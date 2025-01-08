https://ria.ru/20250108/ssha-1992782613.html

США скорректировали режим контроля экспорта ракетных технологий

США скорректировали режим контроля экспорта ракетных технологий - РИА Новости, 08.01.2025

США скорректировали режим контроля экспорта ракетных технологий

США скорректировали свой режим контроля экспорта за ракетными технологиями с целью расширения доступа для своих союзников, заявил Белый дом. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T05:03:00+03:00

2025-01-08T05:03:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США скорректировали свой режим контроля экспорта за ракетными технологиями с целью расширения доступа для своих союзников, заявил Белый дом. "Эти изменения в политике помогут Соединенным Штатам продвигать общие оборонные цели с близкими союзниками, включая реализацию AUKUS, сохраняя при этом сильную лидирующую роль в политике нераспространения и экспортного контроля", - говорится в пояснительной записке на сайте Белого дома. Изменения были внесены 3 января, когда президент США Джо Байден опубликовал меморандум по национальной безопасности, направленный на модернизацию политики экспорта ракетных технологий, с целью расширения доступа для таких партнеров США, как Великобритания и Австралия, входящих в блок AUKUS, отметила администрация США. Теперь власти США должны проявить большую гибкость при рассмотрении каждого конкретного случая экспорта таких технологий, и содействовать передаче "определенных военных ракет 1-й категории, беспилотных летательных аппаратов и систем космических ракет-носителей определенным партнерам с сильными системами экспортного контроля", следует из изменений. Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) это неформальное объединение 35 государств, в том числе США и России, с целью ракетного нераспространения.

https://ria.ru/20250103/ssha-1992359557.html

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в мире, сша, великобритания, австралия, джо байден, aukus