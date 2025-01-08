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В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши - РИА Новости, 08.01.2025
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15:24 08.01.2025 (обновлено: 15:26 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/polsha-1992820233.html
В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши
В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши - РИА Новости, 08.01.2025
В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши
Консульство Польши закрыли в Санкт-Петербурге, сообщает МИД республики. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T15:24:00+03:00
2025-01-08T15:26:00+03:00
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ВАРШАВА, 8 янв – РИА Новости. Консульство Польши закрыли в Санкт-Петербурге, сообщает МИД республики. "Сегодня, 8 января при участии посла Польши в России Кшиштофа Краевского состоялась церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. МИД Польши напомнил, что генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге было закрыто после отзыва согласия России на деятельность данного учреждения, что стало ответом на закрытие генерального консульства России в Познани. При этом посол Краевский выразил надежду, что польское консульское учреждение вернется в Санкт-Петербург в "лучшие времена". Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также МИД РФ сообщил, что из "принципа взаимности" объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям.
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в мире, россия, польша, санкт-петербург
В мире, Россия, Польша, Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге закрыли консульство Польши

МИД Польши сообщил о закрытии консульства в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЗдание генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге
Здание генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Здание генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 янв – РИА Новости. Консульство Польши закрыли в Санкт-Петербурге, сообщает МИД республики.
"Сегодня, 8 января при участии посла Польши в России Кшиштофа Краевского состоялась церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
МИД Польши напомнил, что генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге было закрыто после отзыва согласия России на деятельность данного учреждения, что стало ответом на закрытие генерального консульства России в Познани.
При этом посол Краевский выразил надежду, что польское консульское учреждение вернется в Санкт-Петербург в "лучшие времена".
Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также МИД РФ сообщил, что из "принципа взаимности" объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям.
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