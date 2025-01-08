https://ria.ru/20250108/gosduma-1992777559.html

В ГД рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь

В ГД рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь - РИА Новости, 08.01.2025

В ГД рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь

Новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада, работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме, но могут... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T01:17:00+03:00

2025-01-08T01:17:00+03:00

2025-01-08T06:12:00+03:00

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада, работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме, но могут снизить размер выплат для тех, кто получает зарплату, зависящую от фактически отработанного времени, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "Для сотрудников, которым установлен фиксированный оклад, длительные выходные не оказывают влияния на размер заработной платы. Это четко прописано в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, которая гласит, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не уменьшает размер оклада. Работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме, вне зависимости от того, сколько рабочих дней пришлось на конкретный месяц. Для таких работников январь остается месяцем с обычным доходом, несмотря на многочисленные выходные", — сказал Гаврилов.По его словам, иначе обстоят дела для тех, кто получает зарплату, зависящую от фактически отработанного времени или выполненного объема работ. Депутат отметил, что в таких случаях, если сотрудник в январе работает меньше обычного, его заработок может снизиться."Например, у работников с почасовой оплатой итоговая сумма будет зависеть от количества рабочих часов, а у тех, кто работает по сдельной системе, — от выполненного объема задач. Если в праздничные дни работодатель не привлекал сотрудника к работе, то зарплата за этот период не начисляется, если иное не предусмотрено трудовым договором или локальными нормативными актами организации. Однако Трудовой кодекс предписывает, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в повышенном размере — не менее чем в двойном", — отметил парламентарий. Он также подчеркнул, что аванс, выплачиваемый в середине месяца, может оказаться ниже привычного. По его словам, это связано с тем, что расчет аванса обычно производится исходя из первых рабочих дней месяца, а в январе их традиционно мало. "Так многие сотрудники могут заметить, что первая часть заработной платы выглядит скромно. Однако это не повод для беспокойства: вторая половина зарплаты, выплачиваемая после окончания месяца, компенсирует разницу, и итоговая сумма за январь будет соответствовать установленному окладу или заработанному по часам", — рассказал Гаврилов.Также депутат призвал уделить дополнительное внимание случаям, когда работник трудится в праздничные дни. Он подчеркнул, что в таких ситуациях работнику полагается повышенная оплата, размер которой должен быть установлен локальными нормативными актами или коллективным договором, но в любом случае она не может быть ниже, чем предусмотрено законодательством."Если работодатель предлагает сотруднику отгулы вместо денежной компенсации, это должно быть согласовано с самим работником", — добавил депутат.Гаврилов подчеркнул, что опасения о том, что январская зарплата окажется урезанной из-за длительных праздников, не обоснованы для работников с фиксированным окладом. "Для остальных категорий сотрудников доход может зависеть от особенностей их трудового договора и фактически выполненной работы. В любом случае работодатели обязаны действовать в строгом соответствии с законодательством, чтобы права работников не были нарушены", — заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250105/gosduma-1992540961.html

https://ria.ru/20241231/zarplata-1992118233.html

https://ria.ru/20250101/zarplaty-1992198393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей гаврилов, госдума рф, кпрф