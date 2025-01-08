Новый президент Швейцарии предложила Украине посредничество в переговорах
Келлер-Саттер: Берн готов выступить посредником в мирном процессе на Украине
© AP Photo / Markus SchreiberКарин Келлер-Саттер
© AP Photo / Markus Schreiber
Карин Келлер-Саттер. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 8 янв - РИА Новости. Новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Берн готов выступить посредником в мирном процессе, сообщила она в соцсети X.
Карин Келлер-Саттер с 1 января вступила на год в должность президента Швейцарии.
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"Во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Зеленским я заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности, в рамках наших многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению, а также в нашей готовности внести свой вклад в мирный процесс посредством добрых услуг Швейцарии", — написала она.
Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых — из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
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Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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