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Премьер Испании обеспокоен ростом ультраправых движений в Европе - РИА Новости, 08.01.2025
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21:54 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/premer-1992856001.html
Премьер Испании обеспокоен ростом ультраправых движений в Европе
Премьер Испании обеспокоен ростом ультраправых движений в Европе - РИА Новости, 08.01.2025
Премьер Испании обеспокоен ростом ультраправых движений в Европе
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил обеспокоенность ростом ультраправых движений в Европе и назвал фашизм третьей политической силой на континенте. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T21:54:00+03:00
2025-01-08T21:54:00+03:00
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МАДРИД, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил обеспокоенность ростом ультраправых движений в Европе и назвал фашизм третьей политической силой на континенте. "Фашизм, который, как мы думали, остался позади, теперь является третьей политической силой в Европе", - заявил он на мероприятии в мадридском музее "Рейна София", посвященном 50-летию смерти диктатора Франсиско Франко. Премьер подчеркнул, что Испания прошла долгий путь от диктатуры к демократии, и что нынешняя ситуация требует усиленной защиты свобод. "Если история чему-то и учит нас, так это тому, что свободу можно потерять", - добавил он. Программа мероприятий "Испания: 50 лет свободы" направлена на укрепление демократических ценностей и будет включать более ста событий, таких как выставки, театральные постановки, исторические экскурсии. Особое внимание будет уделяться молодежи, чтобы подчеркнуть важность защиты прав и свобод. Координатор программы Кармина Густран, выступая в музее "Рейна София", отметила, что эта инициатива открыта для всех граждан независимо от их политических взглядов. Испанское правительство также планирует создать новые памятные места в рамках закона о демократической памяти и провести ряд мероприятий за границей при поддержке Института Сервантеса и Агентства международного сотрудничества.
https://ria.ru/20241223/polsha-1990829294.html
https://ria.ru/20240526/vecherinka-1948449535.html
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в мире, испания, европа, педро санчес, франсиско франко
В мире, Испания, Европа, Педро Санчес, Франсиско Франко
Премьер Испании обеспокоен ростом ультраправых движений в Европе

Премьер Испании Санчес назвал фашизм третьей политической силой в Европе

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
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МАДРИД, 8 янв – РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил обеспокоенность ростом ультраправых движений в Европе и назвал фашизм третьей политической силой на континенте.
«
"Фашизм, который, как мы думали, остался позади, теперь является третьей политической силой в Европе", - заявил он на мероприятии в мадридском музее "Рейна София", посвященном 50-летию смерти диктатора Франсиско Франко.
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Премьер подчеркнул, что Испания прошла долгий путь от диктатуры к демократии, и что нынешняя ситуация требует усиленной защиты свобод.
«
"Если история чему-то и учит нас, так это тому, что свободу можно потерять", - добавил он.
Программа мероприятий "Испания: 50 лет свободы" направлена на укрепление демократических ценностей и будет включать более ста событий, таких как выставки, театральные постановки, исторические экскурсии. Особое внимание будет уделяться молодежи, чтобы подчеркнуть важность защиты прав и свобод.
Координатор программы Кармина Густран, выступая в музее "Рейна София", отметила, что эта инициатива открыта для всех граждан независимо от их политических взглядов.
Испанское правительство также планирует создать новые памятные места в рамках закона о демократической памяти и провести ряд мероприятий за границей при поддержке Института Сервантеса и Агентства международного сотрудничества.
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