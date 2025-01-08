Пушков назвал Канаду филиалом США
Пушков: Трамп и Маск считают Канаду филиалом США, поэтому смеются над ней
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск считают возможным смеяться над Канадой, поскольку она уже фактически является "филиалом" Соединенных Штатов, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Трамп и Маск продолжают активно троллить (премьера Канады Джастина - ред.) Трюдо и канадское руководство. Смысл в том, что Канада действительно не столько суверенное государство, сколько филиал США. Американцы ее и в "большую семерку" протащили с заднего входа. Ну, а раз филиал, то с чего с ней церемониться", - написал Пушков.
Ранее в среду Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом. В свою очередь, Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девочкой" и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
Трамп ранее описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом избранный президент высказывал сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью США. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.