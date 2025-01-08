https://ria.ru/20250108/polsha-1992820233.html

В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши

В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши - РИА Новости, 08.01.2025

В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши

Консульство Польши закрыли в Санкт-Петербурге, сообщает МИД республики. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T15:24:00+03:00

2025-01-08T15:24:00+03:00

2025-01-08T15:26:00+03:00

в мире

россия

польша

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987574081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a45da852de0310e83a10f73ce94e6f4e.jpg

ВАРШАВА, 8 янв – РИА Новости. Консульство Польши закрыли в Санкт-Петербурге, сообщает МИД республики. "Сегодня, 8 января при участии посла Польши в России Кшиштофа Краевского состоялась церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. МИД Польши напомнил, что генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге было закрыто после отзыва согласия России на деятельность данного учреждения, что стало ответом на закрытие генерального консульства России в Познани. При этом посол Краевский выразил надежду, что польское консульское учреждение вернется в Санкт-Петербург в "лучшие времена". Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также МИД РФ сообщил, что из "принципа взаимности" объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям.

https://ria.ru/20241205/polsha-1987547856.html

россия

польша

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, польша, санкт-петербург