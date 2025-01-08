https://ria.ru/20250108/armenija-1992802841.html

Армения ждет ответа Азербайджана на предложение по ж/д сообщению

Армения ждет ответа Азербайджана на предложение по ж/д сообщению - РИА Новости, 08.01.2025

Армения ждет ответа Азербайджана на предложение по ж/д сообщению

Армянская сторона все еще ждет ответа Азербайджана на предложение об открытии железнодорожного сообщения между странами, заявил премьер-министр Армении Никол... РИА Новости, 08.01.2025

2025-01-08T12:21:00+03:00

2025-01-08T12:21:00+03:00

2025-01-08T12:21:00+03:00

в мире

азербайджан

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никол пашинян

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сергей лавров

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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Армянская сторона все еще ждет ответа Азербайджана на предложение об открытии железнодорожного сообщения между странами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что Армения не должна быть географической преградой между Турцией и Азербайджаном, а "Зангезурский коридор" на территории Армении должен быть и будет открыт. "Я уже имел возможность заявить, что мы сделали очень конкретное предложение Азербайджану по открытию железной дороги Ерасх - Садарак - Ордубад - Мегри - Зангелан. Это больше, чем предложение, это конкретное решение конкретных вопросов, и мы ждем положительной реакции Азербайджана, после чего будет достигнутая договоренность, будет зафиксирована на бумаге, и мы приступим к строительству наших участков железной дороги", - заявил Пашинян в интервью армянскому госагентству "Арменпресс". Комментируя заявление о коридоре, Пашинян заявил, что Армения предложила проект разблокирования региональных коммуникаций "Перекресток мира" и готовится его реализовать. "Другого проекта в нашей повестке нет. "Перекресток мира" подразумевает открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, в том числе Азербайджан-Азербайджан через территорию Армении и Армения-Армения через территорию Азербайджана", - сказал Пашинян. Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку - соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее - с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и разблокирование коммуникаций.

https://ria.ru/20250108/baku-1992801265.html

https://ria.ru/20250105/armenija-1992547778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, армения, турция, никол пашинян, ильхам алиев, сергей лавров