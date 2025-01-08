Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы между Баку и Казанью
Авиакомпания AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Казань – Баку
Пассажирский самолет. Архивное фото
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БАКУ, 8 янв – РИА Новости. Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок, сообщает пресс-служба AZAL.
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Отмечается, что пассажиры, которые приобрели билеты, смогут без штрафа оформить полный возврат или изменить направление.
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета.
Основные заявления:
- Самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
- Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и во Владикавказе.
- В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
- Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
- Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
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