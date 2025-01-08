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Ржевская битва - РИА Новости, 08.01.2025
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07:00 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/rzhev-1991541087.html
Ржевская битва
Ржевская битва - РИА Новости, 08.01.2025
Ржевская битва
Ржевская битва - кровопролитные сражения войск Западного и Калининского фронтов против группы армий "Центр", происходившие на Ржевско‑Сычевском направлении с 8... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T07:00:00+03:00
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инфографика
россия
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
ржев
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Ржевская битва - кровопролитные сражения войск Западного и Калининского фронтов против группы армий "Центр", происходившие на Ржевско‑Сычевском направлении с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года в ходе Великой Отечественной войны. Ржевская битва складывалась из четырех самостоятельных наступательных операций. Соотношение сил и ключевые события этого сражения — в инфографике Ria.ru.
россия
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россия, ссср, великая отечественная война (1941-1945), ржев, инфографика
Инфографика, Россия, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Ржев
Инфографика

Ржевская битва

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Ржевская битва - кровопролитные сражения войск Западного и Калининского фронтов против группы армий "Центр", происходившие на Ржевско‑Сычевском направлении с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года в ходе Великой Отечественной войны. Ржевская битва складывалась из четырех самостоятельных наступательных операций. Соотношение сил и ключевые события этого сражения — в инфографике Ria.ru.
 
ИнфографикаРоссияСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Ржев
 
 
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