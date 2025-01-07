https://ria.ru/20250107/samolet-1992731840.html

В Астану из Бразилии прилетит комиссия по расследованию ЧП с самолетом AZAL

В Астану из Бразилии прилетит комиссия по расследованию ЧП с самолетом AZAL - РИА Новости, 07.01.2025

В Астану из Бразилии прилетит комиссия по расследованию ЧП с самолетом AZAL

В Астане ожидают прибытия в ближайшее время комиссии по расследованию ЧП с самолетом AZAL с расшифрованными материалами бортовых самописцев, сообщает во вторник РИА Новости, 07.01.2025

2025-01-07T12:25:00+03:00

2025-01-07T12:25:00+03:00

2025-01-07T12:41:00+03:00

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крушение рейса баку — грозный

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АЛМА-АТА, 7 янв - РИА Новости. В Астане ожидают прибытия в ближайшее время комиссии по расследованию ЧП с самолетом AZAL с расшифрованными материалами бортовых самописцев, сообщает во вторник пресс-служба министерства транспорта республики в Telegram-канале."В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков)", - говорится в сообщении.Сообщается, что по прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных бортовых самописцев.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Пресс-служба казахстанского министерства транспорта сообщала 30 декабря 2024 года, что Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение близ города Актау. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что это сделано для обеспечения объективности расследования.

https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html

https://ria.ru/20250104/samolet-1992463231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бразилия, астана, казахстан, крушение рейса баку — грозный