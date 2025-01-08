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СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга
СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга - РИА Новости, 08.01.2025
СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга
В американском городе Чикаго в ночь на 7 января убили уроженца Киргизии, сообщает издание Kaktus.media, по данным "РГ", у мужчины осталась семья в... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T02:28:00+03:00
2025-01-08T02:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. В американском городе Чикаго в ночь на 7 января убили уроженца Киргизии, сообщает издание Kaktus.media, по данным "РГ", у мужчины осталась семья в Санкт-Петербурге."Знакомые убитого сообщили <…>, что неизвестные выстрелили в Ж. К., 1992 года рождения, и угнали его машину", — говорится в сообщении.В МИД Киргизии изданию "Новости Кыргызстана" подтвердили информацию об убийстве и сообщили, что правоохранительные органы США ведут расследование.По данным "РГ", у погибшего в Санкт-Петербурге осталась жена и трое детей, которым теперь требуется финансовая и психологическая помощь.Сообщается, что супруга организовала сбор средств для возвращения тела мужа из США и организации похорон.
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киргизия, санкт-петербург, сша
Киргизия, Санкт-Петербург, США
СМИ: в США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга
В США застрелили многодетного отца из Петербурга и угнали машину