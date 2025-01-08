Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году
Петербургский международный юридический форум пройдет с 19 по 21 мая 2025 года
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге
Логотип XII Международного юридического форума в конгрессно-выставочном центре EXPOFORUM в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Тринадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет с 19 по 21 мая 2025 года в Северной столице.
По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, Петербургский международный юридический форум является важной, всеми признанной экспертной площадкой для конструктивного диалога по широкому кругу правовых вопросов. Так, например, в работе XII Петербургского международного юридического форума приняли участие порядка 5 тысяч представителей юридического сообщества из России и 80 иностранных государств.
«
"Одной из ключевых задач форума является развитие и расширение различных форм сотрудничества в сфере юстиции. И мы видим, как с каждым годом форум вызывает неуклонно возрастающий интерес со стороны широкого круга российских и зарубежных участников, прежде всего из азиатских, арабских, африканских и латиноамериканских стран, в том числе из числа представителей объединений СНГ, ШОС и БРИКС", - сказал Чуйченко.
Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, на ПМЮФ традиционно вырабатываются предложения, способствующие совершенствованию ключевых юридических институтов и укреплению авторитета права.
По решению организационного комитета по подготовке к форуму, в 2025 году мероприятие пройдет с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге.
Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда "Росконгресс".
Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ
28 июня 2024, 18:18