится в различных реестрах. Основные — это ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в которых, наряду с другими сведениями, можно уточнить и нужный номер налогоплательщика. Сделать это возможно при помощи соответствующего сервиса на сайте российской ФНС.
Как получить ИНН
Для получения ИНН и, соответственно, для постановки на учет в налоговой россиянам необходимо подать соответствующее заявление (для этого предусмотрена форма 2-2-Учет). Индивидуальным предпринимателям ИНН присваивается в тот момент, когда гражданин регистрируется как ИП в том случае, если ранее идентификационного номера у него не было. Организации также получают ИНН в момент регистрации.
Как ИП перейти на патент: процедура, сколько стоит, какие есть льготы
14 января 2025, 18:57
Куда обращаться
Заявление можно направить в налоговый орган лично, по почте или через МФЦ, а также в электронном виде при помощи специального сервиса на сайте ФНС.
Госуслуги
Физические лица могут направить в ФНС России заявление о постановке на учет в налоговом органе и получить электронное свидетельство ИНН через единый портал государственных и муниципальных услуг. Для отправки в ведомство гражданину потребуется подписать заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно бесплатно создать в мобильном приложении “Госключ”.
Свидетельство ИНН также будет подписано электронной подписью налогового органа и размещено в виде PDF-документа в личном кабинете пользователя.
Обращаться в налоговый орган за получением бумажной копии не нужно — электронное свидетельство полностью равнозначно документу на бумаге.
МФЦ
Для того, чтобы получить ИНН в Многофункциональном центре, необходимо записаться на прием по телефону или при личном посещении взять в терминале талон электронной очереди “Прочие услуги”. Предъявив удостоверение личности специалисту, с его помощью заполнить заявление по форме № 2-2-Учет.
Через 7-10 дней можно получить свидетельство ИНН здесь же.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Налоговая инспекция
Первый раз свидетельство можно получить в любом отделении налоговой инспекции. Для этого необходимо записаться на прием на сайте ведомства, при себе необходимо иметь паспорт и заполненное заявление о постановке физлица на налоговый учет по форме № 2-2-Учет. Получить документ можно через пять рабочих дней в инспекции при предъявлении паспорта.
Сайт ФНС
Также подать заявление онлайн можно на сайте ФНС России с помощью:
Необходимые документы
Для получения ИНН на физическом носителе (в виде бумажного документа) нужно предоставить паспорт гражданина РФ, а также документ, который служит подтверждением регистрации по месту жительства. Если документ будет получать не сам человек, а его представитель, то последнему придется предъявить также нотариально заверенную доверенность. Свидетельство выдадут в любой инспекции, которая работает с физлицами, в течение пяти рабочих дней после регистрации заявления.
Сроки получения
В зависимости от того, какой способ получения выбран, свидетельство оформляется в течение 5-10 дней.
Что делать, если потерял свидетельство ИНН
В том случае, если у гражданина возникла необходимость получить свидетельство о постановке на учет повторно (например, ранее выданный документ был утерян или испорчен), ему необходимо вновь обратиться с заявлением в налоговую инспекцию.
“В настоящий момент уже не требуется прикладывать соответствующую квитанцию об оплате, — говорит юрист Евгений Безручкин. — У ФНС и Федерального казначейства налажена связь, все поступления проверяются очень оперативно”.
Исключение будет сделано лишь в тех случаях, когда замена свидетельства вызвана тем, что у человека изменилось имя, фамилия или отчество, а также дата или место рождения в документах.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСвидетельство о рождении российского образца
Свидетельство о рождении российского образца
Новый номер гражданин сможет получить в течение пяти рабочих дней с того момента, как в налоговую поступит заявление и все необходимые бумаги. Если заявление было направлено онлайн, то информация о том, в какое время можно получить свидетельство, поступит гражданину на электронную почту.
Возможно ли получение дубликата свидетельства
Граждане имеют право обратиться в ФНС за получением дубликата бумажного документа. Либо на сайте налоговой службы в разделе "Запросить справку и другие документы" сформировать запрос, а после — скачать столько раз, сколько понадобится. То же самое можно сделать в личном кабинете на сайте госуслуг в разделе “Документы”.
Как сделать отметку об ИНН в паспорте
Для того, чтобы идентификационный номер налогоплательщика всегда был под рукой, граждане по желанию могут добавить соответствующую отметку в свой паспорт (постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2002 г. № 32). Это возможно сделать в любом налоговом органе, в котором осуществляется обслуживание физлиц.
Советы экспертов
© iStock.com / PoikeМужчина печатает на ноутбуке
© iStock.com / Poike
Мужчина печатает на ноутбуке
Иностранные граждане, проживающие на территории России, также могут зарегистрироваться как налогоплательщики и получить ИНН. Для этого им, как и россиянам, нужно заполнить заявление о постановке на учет и представить паспорт и документ, который подтверждает право проживания (либо пребывания) на территории Российской Федерации. Все эти документы должны быть заполнены на русском языке либо в комплекте к ним должен идти нотариально заверенный перевод.
ИНН иностранцу будет присвоен автоматически в том случае, если он станет обладателем автомобиля или недвижимости в нашей стране. Если же иностранный гражданин работает на территории России, то в статусе налогоплательщика он может быть зарегистрирован и по месту расположения той организации, в которой трудится, и по месту жительства работодателя (в случае с ИП).
Получить ИНН на ребенка также можно как при личном визите в налоговую инспекцию (она должна располагаться по месту регистрации юного гражданина), так и через МФЦ или официальный портал ФНС.
Как правильно попросить отгул: кто имеет право и образец заявления
13 января 2025, 20:31
До того момента, как младшему члену семьи исполнится 14 лет, за получением свидетельства могут обратиться его родители, опекуны или усыновители. Для этого им нужно заполнить заявление и предъявить свидетельство о рождении ребёнка, собственный паспорт и документы, которые подтверждают право выступать в качестве официального представителя несовершеннолетнего.
После того, как ребенку исполнится 14 лет, он может самостоятельно обращаться в налоговую для получения свидетельства ИНН. Если же в ведомство по-прежнему обращается его представитель, то к перечню необходимых документов, которые ему нужно иметь при себе, добавится паспорт несовершеннолетнего.