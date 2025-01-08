https://ria.ru/20250108/azal-1992845197.html

Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы между Баку и Казанью

Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы между Баку и Казанью - РИА Новости, 08.01.2025

Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы между Баку и Казанью

Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок, сообщает пресс-служба AZAL. РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T19:47:00+03:00

2025-01-08T19:47:00+03:00

2025-01-08T20:41:00+03:00

казань

баку

грозный

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАКУ, 8 янв – РИА Новости. Azerbaijan Airlines (AZAL) временно приостанавливает все рейсы по маршруту Баку — Казань — Баку на неопределенный срок, сообщает пресс-служба AZAL."В связи с периодическими закрытиями воздушного пространства над Казанью авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) с целью обеспечения безопасности полетов приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Казань – Баку на неопределенное время", — говорится в заявлении.Отмечается, что пассажиры, которые приобрели билеты, смогут без штрафа оформить полный возврат или изменить направление.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.В конце декабря глава Росавиации Дмитрий Ядров раскрыл подробности крушения самолета.Основные заявления:

https://ria.ru/20241229/azal-1992018348.html

https://ria.ru/20241228/aliev-1991878912.html

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россия

азербайджан

актау

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казань, баку, грозный, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, азербайджан, крушение рейса баку — грозный, актау, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)