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Пушков заявил о росте антилиберальных настроений в западных странах - РИА Новости, 08.01.2025
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16:48 08.01.2025 (обновлено: 16:49 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/pushkov-1992828957.html
Пушков заявил о росте антилиберальных настроений в западных странах
Пушков заявил о росте антилиберальных настроений в западных странах - РИА Новости, 08.01.2025
Пушков заявил о росте антилиберальных настроений в западных странах
В странах Запада нарастает антилиберальная волна, если либеральной фронт в Западной Европе рухнет, то ее внешняя политика также изменится, заявил глава комиссии РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T16:48:00+03:00
2025-01-08T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В странах Запада нарастает антилиберальная волна, если либеральной фронт в Западной Европе рухнет, то ее внешняя политика также изменится, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков. "...Если рухнет единый либеральный фронт в Западной Европе, то и внешняя политика Европы с неизбежностью начнет меняться, ставя под большой вопрос нынешнюю линию руководства ЕС на всемерную поддержку Украины" , - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что "политика "разнообразия" и мультикультурализма рушится по всей Европе - от Испании до Норвегии". По его словам, антилиберальная волна в странах Запада также возрастает. "В Норвегии каждый второй сомалиец в возрасте от 15 до 24 лет обвинен в том или ином насильственном преступлении. В Германии на 190 тысяч уголовных дел, открытых в 2024 году, 110 тысяч приходится на мигрантов, при том, что их доля в населении ФРГ составляет 14,6%. И еще многие преступления скрываются полицией по указанию властей, чтобы не выросла еще больше популярность правых партий, выступающих за реимиграцию и высылку всех нелегалов", - констатировал Пушков.
https://ria.ru/20250108/zamysel-1992783208.html
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в мире, европа, германия, алексей пушков, совет федерации рф, евросоюз, россия, западная европа
В мире, Европа, Германия, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, Евросоюз, Россия, Западная Европа
Пушков заявил о росте антилиберальных настроений в западных странах

Пушков: политика разнообразия и мультикультурализма рушится по всей Европе

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. В странах Запада нарастает антилиберальная волна, если либеральной фронт в Западной Европе рухнет, то ее внешняя политика также изменится, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"...Если рухнет единый либеральный фронт в Западной Европе, то и внешняя политика Европы с неизбежностью начнет меняться, ставя под большой вопрос нынешнюю линию руководства ЕС на всемерную поддержку Украины" , - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме — 2019 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Пушков объяснил замысел Трампа и Маска
05:35
Сенатор отметил, что "политика "разнообразия" и мультикультурализма рушится по всей Европе - от Испании до Норвегии".
По его словам, антилиберальная волна в странах Запада также возрастает. "В Норвегии каждый второй сомалиец в возрасте от 15 до 24 лет обвинен в том или ином насильственном преступлении. В Германии на 190 тысяч уголовных дел, открытых в 2024 году, 110 тысяч приходится на мигрантов, при том, что их доля в населении ФРГ составляет 14,6%. И еще многие преступления скрываются полицией по указанию властей, чтобы не выросла еще больше популярность правых партий, выступающих за реимиграцию и высылку всех нелегалов", - констатировал Пушков.
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Пушков прокомментировал заявления европейских либералов
5 января, 11:35
 
В миреЕвропаГерманияАлексей ПушковСовет Федерации РФЕвросоюзРоссияЗападная Европа
 
 
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