https://ria.ru/20250108/pushki-1992814882.html

Пушков назвал Канаду филиалом США

Пушков назвал Канаду филиалом США - РИА Новости, 08.01.2025

Пушков назвал Канаду филиалом США

Избранный президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск считают возможным смеяться над Канадой, поскольку она уже фактически является... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T14:52:00+03:00

2025-01-08T14:52:00+03:00

2025-01-08T14:52:00+03:00

в мире

канада

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дональд трамп

джастин трюдо

илон маск

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск считают возможным смеяться над Канадой, поскольку она уже фактически является "филиалом" Соединенных Штатов, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Трамп и Маск продолжают активно троллить (премьера Канады Джастина - ред.) Трюдо и канадское руководство. Смысл в том, что Канада действительно не столько суверенное государство, сколько филиал США. Американцы ее и в "большую семерку" протащили с заднего входа. Ну, а раз филиал, то с чего с ней церемониться", - написал Пушков. Ранее в среду Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом. В свою очередь, Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девочкой" и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост. Трамп ранее описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом избранный президент высказывал сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью США. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.

https://ria.ru/20250108/kanada-1992806173.html

https://ria.ru/20250108/tramp-1992810189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо, илон маск, совет федерации рф