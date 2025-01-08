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В РАН предсказали усиление давления на Японию с приходом Трампа - РИА Новости, 08.01.2025
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10:49 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/ekspert-1992798052.html
В РАН предсказали усиление давления на Японию с приходом Трампа
В РАН предсказали усиление давления на Японию с приходом Трампа - РИА Новости, 08.01.2025
В РАН предсказали усиление давления на Японию с приходом Трампа
С приходом к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа усилится давление на Японию по военным и торговым вопросам, говорится в докладе... РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T10:49:00+03:00
2025-01-08T10:49:00+03:00
в мире
япония
юго-восточная азия
россия
дональд трамп
российская академия наук
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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. С приходом к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа усилится давление на Японию по военным и торговым вопросам, говорится в докладе ИМЭМО РАН "Россия и мир: 2025. Экономика и внешняя политика", который есть в распоряжении РИА Новости. "С приходом Дональда Трампа давление (на Японию – ред.) усилится и коснется как торговых, так и военных вопросов. Помимо неизбежных новых трудных переговоров по тарифному и нетарифному регулированию взаимной торговли Японии предстоит столкнуться с требованием повысить расходы на нужды военного партнерства и на наращивание собственного военного потенциала. Японское правительство готово к увеличению затрат на эти цели, но своими темпами, с учетом существующих финансовых и политических ограничителей. При этом фактор личности Дональда Трампа делает малоэффективными традиционные методы "разъяснения" Японией своей позиции; недовольство партнеров друг другом заметно возрастет", - говорится в докладе. В новом году Япония продолжит курс на повышение своей международной роли за счет развития отношений со странами Юго-Восточной Азии, однако за счет ее "включенности в военно-политическую повестку коллективного Запада" может вступить в противоречие со стремлением этих стран ЮВА "оставаться в стороне от конфликтных отношений Запада с Россией и Ираном и от европейских проблем в целом". "Попытки Японии внести общезападную повестку в отношения в этом регионе будет встречать глухое сопротивление со стороны стран ЮВА. Тот же фактор — стремление выглядеть как аванпост Запада на Тихом океане — будет препятствовать возобновлению дипломатического диалога Токио с Москвой, сошедшего на нет с обострением украинского кризиса. Многое, однако, будет зависеть от того, насколько далеко соображениям экономической безопасности Японии будет позволено оторваться от блоковой дисциплины внутри системы американоцентричных международных альянсов", - говорится в прогнозе. Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН подготовил к концу уходящего года ежегодный прогноз "Россия и мир: 2025. Экономика и внешняя политика".
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в мире, япония, юго-восточная азия, россия, дональд трамп, российская академия наук
В мире, Япония, Юго-Восточная Азия, Россия, Дональд Трамп, Российская академия наук
В РАН предсказали усиление давления на Японию с приходом Трампа

ИМЭМО РАН: с приходом Трампа усилится давление на Японию по военным вопросам

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. С приходом к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа усилится давление на Японию по военным и торговым вопросам, говорится в докладе ИМЭМО РАН "Россия и мир: 2025. Экономика и внешняя политика", который есть в распоряжении РИА Новости.
"С приходом Дональда Трампа давление (на Японию – ред.) усилится и коснется как торговых, так и военных вопросов. Помимо неизбежных новых трудных переговоров по тарифному и нетарифному регулированию взаимной торговли Японии предстоит столкнуться с требованием повысить расходы на нужды военного партнерства и на наращивание собственного военного потенциала. Японское правительство готово к увеличению затрат на эти цели, но своими темпами, с учетом существующих финансовых и политических ограничителей. При этом фактор личности Дональда Трампа делает малоэффективными традиционные методы "разъяснения" Японией своей позиции; недовольство партнеров друг другом заметно возрастет", - говорится в докладе.
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В новом году Япония продолжит курс на повышение своей международной роли за счет развития отношений со странами Юго-Восточной Азии, однако за счет ее "включенности в военно-политическую повестку коллективного Запада" может вступить в противоречие со стремлением этих стран ЮВА "оставаться в стороне от конфликтных отношений Запада с Россией и Ираном и от европейских проблем в целом".
"Попытки Японии внести общезападную повестку в отношения в этом регионе будет встречать глухое сопротивление со стороны стран ЮВА. Тот же фактор — стремление выглядеть как аванпост Запада на Тихом океане — будет препятствовать возобновлению дипломатического диалога Токио с Москвой, сошедшего на нет с обострением украинского кризиса. Многое, однако, будет зависеть от того, насколько далеко соображениям экономической безопасности Японии будет позволено оторваться от блоковой дисциплины внутри системы американоцентричных международных альянсов", - говорится в прогнозе.
Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН подготовил к концу уходящего года ежегодный прогноз "Россия и мир: 2025. Экономика и внешняя политика".
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В миреЯпонияЮго-Восточная АзияРоссияДональд ТрампРоссийская академия наук
 
 
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