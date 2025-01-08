https://ria.ru/20250108/forbes-1992832926.html

В США раскрыли мрачное для Зеленского последствие остановки транзита газа

В США раскрыли мрачное для Зеленского последствие остановки транзита газа - РИА Новости, 08.01.2025

В США раскрыли мрачное для Зеленского последствие остановки транзита газа

Владимир Зеленский может столкнуться с уменьшением финансовой поддержки от Евросоюза из-за негативных последствий, с которыми начала сталкиваться Европа после... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T17:35:00+03:00

2025-01-08T17:35:00+03:00

2025-01-08T17:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

европа

украина

россия

владимир зеленский

евросоюз

forbes

транзит газа через украину

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский может столкнуться с уменьшением финансовой поддержки от Евросоюза из-за негативных последствий, с которыми начала сталкиваться Европа после остановки транзита российского газа через Украину, пишет Forbes."Недавно Зеленский обратился к странам ЕС с просьбой о большей поддержке в преддверии инаугурации Трампа. Однако европейские соседи Украины могут оказаться менее восприимчивыми к просьбам Зеленского о большей военной помощи, когда их люди фактически замерзают в своих домах, а их бюджеты опустошаются из-за значительного повышения цен на природный газ", - говорится в материале.Отмечается, что в первый же день после того, как прекратился транзит, цены на природный газ в Европе взлетели на четыре процента. Тем временем Зеленский загоняет и Украину, и Европу в сложную ситуацию в преддверии холодной зимы, добавил автор.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. "Газпром" в 2024 году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5 процента от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение неоднократно заявляли, что не планируют продлевать соглашение. Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что нового контракта больше не будет.После этого в правительстве Германии заявляли, что необходимо запустить подачу газа по сохранившейся ветке "Северного потока".

https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html

https://ria.ru/20250108/bouz-1992802557.html

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европа, украина, россия, владимир зеленский, евросоюз, forbes, транзит газа через украину