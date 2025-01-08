https://ria.ru/20250108/turtsija-1992797283.html

Турция и Сирия могут провести крупномасштабную военную операцию, пишут СМИ

Турция и Сирия могут провести крупномасштабную военную операцию, пишут СМИ - РИА Новости, 08.01.2025

Турция и Сирия могут провести крупномасштабную военную операцию, пишут СМИ

ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), если Запад выдвинет "новые требования",... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T10:42:00+03:00

2025-01-08T10:42:00+03:00

2025-01-08T12:06:00+03:00

в мире

сирия

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башар асад

хакан фидан

реджеп тайип эрдоган

сирийские демократические силы

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АНКАРА, 8 янв - РИА Новости. ВС Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), если Запад выдвинет "новые требования", пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во вторник, что Анкара выступила с ультиматумом курдским боевикам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии, в случае игнорирования призывов военная операция может стать актуальной. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил. Если PПK-YPG не сложит оружие, если она продолжит настаивать на другой администрации в Сирии и если западные страны выдвинут требования в этом направлении, то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна", - пишет издание. Издание при этом не уточнило, о каких требованиях Запада может идти речь. По словам газеты, Анкара прилагала усилия в Сирии не для того, чтобы "РПК-YPG продолжала свое существование". "Сейчас Анкара реализует план А, но на столе лежит и план В", - отмечает издание В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. Вооруженный конфликт с ныне запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250108/voyna-1992776268.html

https://ria.ru/20250107/erdogan-1992763342.html

https://ria.ru/20250107/turtsiya-1992711065.html

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Варвара Скокшина

в мире, сирия, турция, анкара (провинция), башар асад, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024