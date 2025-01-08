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Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы между Баку и Казанью - РИА Новости, 08.01.2025
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19:47 08.01.2025 (обновлено: 20:41 08.01.2025)
https://ria.ru/20250108/azal-1992845197.html
Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы между Баку и Казанью
Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы между Баку и Казанью - РИА Новости, 08.01.2025
Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы между Баку и Казанью
Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок, сообщает пресс-служба AZAL. РИА Новости, 08.01.2025
2025-01-08T19:47:00+03:00
2025-01-08T20:41:00+03:00
казань
баку
грозный
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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азербайджан
крушение рейса баку — грозный
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БАКУ, 8 янв – РИА Новости. Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок, сообщает пресс-служба AZAL."В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Казань – Баку на неопределенное время", — говорится в заявлении.Отмечается, что пассажиры, которые приобрели билеты, смогут без штрафа оформить полный возврат или изменить направление.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета.Основные заявления:
https://ria.ru/20241229/azal-1992018348.html
https://ria.ru/20241228/aliev-1991878912.html
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казань, баку, грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, азербайджан, крушение рейса баку — грозный, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Баку, Грозный, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Азербайджан, Крушение рейса Баку — Грозный, Актау, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы между Баку и Казанью

Авиакомпания AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Казань – Баку

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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БАКУ, 8 янв – РИА Новости. Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок, сообщает пресс-служба AZAL.
"В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Казань – Баку на неопределенное время", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что пассажиры, которые приобрели билеты, смогут без штрафа оформить полный возврат или изменить направление.

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета.
Основные заявления:
  • Самолет AZAL не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
  • Его ввели из-за попытки украинских боевиков совершить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в Грозном и во Владикавказе.
  • В день катастрофы погодная обстановка в районе аэропорта Грозный была сложной: плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости.
  • Командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет, а затем принял решение следовать в аэропорт Актау.
  • Россия немедленно сообщила казахстанским и азербайджанским коллегам о полной и всеобъемлющей готовности к сотрудничеству по расследованию крушения лайнера.
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КазаньБакуГрозныйРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреАзербайджанКрушение рейса Баку — ГрозныйАктауФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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