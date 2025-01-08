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Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году

Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году - РИА Новости, 08.01.2025

Минюст назвал даты проведения ПМЮФ в этом году

Тринадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет с 19 по 21 мая 2025 года в Северной столице. РИА Новости, 08.01.2025

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2025-01-08T14:11:00+03:00

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россия

санкт-петербург

константин чуйченко

антон кобяков

снг

шос

брикс

петербургский международный юридический форум 2018

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Тринадцатый Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) пройдет с 19 по 21 мая 2025 года в Северной столице. По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, Петербургский международный юридический форум является важной, всеми признанной экспертной площадкой для конструктивного диалога по широкому кругу правовых вопросов. Так, например, в работе XII Петербургского международного юридического форума приняли участие порядка 5 тысяч представителей юридического сообщества из России и 80 иностранных государств. "Одной из ключевых задач форума является развитие и расширение различных форм сотрудничества в сфере юстиции. И мы видим, как с каждым годом форум вызывает неуклонно возрастающий интерес со стороны широкого круга российских и зарубежных участников, прежде всего из азиатских, арабских, африканских и латиноамериканских стран, в том числе из числа представителей объединений СНГ, ШОС и БРИКС", - сказал Чуйченко. Как отметил советник президента РФ Антон Кобяков, на ПМЮФ традиционно вырабатываются предложения, способствующие совершенствованию ключевых юридических институтов и укреплению авторитета права. По решению организационного комитета по подготовке к форуму, в 2025 году мероприятие пройдет с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке президента РФ, министерства юстиции РФ и фонда "Росконгресс".

https://ria.ru/20240628/medvedev-1956197966.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, константин чуйченко, антон кобяков, снг, шос, брикс, петербургский международный юридический форум 2018