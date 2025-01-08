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СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 08.01.2025
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02:28 08.01.2025 (обновлено: 02:55 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/ubiystvo-1992779109.html
СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга
СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 08.01.2025
СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга
В американском городе Чикаго в ночь на 7 января убили уроженца Киргизии, сообщает издание Kaktus.media, по данным "РГ", у мужчины осталась семья в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T02:28:00+03:00
2025-01-08T02:55:00+03:00
киргизия
санкт-петербург
сша
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В американском городе Чикаго в ночь на 7 января убили уроженца Киргизии, сообщает издание Kaktus.media, по данным "РГ", у мужчины осталась семья в Санкт-Петербурге."Знакомые убитого сообщили &lt;…&gt;, что неизвестные выстрелили в Ж. К., 1992 года рождения, и угнали его машину", — говорится в сообщении.В МИД Киргизии изданию "Новости Кыргызстана" подтвердили информацию об убийстве и сообщили, что правоохранительные органы США ведут расследование.По данным "РГ", у погибшего в Санкт-Петербурге осталась жена и трое детей, которым теперь требуется финансовая и психологическая помощь.Сообщается, что супруга организовала сбор средств для возвращения тела мужа из США и организации похорон.
https://ria.ru/20241122/mechet-1985258184.html
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киргизия
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киргизия, санкт-петербург, сша
Киргизия, Санкт-Петербург, США
СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга

В США застрелили многодетного отца из Петербурга и угнали машину

© AP Photo / Nam Y. HuhПолицейская машина в Чикаго
Полицейская машина в Чикаго - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
Полицейская машина в Чикаго. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В американском городе Чикаго в ночь на 7 января убили уроженца Киргизии, сообщает издание Kaktus.media, по данным "РГ", у мужчины осталась семья в Санкт-Петербурге.
"Знакомые убитого сообщили <…>, что неизвестные выстрелили в Ж. К., 1992 года рождения, и угнали его машину", — говорится в сообщении.
Афганистан - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Афганистане убили 12 прихожан мечети
22 ноября 2024, 18:27
В МИД Киргизии изданию "Новости Кыргызстана" подтвердили информацию об убийстве и сообщили, что правоохранительные органы США ведут расследование.
По данным "РГ", у погибшего в Санкт-Петербурге осталась жена и трое детей, которым теперь требуется финансовая и психологическая помощь.
Сообщается, что супруга организовала сбор средств для возвращения тела мужа из США и организации похорон.
Женщина, подозреваемая в убийстве и покушении на убийство малолетних детей, в суде. 27 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Таганроге арестовали женщину, убившую своего ребенка
27 ноября 2024, 11:35
 
КиргизияСанкт-ПетербургСША
 
 
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