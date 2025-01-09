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Песков прокомментировал высказывания Карасева в адрес Алиева - РИА Новости, 09.01.2025
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13:58 09.01.2025 (обновлено: 15:45 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/peskov-1992934036.html
Песков прокомментировал высказывания Карасева в адрес Алиева
Песков прокомментировал высказывания Карасева в адрес Алиева - РИА Новости, 09.01.2025
Песков прокомментировал высказывания Карасева в адрес Алиева
В Кремле не знакомы с высказываниями политолога Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:58:00+03:00
2025-01-09T15:45:00+03:00
в мире
россия
казахстан
актау
ильхам алиев
дмитрий песков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Кремле не знакомы с высказываниями политолога Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что внешняя политика России определяется президентом. Ранее СМИ сообщали, что политолог Карасев якобы нецензурно высказался в адрес Алиева в связи с его словами о крушении самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines на западе Казахстана в конце декабря. "Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь... Мы действительно не знаем, о чем идет речь, не знаем, мы не видели этих слов, не слышали этих слов, и, конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется Министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации Министерства иностранных дел, вот на это нужно ориентироваться", — сказал Песков журналистам. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992927825.html
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россия
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в мире, россия, казахстан, актау, ильхам алиев, дмитрий песков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Казахстан, Актау, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Песков прокомментировал высказывания Карасева в адрес Алиева

Песков: в Кремле не знакомы с высказываниями Карасева в адрес Алиева

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Кремле не знакомы с высказываниями политолога Владимира Карасева в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что внешняя политика России определяется президентом.
Ранее СМИ сообщали, что политолог Карасев якобы нецензурно высказался в адрес Алиева в связи с его словами о крушении самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines на западе Казахстана в конце декабря.
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"Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь... Мы действительно не знаем, о чем идет речь, не знаем, мы не видели этих слов, не слышали этих слов, и, конечно же, внешняя политика российского государства формулируется и определяется президентом России и реализуется Министерством иностранных дел и другими ведомствами при координации Министерства иностранных дел, вот на это нужно ориентироваться", — сказал Песков журналистам.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства России, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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В миреРоссияКазахстанАктауИльхам АлиевДмитрий ПесковФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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