13:16 21.06.2022 (обновлено: 13:28 21.06.2022)
Госдума распространила режим самозанятых на граждан Украины, ДНР и ЛНР
Госдума приняла закон о распространении режима самозанятых на граждан Украины, ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик встать на учет в налоговом органе РФ в качестве самозанятых.
Редакция первого чтения обеспечивала возможность гражданам России и других стран Евразийского экономического союза вставать на налоговый учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) и сниматься с него через единый портал государственных и муниципальных услуг. Это упростит подачу заявления о постановке на учет и снятии с учета в качестве плательщика НПД, поясняло ранее правительство РФ.
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В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки депутата Евгения Федорова, которые позволяют вставать на налоговый учет в качестве плательщиков НПД и гражданам Украины, ДНР и ЛНР. Причем встать на учет или снятся с него они смогут через личный кабинет, портал госуслуг или МФЦ либо уполномочить банк на представление в налоговый орган заявления об их постановке на учет или снятии с учета.
Закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НПД. Налоговым периодом для самозанятых признается календарный месяц.
Режим НПД дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. Это онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.
Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию.