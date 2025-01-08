США скорректировали режим контроля экспорта ракетных технологий
Белый дом: США скорректировали режим контроля за экспортом ракетных технологий
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США скорректировали свой режим контроля экспорта за ракетными технологиями с целью расширения доступа для своих союзников, заявил Белый дом.
"Эти изменения в политике помогут Соединенным Штатам продвигать общие оборонные цели с близкими союзниками, включая реализацию AUKUS, сохраняя при этом сильную лидирующую роль в политике нераспространения и экспортного контроля", - говорится в пояснительной записке на сайте Белого дома.
США одобрили продажу Японии ракет на 3,64 миллиарда долларов
3 января, 01:47
Изменения были внесены 3 января, когда президент США Джо Байден опубликовал меморандум по национальной безопасности, направленный на модернизацию политики экспорта ракетных технологий, с целью расширения доступа для таких партнеров США, как Великобритания и Австралия, входящих в блок AUKUS, отметила администрация США.
Теперь власти США должны проявить большую гибкость при рассмотрении каждого конкретного случая экспорта таких технологий, и содействовать передаче "определенных военных ракет 1-й категории, беспилотных летательных аппаратов и систем космических ракет-носителей определенным партнерам с сильными системами экспортного контроля", следует из изменений.
Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) это неформальное объединение 35 государств, в том числе США и России, с целью ракетного нераспространения.