https://ria.ru/20250109/aktau-1992918717.html

Россия ждет итоги расследования катастрофы в Актау, заявил Песков

Россия ждет итоги расследования катастрофы в Актау, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2025

Россия ждет итоги расследования катастрофы в Актау, заявил Песков

Россия заинтересована в объективном расследовании причин авиакатастрофы в Казахстане, ждет итогов работы профильной комиссии, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:46:00+03:00

2025-01-09T12:46:00+03:00

2025-01-09T12:47:00+03:00

актау

россия

казахстан

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в объективном расследовании причин авиакатастрофы в Казахстане, ждет итогов работы профильной комиссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы ждем результатов работы соответствующей комиссии, которая работает в… Казахстане, (участвует в - ред.) следственных действиях в самом Азербайджане. И там, и там наши специалисты оказывают полное взаимодействие. Мы заинтересованы в абсолютно объективном беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы", - сказал Песков журналистам.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250106/samolet-1992658498.html

актау

россия

казахстан

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актау, россия, казахстан, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный