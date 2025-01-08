https://ria.ru/20250108/rzhev-1991541087.html

Ржевская битва

Ржевская битва - РИА Новости, 08.01.2025

Ржевская битва

Ржевская битва - кровопролитные сражения войск Западного и Калининского фронтов против группы армий "Центр", происходившие на Ржевско‑Сычевском направлении с 8... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T07:00:00+03:00

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2025-01-08T07:00:00+03:00

инфографика

россия

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

ржев

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Ржевская битва - кровопролитные сражения войск Западного и Калининского фронтов против группы армий "Центр", происходившие на Ржевско‑Сычевском направлении с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года в ходе Великой Отечественной войны. Ржевская битва складывалась из четырех самостоятельных наступательных операций. Соотношение сил и ключевые события этого сражения — в инфографике Ria.ru.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), ржев, инфографика