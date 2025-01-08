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Пушков назвал Канаду филиалом США - РИА Новости, 08.01.2025
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14:52 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/pushki-1992814882.html
Пушков назвал Канаду филиалом США
Пушков назвал Канаду филиалом США - РИА Новости, 08.01.2025
Пушков назвал Канаду филиалом США
Избранный президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск считают возможным смеяться над Канадой, поскольку она уже фактически является... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T14:52:00+03:00
2025-01-08T14:52:00+03:00
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск считают возможным смеяться над Канадой, поскольку она уже фактически является "филиалом" Соединенных Штатов, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Трамп и Маск продолжают активно троллить (премьера Канады Джастина - ред.) Трюдо и канадское руководство. Смысл в том, что Канада действительно не столько суверенное государство, сколько филиал США. Американцы ее и в "большую семерку" протащили с заднего входа. Ну, а раз филиал, то с чего с ней церемониться", - написал Пушков. Ранее в среду Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом. В свою очередь, Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девочкой" и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост. Трамп ранее описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом избранный президент высказывал сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью США. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
https://ria.ru/20250108/kanada-1992806173.html
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в мире, канада, сша, дональд трамп, джастин трюдо, илон маск, совет федерации рф
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Илон Маск, Совет Федерации РФ
Пушков назвал Канаду филиалом США

Пушков: Трамп и Маск считают Канаду филиалом США, поэтому смеются над ней

Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной Канадой. Скриншот из соцсети Truth Social
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск считают возможным смеяться над Канадой, поскольку она уже фактически является "филиалом" Соединенных Штатов, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Трамп и Маск продолжают активно троллить (премьера Канады Джастина - ред.) Трюдо и канадское руководство. Смысл в том, что Канада действительно не столько суверенное государство, сколько филиал США. Американцы ее и в "большую семерку" протащили с заднего входа. Ну, а раз филиал, то с чего с ней церемониться", - написал Пушков.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Ведущий Fox News сделал дерзкое заявление о Канаде
13:21
Ранее в среду Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social карту США с присоединенной Канадой на фоне своих скандальных предложений сделать соседнюю страну 51-м штатом. В свою очередь, Маск назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "девочкой" и заявил, что его слова о невозможности вхождения Канады в состав США больше не имеют веса, так как он покидает свой пост.
Трамп ранее описывал преимущества включения Канады в США в качестве нового штата, таким образом избранный президент высказывал сомнения в целесообразности финансовой помощи северному соседу. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что "черта с два" его страна станет частью США. При этом Канада пребывает в политическом кризисе, в результате которого Трюдо в понедельник объявил о намерении уйти в отставку на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
"Мощный сигнал". СМИ раскрыли, зачем Трампу контроль над Гренландией
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В миреКанадаСШАДональд ТрампДжастин ТрюдоИлон МаскСовет Федерации РФ
 
 
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