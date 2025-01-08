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США на Украине исходят из того, что Россия не сдастся, заявил Пентагон - РИА Новости, 08.01.2025
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22:34 08.01.2025 (обновлено: 22:39 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/pentagon-1992859094.html
США на Украине исходят из того, что Россия не сдастся, заявил Пентагон
США на Украине исходят из того, что Россия не сдастся, заявил Пентагон - РИА Новости, 08.01.2025
США на Украине исходят из того, что Россия не сдастся, заявил Пентагон
США исходят из того, что президент России Владимир Путин не собирается сдаваться в украинском конфликте, заявил высокопоставленный представитель американского... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T22:34:00+03:00
2025-01-08T22:39:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США исходят из того, что президент России Владимир Путин не собирается сдаваться в украинском конфликте, заявил высокопоставленный представитель американского министерства обороны. "По нашим расчетам, Путин не из тех, кто сдается в том, в чем ему не нужно сдаваться", - сказал он журналистам на брифинге. Представитель Пентагона добавил, что в этой связи Вашингтон сфокусирован на предоставлении Киеву необходимых средств ведения боевых действий, в том числе работая над заключением новых контрактов о поставке вооружений в 2025 и 2026 годах. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250108/ssha-1992855564.html
https://ria.ru/20250108/pomosch-1992847211.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
США на Украине исходят из того, что Россия не сдастся, заявил Пентагон

Пентагон рассказал о планах США поставлять вооружения Киеву в 2025 и 2026 годах

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 янв - РИА Новости. США исходят из того, что президент России Владимир Путин не собирается сдаваться в украинском конфликте, заявил высокопоставленный представитель американского министерства обороны.
«
"По нашим расчетам, Путин не из тех, кто сдается в том, в чем ему не нужно сдаваться", - сказал он журналистам на брифинге.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Украине
Вчера, 21:47
Представитель Пентагона добавил, что в этой связи Вашингтон сфокусирован на предоставлении Киеву необходимых средств ведения боевых действий, в том числе работая над заключением новых контрактов о поставке вооружений в 2025 и 2026 годах.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Транспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В Пентагоне назвали общую сумму военной помощи Украине с начала СВО
Вчера, 20:09
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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