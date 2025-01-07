Рейтинг@Mail.ru
В Астану из Бразилии прилетит комиссия по расследованию ЧП с самолетом AZAL - РИА Новости, 07.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 07.01.2025 (обновлено: 12:41 07.01.2025)
https://ria.ru/20250107/samolet-1992731840.html
В Астану из Бразилии прилетит комиссия по расследованию ЧП с самолетом AZAL
В Астану из Бразилии прилетит комиссия по расследованию ЧП с самолетом AZAL - РИА Новости, 07.01.2025
В Астану из Бразилии прилетит комиссия по расследованию ЧП с самолетом AZAL
В Астане ожидают прибытия в ближайшее время комиссии по расследованию ЧП с самолетом AZAL с расшифрованными материалами бортовых самописцев, сообщает во вторник РИА Новости, 07.01.2025
2025-01-07T12:25:00+03:00
2025-01-07T12:41:00+03:00
в мире
бразилия
астана
казахстан
крушение рейса баку — грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_79ae0fb74198ce8913ba11e6427c2146.jpg
АЛМА-АТА, 7 янв - РИА Новости. В Астане ожидают прибытия в ближайшее время комиссии по расследованию ЧП с самолетом AZAL с расшифрованными материалами бортовых самописцев, сообщает во вторник пресс-служба министерства транспорта республики в Telegram-канале."В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков)", - говорится в сообщении.Сообщается, что по прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных бортовых самописцев.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.Пресс-служба казахстанского министерства транспорта сообщала 30 декабря 2024 года, что Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение близ города Актау. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что это сделано для обеспечения объективности расследования.
https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html
https://ria.ru/20250104/samolet-1992463231.html
бразилия
астана
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812547_59:0:1499:1080_1920x0_80_0_0_9c508b0ace29fff0acf1b68bb7631ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, астана, казахстан, крушение рейса баку — грозный
В мире, Бразилия, Астана, Казахстан, Крушение рейса Баку — Грозный
В Астану из Бразилии прилетит комиссия по расследованию ЧП с самолетом AZAL

В Астану прилетит комиссия с расшифрованными данными черных ящиков самолета AZAL

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Крушение самолета в Актау
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 7 янв - РИА Новости. В Астане ожидают прибытия в ближайшее время комиссии по расследованию ЧП с самолетом AZAL с расшифрованными материалами бортовых самописцев, сообщает во вторник пресс-служба министерства транспорта республики в Telegram-канале.
"В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев (черных ящиков)", - говорится в сообщении.
Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Алиев призвал Россию наказать виновных в крушении самолета в Актау
29 декабря 2024, 15:16
Сообщается, что по прибытии эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных бортовых самописцев.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Пресс-служба казахстанского министерства транспорта сообщала 30 декабря 2024 года, что Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение близ города Актау. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что это сделано для обеспечения объективности расследования.
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
В экстренно севшем в Египте самолете сработала сигнализация о неисправности
4 января, 07:27
 
В миреБразилияАстанаКазахстанКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала