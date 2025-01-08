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Пашинян ответил на резкий выпад Алиева в сторону Армении - РИА Новости, 08.01.2025
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11:50 08.01.2025
https://ria.ru/20250108/baku-1992801265.html
Пашинян ответил на резкий выпад Алиева в сторону Армении
Пашинян ответил на резкий выпад Алиева в сторону Армении - РИА Новости, 08.01.2025
Пашинян ответил на резкий выпад Алиева в сторону Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T11:50:00+03:00
2025-01-08T11:50:00+03:00
в мире
армения
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баку
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику. Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам назвал армянское государство фашистским. Он также заявил, что Армения не должна быть преградой между Турцией и Азербайджаном, а Зангезурский коридор на территории Армении должен быть и будет открыт. "Возможно, Баку пытается "легитимизировать" эскалацию в регионе. Делаются агрессивные заявления из расчета на то, что со стороны Еревана будет услышана агрессивная реакция, что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными, сочетая это с распространением ложной информации о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии, чтобы сформировать "обоснование" новой эскалации в регионе", - сказал Пашинян в интервью армянскому госагентству "Арменпресс". По его словам, Армения не пойдет по этому пути и будет придерживаться мирной стратегии и дальше реализовывать мирную повестку. "Это означает, что мы будем использовать не язык агрессии, а язык диалога. Мы продолжим фокусироваться на демаркации, на согласовании текста мирного договора, на реализации проекта "Перекресток мира", на гуманитарных вопросах, в том числе на проблемах выяснения судеб пропавших без вести", - заявил Пашинян. Он считает, что слова Алиева о фашистском государстве сделаны с расчетом на ответную реакцию в духе "Ты сам фашист", что приведет к обострению ситуации. "Но есть другой подход: мы констатируем, что в Азербайджане так воспринимают Армению, и попытаемся понять, почему, в чем причина. С другой стороны, очевидно, что подобное восприятие Азербайджана существует и в Республике Армения. Именно эти взаимные представления привели к многолетнему конфликту", - заявил Пашинян. Он добавил, что мирная повестка дня направлена на устранение этих представлений. "Часть согласованных статей мирного договора закрывает страницу некоторых из этих представлений, другие же части дают нам возможность сделать все взаимные негативные представления частью двусторонней повестки и устранить их. Добавлю, что по двум несогласованным статьям мирного договора мы предложили решения и в случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор", - отметил Пашинян.
https://ria.ru/20240410/armeniya-1939030311.html
https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян ответил на резкий выпад Алиева в сторону Армении

Пашинян: Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику.
Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам назвал армянское государство фашистским. Он также заявил, что Армения не должна быть преградой между Турцией и Азербайджаном, а Зангезурский коридор на территории Армении должен быть и будет открыт.
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"Возможно, Баку пытается "легитимизировать" эскалацию в регионе. Делаются агрессивные заявления из расчета на то, что со стороны Еревана будет услышана агрессивная реакция, что позволит Баку сделать собственные заявления более агрессивными, сочетая это с распространением ложной информации о нарушении режима прекращения огня со стороны армянской армии, чтобы сформировать "обоснование" новой эскалации в регионе", - сказал Пашинян в интервью армянскому госагентству "Арменпресс".
По его словам, Армения не пойдет по этому пути и будет придерживаться мирной стратегии и дальше реализовывать мирную повестку. "Это означает, что мы будем использовать не язык агрессии, а язык диалога. Мы продолжим фокусироваться на демаркации, на согласовании текста мирного договора, на реализации проекта "Перекресток мира", на гуманитарных вопросах, в том числе на проблемах выяснения судеб пропавших без вести", - заявил Пашинян.
Он считает, что слова Алиева о фашистском государстве сделаны с расчетом на ответную реакцию в духе "Ты сам фашист", что приведет к обострению ситуации. "Но есть другой подход: мы констатируем, что в Азербайджане так воспринимают Армению, и попытаемся понять, почему, в чем причина. С другой стороны, очевидно, что подобное восприятие Азербайджана существует и в Республике Армения. Именно эти взаимные представления привели к многолетнему конфликту", - заявил Пашинян.
Он добавил, что мирная повестка дня направлена на устранение этих представлений. "Часть согласованных статей мирного договора закрывает страницу некоторых из этих представлений, другие же части дают нам возможность сделать все взаимные негативные представления частью двусторонней повестки и устранить их. Добавлю, что по двум несогласованным статьям мирного договора мы предложили решения и в случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор", - отметил Пашинян.
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В миреАрменияАзербайджанБакуНикол ПашинянИльхам Алиев
 
 
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