https://ria.ru/20250108/premer-1992856001.html

Премьер Испании обеспокоен ростом ультраправых движений в Европе

Премьер Испании обеспокоен ростом ультраправых движений в Европе - РИА Новости, 08.01.2025

Премьер Испании обеспокоен ростом ультраправых движений в Европе

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил обеспокоенность ростом ультраправых движений в Европе и назвал фашизм третьей политической силой на континенте. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T21:54:00+03:00

2025-01-08T21:54:00+03:00

2025-01-08T21:54:00+03:00

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МАДРИД, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил обеспокоенность ростом ультраправых движений в Европе и назвал фашизм третьей политической силой на континенте. "Фашизм, который, как мы думали, остался позади, теперь является третьей политической силой в Европе", - заявил он на мероприятии в мадридском музее "Рейна София", посвященном 50-летию смерти диктатора Франсиско Франко. Премьер подчеркнул, что Испания прошла долгий путь от диктатуры к демократии, и что нынешняя ситуация требует усиленной защиты свобод. "Если история чему-то и учит нас, так это тому, что свободу можно потерять", - добавил он. Программа мероприятий "Испания: 50 лет свободы" направлена на укрепление демократических ценностей и будет включать более ста событий, таких как выставки, театральные постановки, исторические экскурсии. Особое внимание будет уделяться молодежи, чтобы подчеркнуть важность защиты прав и свобод. Координатор программы Кармина Густран, выступая в музее "Рейна София", отметила, что эта инициатива открыта для всех граждан независимо от их политических взглядов. Испанское правительство также планирует создать новые памятные места в рамках закона о демократической памяти и провести ряд мероприятий за границей при поддержке Института Сервантеса и Агентства международного сотрудничества.

https://ria.ru/20241223/polsha-1990829294.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, европа, педро санчес, франсиско франко