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США скорректировали режим контроля экспорта ракетных технологий - РИА Новости, 08.01.2025
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05:03 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ssha-1992782613.html
США скорректировали режим контроля экспорта ракетных технологий
США скорректировали режим контроля экспорта ракетных технологий - РИА Новости, 08.01.2025
США скорректировали режим контроля экспорта ракетных технологий
США скорректировали свой режим контроля экспорта за ракетными технологиями с целью расширения доступа для своих союзников, заявил Белый дом. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T05:03:00+03:00
2025-01-08T05:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США скорректировали свой режим контроля экспорта за ракетными технологиями с целью расширения доступа для своих союзников, заявил Белый дом. "Эти изменения в политике помогут Соединенным Штатам продвигать общие оборонные цели с близкими союзниками, включая реализацию AUKUS, сохраняя при этом сильную лидирующую роль в политике нераспространения и экспортного контроля", - говорится в пояснительной записке на сайте Белого дома. Изменения были внесены 3 января, когда президент США Джо Байден опубликовал меморандум по национальной безопасности, направленный на модернизацию политики экспорта ракетных технологий, с целью расширения доступа для таких партнеров США, как Великобритания и Австралия, входящих в блок AUKUS, отметила администрация США. Теперь власти США должны проявить большую гибкость при рассмотрении каждого конкретного случая экспорта таких технологий, и содействовать передаче "определенных военных ракет 1-й категории, беспилотных летательных аппаратов и систем космических ракет-носителей определенным партнерам с сильными системами экспортного контроля", следует из изменений. Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) это неформальное объединение 35 государств, в том числе США и России, с целью ракетного нераспространения.
https://ria.ru/20250103/ssha-1992359557.html
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в мире, сша, великобритания, австралия, джо байден, aukus
В мире, США, Великобритания, Австралия, Джо Байден, AUKUS
США скорректировали режим контроля экспорта ракетных технологий

Белый дом: США скорректировали режим контроля за экспортом ракетных технологий

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США скорректировали свой режим контроля экспорта за ракетными технологиями с целью расширения доступа для своих союзников, заявил Белый дом.
"Эти изменения в политике помогут Соединенным Штатам продвигать общие оборонные цели с близкими союзниками, включая реализацию AUKUS, сохраняя при этом сильную лидирующую роль в политике нераспространения и экспортного контроля", - говорится в пояснительной записке на сайте Белого дома.
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Изменения были внесены 3 января, когда президент США Джо Байден опубликовал меморандум по национальной безопасности, направленный на модернизацию политики экспорта ракетных технологий, с целью расширения доступа для таких партнеров США, как Великобритания и Австралия, входящих в блок AUKUS, отметила администрация США.
Теперь власти США должны проявить большую гибкость при рассмотрении каждого конкретного случая экспорта таких технологий, и содействовать передаче "определенных военных ракет 1-й категории, беспилотных летательных аппаратов и систем космических ракет-носителей определенным партнерам с сильными системами экспортного контроля", следует из изменений.
Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) это неформальное объединение 35 государств, в том числе США и России, с целью ракетного нераспространения.
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