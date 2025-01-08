https://ria.ru/20250108/ekspert-1992798052.html

В РАН предсказали усиление давления на Японию с приходом Трампа

В РАН предсказали усиление давления на Японию с приходом Трампа - РИА Новости, 08.01.2025

В РАН предсказали усиление давления на Японию с приходом Трампа

С приходом к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа усилится давление на Японию по военным и торговым вопросам, говорится в докладе... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T10:49:00+03:00

2025-01-08T10:49:00+03:00

2025-01-08T10:49:00+03:00

в мире

япония

юго-восточная азия

россия

дональд трамп

российская академия наук

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ТОКИО, 8 янв – РИА Новости. С приходом к власти администрации избранного президента США Дональда Трампа усилится давление на Японию по военным и торговым вопросам, говорится в докладе ИМЭМО РАН "Россия и мир: 2025. Экономика и внешняя политика", который есть в распоряжении РИА Новости. "С приходом Дональда Трампа давление (на Японию – ред.) усилится и коснется как торговых, так и военных вопросов. Помимо неизбежных новых трудных переговоров по тарифному и нетарифному регулированию взаимной торговли Японии предстоит столкнуться с требованием повысить расходы на нужды военного партнерства и на наращивание собственного военного потенциала. Японское правительство готово к увеличению затрат на эти цели, но своими темпами, с учетом существующих финансовых и политических ограничителей. При этом фактор личности Дональда Трампа делает малоэффективными традиционные методы "разъяснения" Японией своей позиции; недовольство партнеров друг другом заметно возрастет", - говорится в докладе. В новом году Япония продолжит курс на повышение своей международной роли за счет развития отношений со странами Юго-Восточной Азии, однако за счет ее "включенности в военно-политическую повестку коллективного Запада" может вступить в противоречие со стремлением этих стран ЮВА "оставаться в стороне от конфликтных отношений Запада с Россией и Ираном и от европейских проблем в целом". "Попытки Японии внести общезападную повестку в отношения в этом регионе будет встречать глухое сопротивление со стороны стран ЮВА. Тот же фактор — стремление выглядеть как аванпост Запада на Тихом океане — будет препятствовать возобновлению дипломатического диалога Токио с Москвой, сошедшего на нет с обострением украинского кризиса. Многое, однако, будет зависеть от того, насколько далеко соображениям экономической безопасности Японии будет позволено оторваться от блоковой дисциплины внутри системы американоцентричных международных альянсов", - говорится в прогнозе. Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН подготовил к концу уходящего года ежегодный прогноз "Россия и мир: 2025. Экономика и внешняя политика".

https://ria.ru/20250108/zaharova-1992792425.html

https://ria.ru/20250108/zamysel-1992783208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, юго-восточная азия, россия, дональд трамп, российская академия наук