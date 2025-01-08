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Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году - РИА Новости, 08.01.2025
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14:11 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/forum-1992809994.html
Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году
Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году - РИА Новости, 08.01.2025
Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году
Тринадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет с 19 по 21 мая 2025 года в Северной столице. РИА Новости, 08.01.2025
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россия
санкт-петербург
константин чуйченко
антон кобяков
снг
шос
брикс
петербургский международный юридический форум 2018
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Тринадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет с 19 по 21 мая 2025 года в Северной столице. По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, Петербургский международный юридический форум является важной, всеми признанной экспертной площадкой для конструктивного диалога по широкому кругу правовых вопросов. Так, например, в работе XII Петербургского международного юридического форума приняли участие порядка 5 тысяч представителей юридического сообщества из России и 80 иностранных государств. "Одной из ключевых задач форума является развитие и расширение различных форм сотрудничества в сфере юстиции. И мы видим, как с каждым годом форум вызывает неуклонно возрастающий интерес со стороны широкого круга российских и зарубежных участников, прежде всего из азиатских, арабских, африканских и латиноамериканских стран, в том числе из числа представителей объединений СНГ, ШОС и БРИКС", - сказал Чуйченко. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, на ПМЮФ традиционно вырабатываются предложения, способствующие совершенствованию ключевых юридических институтов и укреплению авторитета права. По решению организационного комитета по подготовке к форуму, в 2025 году мероприятие пройдет с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда "Росконгресс".
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россия, санкт-петербург, константин чуйченко, антон кобяков, снг, шос, брикс, петербургский международный юридический форум 2018
Россия, Санкт-Петербург, Константин Чуйченко, Антон Кобяков, СНГ, ШОС, БРИКС, Петербургский международный юридический форум 2018
Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году

Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая 2025 года

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге
Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Тринадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет с 19 по 21 мая 2025 года в Северной столице.
По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, Петербургский международный юридический форум является важной, всеми признанной экспертной площадкой для конструктивного диалога по широкому кругу правовых вопросов. Так, например, в работе XII Петербургского международного юридического форума приняли участие порядка 5 тысяч представителей юридического сообщества из России и 80 иностранных государств.
«
"Одной из ключевых задач форума является развитие и расширение различных форм сотрудничества в сфере юстиции. И мы видим, как с каждым годом форум вызывает неуклонно возрастающий интерес со стороны широкого круга российских и зарубежных участников, прежде всего из азиатских, арабских, африканских и латиноамериканских стран, в том числе из числа представителей объединений СНГ, ШОС и БРИКС", - сказал Чуйченко.
Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, на ПМЮФ традиционно вырабатываются предложения, способствующие совершенствованию ключевых юридических институтов и укреплению авторитета права.
По решению организационного комитета по подготовке к форуму, в 2025 году мероприятие пройдет с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда "Росконгресс".
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РоссияСанкт-ПетербургКонстантин ЧуйченкоАнтон КобяковСНГШОСБРИКСПетербургский международный юридический форум 2018
 
 
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