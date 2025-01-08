Рейтинг@Mail.ru
В ГД рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь - РИА Новости, 08.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 08.01.2025 (обновлено: 06:12 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/gosduma-1992777559.html
В ГД рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь
В ГД рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь - РИА Новости, 08.01.2025
В ГД рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь
Новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада, работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме, но могут... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T01:17:00+03:00
2025-01-08T06:12:00+03:00
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада, работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме, но могут снизить размер выплат для тех, кто получает зарплату, зависящую от фактически отработанного времени, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). &quot;Для сотрудников, которым установлен фиксированный оклад, длительные выходные не оказывают влияния на размер заработной платы. Это четко прописано в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, которая гласит, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не уменьшает размер оклада. Работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме, вне зависимости от того, сколько рабочих дней пришлось на конкретный месяц. Для таких работников январь остается месяцем с обычным доходом, несмотря на многочисленные выходные&quot;, — сказал Гаврилов.По его словам, иначе обстоят дела для тех, кто получает зарплату, зависящую от фактически отработанного времени или выполненного объема работ. Депутат отметил, что в таких случаях, если сотрудник в январе работает меньше обычного, его заработок может снизиться."Например, у работников с почасовой оплатой итоговая сумма будет зависеть от количества рабочих часов, а у тех, кто работает по сдельной системе, — от выполненного объема задач. Если в праздничные дни работодатель не привлекал сотрудника к работе, то зарплата за этот период не начисляется, если иное не предусмотрено трудовым договором или локальными нормативными актами организации. Однако Трудовой кодекс предписывает, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в повышенном размере — не менее чем в двойном", — отметил парламентарий. Он также подчеркнул, что аванс, выплачиваемый в середине месяца, может оказаться ниже привычного. По его словам, это связано с тем, что расчет аванса обычно производится исходя из первых рабочих дней месяца, а в январе их традиционно мало. "Так многие сотрудники могут заметить, что первая часть заработной платы выглядит скромно. Однако это не повод для беспокойства: вторая половина зарплаты, выплачиваемая после окончания месяца, компенсирует разницу, и итоговая сумма за январь будет соответствовать установленному окладу или заработанному по часам", — рассказал Гаврилов.Также депутат призвал уделить дополнительное внимание случаям, когда работник трудится в праздничные дни. Он подчеркнул, что в таких ситуациях работнику полагается повышенная оплата, размер которой должен быть установлен локальными нормативными актами или коллективным договором, но в любом случае она не может быть ниже, чем предусмотрено законодательством."Если работодатель предлагает сотруднику отгулы вместо денежной компенсации, это должно быть согласовано с самим работником", — добавил депутат.Гаврилов подчеркнул, что опасения о том, что январская зарплата окажется урезанной из-за длительных праздников, не обоснованы для работников с фиксированным окладом. "Для остальных категорий сотрудников доход может зависеть от особенностей их трудового договора и фактически выполненной работы. В любом случае работодатели обязаны действовать в строгом соответствии с законодательством, чтобы права работников не были нарушены", — заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250105/gosduma-1992540961.html
https://ria.ru/20241231/zarplata-1992118233.html
https://ria.ru/20250101/zarplaty-1992198393.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В ГД рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь

Депутат Гаврилов: новогодние праздники не повлияют на размер зарплаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Новогодние праздники не повлияют на размер фиксированного оклада, работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме, но могут снизить размер выплат для тех, кто получает зарплату, зависящую от фактически отработанного времени, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
«

"Для сотрудников, которым установлен фиксированный оклад, длительные выходные не оказывают влияния на размер заработной платы. Это четко прописано в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, которая гласит, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней не уменьшает размер оклада. Работодатель обязан выплатить установленную месячную зарплату в полном объеме, вне зависимости от того, сколько рабочих дней пришлось на конкретный месяц. Для таких работников январь остается месяцем с обычным доходом, несмотря на многочисленные выходные", — сказал Гаврилов.

Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.01.2025
Депутат Чаплин рассказал об индексации пенсий работающих пенсионеров
5 января, 02:16
По его словам, иначе обстоят дела для тех, кто получает зарплату, зависящую от фактически отработанного времени или выполненного объема работ. Депутат отметил, что в таких случаях, если сотрудник в январе работает меньше обычного, его заработок может снизиться.
"Например, у работников с почасовой оплатой итоговая сумма будет зависеть от количества рабочих часов, а у тех, кто работает по сдельной системе, — от выполненного объема задач. Если в праздничные дни работодатель не привлекал сотрудника к работе, то зарплата за этот период не начисляется, если иное не предусмотрено трудовым договором или локальными нормативными актами организации. Однако Трудовой кодекс предписывает, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в повышенном размере — не менее чем в двойном", — отметил парламентарий.
Он также подчеркнул, что аванс, выплачиваемый в середине месяца, может оказаться ниже привычного. По его словам, это связано с тем, что расчет аванса обычно производится исходя из первых рабочих дней месяца, а в январе их традиционно мало.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Россиянам объяснили, почему невозможна обязательная выплата 13-й зарплаты
31 декабря 2024, 02:17
"Так многие сотрудники могут заметить, что первая часть заработной платы выглядит скромно. Однако это не повод для беспокойства: вторая половина зарплаты, выплачиваемая после окончания месяца, компенсирует разницу, и итоговая сумма за январь будет соответствовать установленному окладу или заработанному по часам", — рассказал Гаврилов.
Также депутат призвал уделить дополнительное внимание случаям, когда работник трудится в праздничные дни. Он подчеркнул, что в таких ситуациях работнику полагается повышенная оплата, размер которой должен быть установлен локальными нормативными актами или коллективным договором, но в любом случае она не может быть ниже, чем предусмотрено законодательством.
"Если работодатель предлагает сотруднику отгулы вместо денежной компенсации, это должно быть согласовано с самим работником", — добавил депутат.
Гаврилов подчеркнул, что опасения о том, что январская зарплата окажется урезанной из-за длительных праздников, не обоснованы для работников с фиксированным окладом.
"Для остальных категорий сотрудников доход может зависеть от особенностей их трудового договора и фактически выполненной работы. В любом случае работодатели обязаны действовать в строгом соответствии с законодательством, чтобы права работников не были нарушены", — заключил парламентарий.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Зарплаты бюджетников увеличатся на 13,2% в 2025 году
1 января, 00:10
 
Сергей ГавриловГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала