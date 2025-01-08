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Европарламент давно оторвался от реальности, заявил Пушков - РИА Новости, 08.01.2025
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20:21 08.01.2025
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Европарламент давно оторвался от реальности, заявил Пушков
Европарламент давно оторвался от реальности, заявил Пушков - РИА Новости, 08.01.2025
Европарламент давно оторвался от реальности, заявил Пушков
Европарламент давно оторвался от реальности, большинству членов ЕП кажется, что они управляют миром, но они все более превращаются в рудимент эпохи, заявил... РИА Новости, 08.01.2025
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2025-01-08T20:21:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Европарламент давно оторвался от реальности, большинству членов ЕП кажется, что они управляют миром, но они все более превращаются в рудимент эпохи, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. Ранее политический совет правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявил, что Европейский парламент в очередной резолюции, направленной против Тбилиси, может потребовать, чтобы Грузия начала войну с Россией. "Европарламент давно оторвался от реальности, как и в свое время ПАСЕ. Большинству, которое составляют там либералы от партий с разными названиями, но представляющими одну силу - "коллективного Сороса", отчего-то кажется, что они управляют миром. И они никак не возьмут в толк, что они все более превращаются в рудимент эпохи, когда ЕС был на коне. Однако конь под Евросоюзом сдох, и ЕС, подрываемый либеральной политикой, давно уже не тот, что прежде", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, в Грузии смеются над безумными резолюциями и "правильно делают".
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в мире, грузия, тбилиси, россия, алексей пушков, европарламент, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Грузия, Тбилиси, Россия, Алексей Пушков, Европарламент, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Европарламент давно оторвался от реальности, заявил Пушков

Пушков заявил, что большинству членов ЕП кажется, что они управляют миром

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков . Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Европарламент давно оторвался от реальности, большинству членов ЕП кажется, что они управляют миром, но они все более превращаются в рудимент эпохи, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Ранее политический совет правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" заявил, что Европейский парламент в очередной резолюции, направленной против Тбилиси, может потребовать, чтобы Грузия начала войну с Россией.
«
"Европарламент давно оторвался от реальности, как и в свое время ПАСЕ. Большинству, которое составляют там либералы от партий с разными названиями, но представляющими одну силу - "коллективного Сороса", отчего-то кажется, что они управляют миром. И они никак не возьмут в толк, что они все более превращаются в рудимент эпохи, когда ЕС был на коне. Однако конь под Евросоюзом сдох, и ЕС, подрываемый либеральной политикой, давно уже не тот, что прежде", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, в Грузии смеются над безумными резолюциями и "правильно делают".
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В миреГрузияТбилисиРоссияАлексей ПушковЕвропарламентЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
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