https://ria.ru/20250108/elki-1992857927.html

В Швеции заявили о безопасности продуктов из хвои елок

В Швеции заявили о безопасности продуктов из хвои елок - РИА Новости, 08.01.2025

В Швеции заявили о безопасности продуктов из хвои елок

Шведское агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что из хвои молодых и диких елок можно изготавливать продукты питания, передает агентство Франс... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T22:12:00+03:00

2025-01-08T22:12:00+03:00

2025-01-08T22:12:00+03:00

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Шведское агентство по безопасности пищевых продуктов заявило, что из хвои молодых и диких елок можно изготавливать продукты питания, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление ведомства. "Через день после того, как Бельгия предостерегла от употребления в пищу рождественских елок, шведские чиновники заявили, что хвою можно смело использовать для изготовления масла и других продуктов, при условии, что деревья молодые и дикие", - говорится в материале агентства. При этом в ведомстве пояснили, что купленные рождественские елки "не считаются продуктами питания, поскольку они могли быть обработаны средствами защиты растений, не разрешенными для съедобных культур". Токсиколог агентства Аннели Виденфальк заявила в комментарии Франс Пресс, что шведский обычай собирать и использовать иголки с молодых деревьев в ограниченных количествах безопасен. "Обычно это делают в мае-июне, когда они (иголки - ред.) маленькие и мягкие, и дерево, вероятно, не обрабатывалось химикатами", - заявила эксперт. Как отмечает агентство, из хвои можно изготавливать масляные травяные настои, сиропы или придавать аромат алкоголю. Ранее агентство Франс Пресс передавало что бельгийское федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек (AFSCA) в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к гражданам с предупреждением не есть рождественские елки на фоне появившихся советов активистов-экологов по переработке хвойных. Отмечалось, что такое необычное сообщение появилось после того, как на сайте города Гент, который агентство называет оплотом защитников окружающей среды, были размещены советы по переработке елок, среди которых предложение отправить их на обеденный стол, основанное на опыте скандинавских стран. Среди прочих способов предлагалось изготовление ароматизированного масла из иголок.

https://ria.ru/20250107/elki-1992774328.html

https://ria.ru/20210617/varene-1737424684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бельгия, гент, швеция