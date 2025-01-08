Армения ждет ответа Азербайджана на предложение по ж/д сообщению
Пашинян: Армения ждет ответа Азербайджана на предложение открыть ж/д сообщение
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Армянская сторона все еще ждет ответа Азербайджана на предложение об открытии железнодорожного сообщения между странами, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам заявил, что Армения не должна быть географической преградой между Турцией и Азербайджаном, а "Зангезурский коридор" на территории Армении должен быть и будет открыт.
"Я уже имел возможность заявить, что мы сделали очень конкретное предложение Азербайджану по открытию железной дороги Ерасх - Садарак - Ордубад - Мегри - Зангелан. Это больше, чем предложение, это конкретное решение конкретных вопросов, и мы ждем положительной реакции Азербайджана, после чего будет достигнутая договоренность, будет зафиксирована на бумаге, и мы приступим к строительству наших участков железной дороги", - заявил Пашинян в интервью армянскому госагентству "Арменпресс".
Комментируя заявление о коридоре, Пашинян заявил, что Армения предложила проект разблокирования региональных коммуникаций "Перекресток мира" и готовится его реализовать.
"Другого проекта в нашей повестке нет. "Перекресток мира" подразумевает открытие всех транспортных коммуникаций в регионе, в том числе Азербайджан-Азербайджан через территорию Армении и Армения-Армения через территорию Азербайджана", - сказал Пашинян.
Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку - соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее - с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что Москва выступает за скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном и разблокирование коммуникаций.
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